"Samsung 5.5 inçlik esnek ekranların üretimine Ekim ayında başlayabilir"





Samsung'un uzun süredir esnek ekranlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak gelen bilgiler hemşehrisi LG'nin daha ileride olduğu ve ilk esnek ekranlı ürünleri yıl bitmeden piyasaya çıkacağını dile getirmişti. Yeni iddialar ise Samsung'un çok yakında esnek ekranların üretimine başlayacağı yönünde.





Reuters ve Korean Hearld tarafından farklı zamanlarda dile getirilen iddialara göre Samsung Ekim ayı itibariyle ilk OLED esnek ekranların üretimine başlıyor. Samsung'un ilk paneli 5.5 inçlik boyutlarda olacak. LG'nin ise 4.5 inçlik esnek OLED ekranlar geliştirdiği belirtiliyor. Yıl bitmeden ikili aylık 1.5 milyon üretim kapasitesine ulaşacak.





İlk esnek ekranlı akıllı telefonların ise plastik tabanlı, hafif ve kırılmaz bir yapıda gelecek ay pazarda olabileceği söyleniyor. Bu cihazların premium sınıftan ziyade ilk pilot örnekler olacağı belirtiliyor.





Bu cihazlar bükülebilir olmaktan ziyade sabit bir eğime sahip olacak ve şekli değiştirilemeyecek. Bu bakımdan ilk akla gelen tasarım ortadan yanlara doğru incelen ve bu sayede büyük bataryaların kullanımına olana tanıyan bir yapı oluyor.





Şu an iki firmanın ne tür bir cihazını esnek ekranlı olarak piyasaya süreceği belli değil. Ancak analizler 2020 yılında esnek ekranlı cihazların 11 milyar dolarlık pazar payına ulaşacağını tahmin ediyor.

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-ready-mass-produce-5-5-inch-flexible-display-october.html