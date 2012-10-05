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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, 3. çeyrek işletme karı beklentisini yukarı çekti

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 modelinin 20 milyon satış barajını geçmesiyle, 2012 yılı üçüncü çeyrek için 6 milyar dolar civarı bir işletme karı beklentisine giren Samsung, beklentisini yeniden yükseltti.

26 Ekim'deki 3. çeyrek resmi raporundan önce bir basın duyurusu yayınlayan firma, işletme karı açısından üst üste dördüncü çeyrekte de rekor beklentisi içerisinde olduğunu açıkladı.

Samsung'un yılın üçüncü çeyreği için satış beklentisi 46 milyar dolar olurken, işletme karı beklentisi ise 7.28 milyar dolara yükseldi. Bir önceki çeyrekte elde edilen işletme karı ise 5.86 milyar dolardı. Geçen yıl aynı döneme göre satışlarda ve işletme karında yüzde 6-14 arasında bir artış elde edilecek.

Analiz uzmanlarının tahminlerine göre firmanın üçüncü çeyrekte yaptığı akıllı telefon sevkiyatı 57.1 milyona ulaşmış durumda. Bu tek bir satıcının yapabildiği en büyük sevkiyat olarak tarihe geçebilir.

http://www.reuters.com/article/2012/10/04/us-samsung-earnings-idUSBRE8931IM20121004 Yorum Yaz
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burak_5866 6 yıl en beğenilen
fiyatı düşürsünler daha çok satarlar
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gs09gs09 6 yıl
tabi kazanacak adamlar yapıyor tüm dünyaya satıyor TÜrklerde çıkarsın sağlam bi mal onu alalım :D
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muratsal 6 yıl
fiyatı yükseltince daha çok satıyo bunlar :)
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DH Misafiri 6 yıl
Millet burda apple, samsung diyerek birbirini kırarken kazanan onlar oluyor.
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burak_5866 6 yıl en beğenilen
fiyatı düşürsünler daha çok satarlar
1 Yanıt Yanıtla +11
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Statistik 6 yıl burak_5866
burak_5866
fiyatı düşürsünler daha çok satarlar

Fiyat dustu zaten, yurtdisinda 50$ dustu
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