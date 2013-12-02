Samsung, 20MP çözünürlükte kamera sensörü üzerinde çalışıyor





Samsung, bir dönem en çok eleştiri aldığı konuların başında gelen kamera sensörü konusunda önemli adımlar attı ve ISOCELL adını verdiği yeni bir teknoloji kullanarak üst seviye sensörler geliştirmeye başladı.





Arkadan aydınlatma - BSI teknolojisinin yerini alacak olan ISOCELL, pikselleri birbirinden izole eden bir yapıya sahip ve böylece daha fazla ışık alarak düşük ışık ortamlarında da en iyi görüntü kalitesini vaad ediyor.





Samsung gelecek yıl ki üst seviye akıllı telefon modellerinde 16MP çözünürlüğe sahip ISOCELL sensörlerine yer verecek. Bu sensörlerin gelecek yıl satılacak her 4 Samsung akıllı telefonunun birisinde yer alması bekleniyor. Samsung ayrıca Sony'den 13MP ve 16MP çözünürlükte kamera sensörleri de sipariş etmiş durumda.





Samsung'un son hamlesi ise 20MP çözünürlükte kamera sensörü oldu. Samsung Ar-Ge ekibinin başlattığı proje tamamen baştan tasarlanmış bir sensör hedefliyor. Bu sensörde otomatik odaklama ve lens gibi bileşenler de incelikle tasarlanıyor. Ancak ISOCELL ve optik görüntü dengeleme gibi unsurlar hakkında bir bilgi yok.





Samsung'un 20MP çözünürlükteki sensörünün en erken 2015 yılında kendisine yer bulması bekleniyor. Bunun nedeni olarak ise özellikle yüksek miktarda optik imaj dengeleme modülünün üretimi konusunda halen sıkıntı olduğu ve uzun bir süre daha bu sıkıntının sürecek olması gösteriliyor. Samsung ise OIS modülünü kullanmak istediği için beklemek istiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-create-20-MP-camera-sensor-for-future-flagships_id49894