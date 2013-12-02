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Samsung, 20MP çözünürlükte kamera sensörü üzerinde çalışıyor

5 yıl
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32
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, 20MP çözünürlükte kamera sensörü üzerinde çalışıyor

Samsung, bir dönem en çok eleştiri aldığı konuların başında gelen kamera sensörü konusunda önemli adımlar attı ve ISOCELL adını verdiği yeni bir teknoloji kullanarak üst seviye sensörler geliştirmeye başladı.

Arkadan aydınlatma - BSI teknolojisinin yerini alacak olan ISOCELL, pikselleri birbirinden izole eden bir yapıya sahip ve böylece daha fazla ışık alarak düşük ışık ortamlarında da en iyi görüntü kalitesini vaad ediyor. 

Samsung gelecek yıl ki üst seviye akıllı telefon modellerinde 16MP çözünürlüğe sahip ISOCELL sensörlerine yer verecek. Bu sensörlerin gelecek yıl satılacak her 4 Samsung akıllı telefonunun birisinde yer alması bekleniyor. Samsung ayrıca Sony'den 13MP ve 16MP çözünürlükte kamera sensörleri de sipariş etmiş durumda.

Samsung'un son hamlesi ise 20MP çözünürlükte kamera sensörü oldu. Samsung Ar-Ge ekibinin başlattığı proje tamamen baştan tasarlanmış bir sensör hedefliyor. Bu sensörde otomatik odaklama ve lens gibi bileşenler de incelikle tasarlanıyor. Ancak ISOCELL ve optik görüntü dengeleme gibi unsurlar hakkında bir bilgi yok.

Samsung'un 20MP çözünürlükteki sensörünün en erken 2015 yılında kendisine yer bulması bekleniyor. Bunun nedeni olarak ise özellikle yüksek miktarda optik imaj dengeleme modülünün üretimi konusunda halen sıkıntı olduğu ve uzun bir süre daha bu sıkıntının sürecek olması gösteriliyor. Samsung ise OIS modülünü kullanmak istediği için beklemek istiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-create-20-MP-camera-sensor-for-future-flagships_id49894 Yorum Yaz
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Midgardian 5 yıl en beğenilen
Önemli olan MP değildir onu belirteyim. Tama nokia nın kamerası iyi ona lafım yok ama normalde isterse 1000mp olsun sensörde iş yoksa çektiği resim kendini belli eder. Yani 20mp li kamerayı düzgün yaparsa 41 lik nokia dan daha kaliteli resim çeker.Şu MP olayına takılmayın yani iş sensörde.
Önemli olan MP değildir onu belirteyim. Tama nokia nın kamerası iyi ona lafım yok ama normalde isterse 1000mp olsun sensörde iş yoksa çektiği resim kendini bel...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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okan_cehapelioglu 5 yıl
samsung milletin beklentisine göre eksiklerini kapatıyor şu touchwiz arayüzünüde bırakırsa daha iyi olur
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köfteciŞakir 5 yıl
ister plastik ister legen deyin adamlar donanim deyince yapiyor zaten fotograf makinasi da uretiyor onun icin nokia yakinda burdan da sekeri alir:-)

not:şucu bucu mesaji verecek ergenlerden degilim sanane lan para benim istedigimi yaparim
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khaos 5 yıl
Touchwiz arayüzü sayesinde anlık foto çekme nedir unuttuk kamera full frame olsa ne olur
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olağan_şüpheli 5 yıl
s3 den s4 e kamera konusunda olumlu gelişmeler olmuştu.açıkcası s5 den ümitliyim ama optik is olmazsa çok büyük bir eksiklik olur bu.
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Elime yashika marka full manuel bir fotoğraf makinesi geçti; çekilmiş resimlerini inceledim dehşete düştüm. O zamanlar böyle mpx çılgınlığı yoktu.
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yasinadin 5 yıl
1020 deki kamera note 3 de olsa tadından yenmez ...
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Nokia Specialist 5 yıl
Nokia yapsın purview++ yi çıkartmaya çalışsın bunlar da anca otursun Nokia nın kamerasına özenerek birşey yapmaya çalışsınlar
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FreeRun 5 yıl
sensorun yanında lens gerçeğide var nokia Carl Zeiss ile anlaşmalı.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Mega piksel önemli olmadığını çoğumuz biliyoruz.Algıda rakamın etkisi büyük.O yüzden işlemci mega piksel ram yüksek olunca insanların dikkatini daha çok çekiyor.
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cyberfalcon 5 yıl
Önemli olan MP değildir onu belirteyim. Tama nokia nın kamerası iyi ona lafım yok ama normalde isterse 1000mp olsun sensörde iş yoksa çektiği resim kendini belli eder. Yani 20mp li kamerayı düzgün yaparsa 41 lik nokia dan daha kaliteli resim çeker.Şu MP olayına takılmayın yani iş sensörde.
MP zaten sensörün özelliği.
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FreeRun 5 yıl
samsung bu kamera işinden hiç anlamıyor arkadaş, nokia nın nekadar büyük olduğunu daha iyi anladım, 41mp gerçekten büyük niğmet çağının çok önünde bir teknoloji.
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SystemApps 5 yıl
kameranın lensi bile plastik...
dermişim... :D
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