Samsung ABD'de 4 yeni ofis açacağını onayladı





ABD'de üretim yapan en büyük firmalar arasında gelen Samsung'un Teksas'taki yonga üretim tesisleri 9 futbol sahası büyüklüğünde ve ABD'nin en büyük yonga üretim tesisi konumunda. Milyarlarca dolar yatırımı buraya aktaran Samsung, son olarak 3.9 milyar dolarlık daha yatırım yapmıştı.





ABD'deki varlığını her geçen gün artıran Samsung, bu kez San Fransisco Bay Area bölgesine 4 yeni ofis daha açma kararı aldı. Daha önce zaman zaman gündeme gelen bu merkezler Samsung tarafından da onaylandı. Ofislerin konumları ise Silikon Vadisi'ni çevreleyecek bölgelerde seçilmiş. Ofislerin arasında 30 dakikalık mesafe bulunuyor.





Ofislerden birisi Kaliforniya Mountain View'de yeni bir Ar-Ge merkezi. İki binadan oluşan ofis 8.5 dönümlük arazi üzerine kurulacak. 2013 yılında inşaatına başlanacak olan ofis, 2014 yılında tamamlanacak.





İkinci ofis Samsung Açık Yenilik Merkezi. Silikon Vadisi'ndeki girişimcileri şirket ile daha fazla etkileşime geçmeye teşvik edecek olan merkez, Kaliforniya Palo Alto şehrinin yakınlarına inşa edilecek.





Üçüncü ofis ise Menlo Park civarında yeni bir strateji ve yenilik merkezi olarak Eylül ayında hizmete başladı.





Dördüncü ofis ise Kaliforniya San Jose şehrinde Ar-Ge ve satış merkezi olarak faaliyet gösterecek.





Merkezlerin inşaası için yüzmilyonlarca dolar harcanacağı dile getiriliyor. Samsung'un teknolojik yenilik anlamında büyük adımlar attığı bir gerçek. Sadece mobil cihaz sektöründe değil, beyaz eşya ve yarıiletken sektöründe de faaliyet gösteren Samsung, kısa süre sonra farklı teknolojilerle karşımıza çıkacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-building-four-new-offices-in-the-San-Francisco-Bay-area_id38159