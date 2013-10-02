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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Samsung 5.5 inçlik esnek ekranların üretimine Ekim ayında başlayabilir"

5 yıl
609
1
45
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un uzun süredir esnek ekranlar üzerinde çalıştığı biliniyor. Ancak gelen bilgiler hemşehrisi LG'nin daha ileride olduğu ve ilk esnek ekranlı ürünleri yıl bitmeden piyasaya çıkacağını dile getirmişti. Yeni iddialar ise Samsung'un çok yakında esnek ekranların üretimine başlayacağı yönünde.

Reuters ve Korean Hearld tarafından farklı zamanlarda dile getirilen iddialara göre Samsung Ekim ayı itibariyle ilk OLED esnek ekranların üretimine başlıyor. Samsung'un ilk paneli 5.5 inçlik boyutlarda olacak. LG'nin ise 4.5 inçlik esnek OLED ekranlar geliştirdiği belirtiliyor. Yıl bitmeden ikili aylık 1.5 milyon üretim kapasitesine ulaşacak.

İlk esnek ekranlı akıllı telefonların ise plastik tabanlı, hafif ve kırılmaz bir yapıda gelecek ay pazarda olabileceği söyleniyor. Bu cihazların premium sınıftan ziyade ilk pilot örnekler olacağı belirtiliyor.

Bu cihazlar bükülebilir olmaktan ziyade sabit bir eğime sahip olacak ve şekli değiştirilemeyecek. Bu bakımdan ilk akla gelen tasarım ortadan yanlara doğru incelen ve bu sayede büyük bataryaların kullanımına olana tanıyan bir yapı oluyor. 

Şu an iki firmanın ne tür bir cihazını esnek ekranlı olarak piyasaya süreceği belli değil. Ancak analizler 2020 yılında esnek ekranlı cihazların 11 milyar dolarlık pazar payına ulaşacağını tahmin ediyor.  

http://www.androidheadlines.com/2013/09/samsung-ready-mass-produce-5-5-inch-flexible-display-october.html Yorum Yaz
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mehmet_8383 5 yıl en beğenilen
Samsung 2 yıldır şu esnek ekranları bir türlü üretemedi, sürekli bu tarz haberler yapılıyor.
yakında Samsung S5 te esnek ekranla gelecek haberleri yapılmaya başlar.
Bir S4 kullanıcısı olarak Samsungun, güneşte görülebilecek ekran yapsa çok daha faydalı olacağına inanıyorum...
Samsung 2 yıldır şu esnek ekranları bir türlü üretemedi, sürekli bu tarz haberler yapılıyor.yakında Samsung S5 te esnek ekranla gelecek haberleri yapılmaya...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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LilTunechi 5 yıl
Plastikse samsung üretir

3 Yanıt Yanıtla +10
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1 Avatar
okan_cehapelioglu 5 yıl
bu tür yenilikler insanoğlunun herzaman işine yarar fanlığı bırakıp eleştirmek yerine destek vermek lazım
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doctor5945 5 yıl
profesyonel hırsız işbaşında
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yasinadin 5 yıl
gsm arenanın haberine gore ekim sonunda kırılmaz ekranlı ve su gecirmez note 3 active tanıtılcakmıs ... bu neden onemli ,

turkiyeye s800 lu note 3 gelmiyecek bir de ustune sim kilidi eklenince yurt dısından getirtmek de zorlastı fakat bildiginiz gibi s4 activede sadece snapdragon 600 kullanılmıstı ve ulkemizede oyle gelmisti yani active in octalı versyonu yoktu , aynı mantıkla note 3 active dede sadece s800 lu modele yer verilebilir ve ulkemize o sekilde gelebilir ay sonuna kadar bekleyip gorcez

note3 s800 den umudu kestik olmadı note 3 active aliriz .
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vamp 5 yıl
kadirirdem
mehmet_8383Samsung 2 yıldır şu esnek ekranları bir türlü üretemedi, sürekli bu tarz haberler yapılıyor. yakında Samsung S5 te esnek ekranla gelecek haberleri yapılmaya başlar.Bir S4 kullanıcısı olarak Samsungun, güneşte görülebilecek ekran yapsa çok daha faydalı olacağına inanıyorum...
doğru söylüyorsun bende s4 kullanıcısıyım güneşde ekran çok belli olmuyor fakat s3 le kıyaslarsan farkı anlarsın s3 de güneşte hiç ekran görünmüyor ama s4 de gene anlaşılıyor ekran yani s5 ve sonraki tellerde bu sorunu tamamen çözecekler...

Bu ekranın yapısıyla alakalı bir sorun. Gün ışığında ekran ışığı yetersiz kalıyor ama akşam vakti amoled ekranlar rakipsiz. Sahip olduğu muhteşem kontrast oranı yüzünden resimlerde ve videolarda akşam vakti bütün detaylar tek tek seçilebiliyor. s4 ile dediğiniz gibi gündüz s3 e göre daha iyi bir ekran yapmayı başardılar. S5 te enerji tüketimi ve ekran parlaklığını daha iyi dengeleyip muhteşem bir ekran çıkarırlarsa artık LCD ekranlar tarihe gömülür ;)
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umutaltdag 5 yıl
plastik mi istiyorsunuz,480*840 piksel'den hoşlanıyorsunuz SAMSUNG sizin için üretiyor.!
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free4200 5 yıl
Bataryayı arttır hocaaaaaa....
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DH Misafiri 5 yıl
Vaybe...2007da sony duyurduğunda çok heyecan verici gelmişti bunu... Samsung çorladı doğal olarak...daha adam gibi göremedik piyasada... youtube.com/...
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KaleyDeskop 5 yıl
yani ne faydası var ekranın bükülme hadisesinin madem teknolojin o kadar gelişti önce şu batarya sorununu çöz
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umutaltdag 5 yıl
Bu haberi görünce aklıma cem yılmazdan bir bölüm geldi
-annem ölüyor,ambulansın numarası lazım!!
- amannn koy gtune beya
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starmaster 5 yıl
S6 da belki . S5 zaten hazırdır
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kadirirdem 5 yıl
mehmet_8383
Samsung 2 yıldır şu esnek ekranları bir türlü üretemedi, sürekli bu tarz haberler yapılıyor. yakında Samsung S5 te esnek ekranla gelecek haberleri yapılmaya başlar.Bir S4 kullanıcısı olarak Samsungun, güneşte görülebilecek ekran yapsa çok daha faydalı olacağına inanıyorum...

doğru söylüyorsun bende s4 kullanıcısıyım güneşde ekran çok belli olmuyor fakat s3 le kıyaslarsan farkı anlarsın s3 de güneşte hiç ekran görünmüyor ama s4 de gene anlaşılıyor ekran yani s5 ve sonraki tellerde bu sorunu tamamen çözecekler...
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