Samsung, 64 bitlik Exynos işlemcilerin son safhasında





ARM'ın geçen yıl Ekim ayında 64 bitlik ARMv8 komut setini temel alan Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini lanse etmesinin ardından Samsung'un ilk örnekleri 2014 yılında piyasaya süreceği duyurulmuştu.





Apple'ın iPhone 5S ile birlikte 64 bit ARM mimarisini ilk kez akıllı telefon dünyasına sunması, gündemi de hareketlendirdi. Samsung kısa süre önce 64 bitlik işlemciler üzerinde çalıştığını duyurmuştu.





Güney Kore medyasından gelen bilgiler 64 bitlik mimariyi temel alan yeni Exynos serisinin son aşamada olduğunu ve gelecek yıl başlarında hazır olacağını dile getiriyor. Samsung kaynaklarına göre ise Galaxy S5 amiral gemisinde ilk 64 bitlik Exynos yongaseti yer alabilir. Bu yongasetinde 4 çekirdek olabileceği gibi 8 çekirdeğe de yer verilebilir.





ARM'ın Cortex-A53 çekirdeği Cortex-A7 çekirdeğinin 64 bitlik versiyonu ancak daha az yer kaplıyor ve Cortex-A9 kadar performans veriyor. Cortex-A57 ise Cortex-A15 çekirdeğinin 64 bitlik versiyonu ve geniş bir kullanım alanına sahip olacak. ARM, Cortex-A53 ve A57 çekirdeklerinin big.LITTLE tasarımında kullanılmasına olanak tanıyor.





64 bit mimarisi elbette yazılım desteği olduğu zaman bir anlam ifade ediyor. Ancak 64 bit desteği muhtemelen gelecek yıl yaygınlaşmaya başlayacak. Bu da geliştiricilerin bu alana yönelmesini zorunlu hale getirecek. Google'ın da 64 bit desteğini Android 4.4 KitKat ile sunacağı bir süredir dile getiriliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-in-final-stages-with-a-64-bit-Exynos-processor-prime-candidate-for-the-Galaxy-S5_id47665