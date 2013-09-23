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Samsung, 64 bitlik Exynos işlemcilerin son safhasında

5 yıl
709
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33
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, 64 bitlik Exynos işlemcilerin son safhasında

ARM'ın geçen yıl Ekim ayında 64 bitlik ARMv8 komut setini temel alan Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini lanse etmesinin ardından Samsung'un ilk örnekleri 2014 yılında piyasaya süreceği duyurulmuştu.

Apple'ın iPhone 5S ile birlikte 64 bit ARM mimarisini ilk kez akıllı telefon dünyasına sunması, gündemi de hareketlendirdi. Samsung kısa süre önce 64 bitlik işlemciler üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Güney Kore medyasından gelen bilgiler 64 bitlik mimariyi temel alan yeni Exynos serisinin son aşamada olduğunu ve gelecek yıl başlarında hazır olacağını dile getiriyor. Samsung kaynaklarına göre ise Galaxy S5 amiral gemisinde ilk 64 bitlik Exynos yongaseti yer alabilir. Bu yongasetinde 4 çekirdek olabileceği gibi 8 çekirdeğe de yer verilebilir. 

ARM'ın Cortex-A53 çekirdeği Cortex-A7 çekirdeğinin 64 bitlik versiyonu ancak daha az yer kaplıyor ve Cortex-A9 kadar performans veriyor. Cortex-A57 ise Cortex-A15 çekirdeğinin 64 bitlik versiyonu ve geniş bir kullanım alanına sahip olacak. ARM, Cortex-A53 ve A57 çekirdeklerinin big.LITTLE tasarımında kullanılmasına olanak tanıyor.

64 bit mimarisi elbette yazılım desteği olduğu zaman bir anlam ifade ediyor. Ancak 64 bit desteği muhtemelen gelecek yıl yaygınlaşmaya başlayacak. Bu da geliştiricilerin bu alana yönelmesini zorunlu hale getirecek. Google'ın da 64 bit desteğini Android 4.4 KitKat ile sunacağı bir süredir dile getiriliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-in-final-stages-with-a-64-bit-Exynos-processor-prime-candidate-for-the-Galaxy-S5_id47665 Yorum Yaz
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armanatilgan 5 yıl en beğenilen DaRKFoRCeS
masculine
Qualcomm daha performanslı bir işlemci yapar.Sonra amerika ve koreye özel üretim s5 çıkar.Avrupa ya exynoslu cihazları gönderir.64 bit olayındada aynı şeyler olacak gibi duruyor.

Samsung bence TSMC ye yük olsun diye qualcomm kullanıyor. TSMc yoğun olunca apple da mecburen samsung a yüksek fiyatla ürettiriyor işlemcisini. Benim tahminim bu yönde
masculineQualcomm daha performanslı bir işlemci yapar.Sonra amerika ve koreye özel üretim s5 çıkar.Avrupa ya exynoslu cihazları gönderir....
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3 Yanıt Yanıtla +13
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i3e 5 yıl
biti miti bırakında 14nm finfetlemi gelcek acaba?
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Midgardian 5 yıl
Apple 64bit çıkarınca android hakkında tonla eleştiri yapıldı.Şimdi adamlar 64bit peşine düşmüş eyrden yere vuruluyor.Size telefon değil de sopa lazım.O kadar lüzumsuzdu akıllı telefon almayaydınız arkadaş.Zamanında o elinizdekilere de gereksiz dediniz ama kullanıyorsunuz.Enteresansınız. İşiniz gücünüz trollük.
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muratai 5 yıl i3e
i3e
biti miti bırakında 14nm finfetlemi gelcek acaba?

Daha intel baslamadi 14nm ye, digerleri en az 2 yil sonra (intelden) yapabilir. Sirada 20nm var ayrica, 14 nm icin fazla heveslenmeyin.
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yasinadin 5 yıl
Telefonumuz 64 bit olunca kesin galaksiler arasi yolculuk yapicaz! Bu kadar abartmayin be kardesim evde bilgisayar kullaniyorsunuz ha 64 bit olmus ha 32 cokmu farkediyor daha dogrusu ne fark ediyor? Bit mit arttirana kadar pili arttirinda soyle 1 hafta gitsin asil ilerleme bu olur...millete tel satcaz die yapilanlara bak 2 3 seneye 4k cozunurluklu tel ekranlari standart olur millette o 5inc ekrandan 4k cozunurluge bakip gozunun ayirt edemeyecegi seye sevinir
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mamilan 5 yıl
4g destegi yok 64 bit destegi gelicek mükemmel :D
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kımyasal 5 yıl
Bu 64bit dalgasına eski telefonları çöp ettiler namussuzlar.Oysaki işletim sistemini tüm üreticilere zorunlu güncellemeye ve optimizasyona yönlendirseler böyle olmayacak.Tamam 64bit çıksın fakat eski kullanıcıyıda kazıklama.
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Nightmare70 5 yıl
İyi hoşta Android 64 bit işlemcilere destek sağlıyor mu ki ?
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beatles33 5 yıl
yeni satış taktiği Apple çıkarır diğerleri de satmaya başlar ,Halk benimki 64bit seninki kaç bit ? diye sorar ve herkezin elinde 64bitli telefon olur , daha ne olduğunu bilmiyorlar bile...
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muratai 5 yıl

Nightmare70
İyi hoşta Android 64 bit işlemcilere destek sağlıyor mu ki ?

Saglamiyor. Cunku ortada 64 bit islemci yok! Islemci ciktiktan sonra 64 bit destegi gelir ancak optimizasyonu uzun zaman alir. Samsung s5 i 64 bit cikarsa bile ilk ciktiginda sifir optimizasyonlu halde satisa sunar yoksa yetistiremez.
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muratai 5 yıl

Nightmare70
İyi hoşta Android 64 bit işlemcilere destek sağlıyor mu ki ?

Saglamiyor. Cunku ortada 64 bit islemci yok! Islemci ciktiktan sonra 64 bit destegi gelir ancak optimizasyonu uzun zaman alir. Samsung s5 i 64 bit cikarsa bile ilk ciktiginda sifir optimizasyonlu halde satisa sunar yoksa yetistiremez.
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Tesla Nikola 5 yıl
Araabam Ferrari olsun diyor, az yaksin.. yok oyle bir dunya..
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savinelli 5 yıl
gene atı alan üsküdarı geçti, siz daha gelecek yıla plan yapadurun. o zamana kadar ios de 64 bit mimarisine destek vermeyen uygulama kalmaz. siz işe yeni başlarken rakip platform olgunlaşmış olur..
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Rajeesh 5 yıl
Brky
Exynos işlemcileri çıkmadan hep aynı yaygara kopar.. sonrasında qualcomm daha iyi bir işlemci yapar ve exynos balonu patlar.

s600 ile 5410
s800 ile 5420
neredeyse aynı perf.
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Mr. Jingles 5 yıl
Samsung umarım bu işlemcilerini çıkaracağı Tizen cihazlarında kullanır. Şu işlemcileri Android gibi yarım yamalak kullanmayan adam akıllı tam kapasite kullanacak bir Linux görelim artık. :)
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Aѕℓαη66™ 5 yıl
kesinlikle s5te kullanacağı işlemci bu olacak. 4k destekleyecek uçacak kaçacak ama batarya olayı yine es geçilecek.
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Brky 5 yıl
Exynos işlemcileri çıkmadan hep aynı yaygara kopar.. sonrasında qualcomm daha iyi bir işlemci yapar ve exynos balonu patlar.
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