Samsung, 3. çeyrek işletme karı beklentisini yukarı çekti

Galaxy S3 modelinin 20 milyon satış barajını geçmesiyle, 2012 yılı üçüncü çeyrek için 6 milyar dolar civarı bir işletme karı beklentisine giren Samsung, beklentisini yeniden yükseltti.





26 Ekim'deki 3. çeyrek resmi raporundan önce bir basın duyurusu yayınlayan firma, işletme karı açısından üst üste dördüncü çeyrekte de rekor beklentisi içerisinde olduğunu açıkladı.





Samsung'un yılın üçüncü çeyreği için satış beklentisi 46 milyar dolar olurken, işletme karı beklentisi ise 7.28 milyar dolara yükseldi. Bir önceki çeyrekte elde edilen işletme karı ise 5.86 milyar dolardı. Geçen yıl aynı döneme göre satışlarda ve işletme karında yüzde 6-14 arasında bir artış elde edilecek.





Analiz uzmanlarının tahminlerine göre firmanın üçüncü çeyrekte yaptığı akıllı telefon sevkiyatı 57.1 milyona ulaşmış durumda. Bu tek bir satıcının yapabildiği en büyük sevkiyat olarak tarihe geçebilir.