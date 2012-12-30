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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ABD'de 4 yeni ofis açacağını onayladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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ABD'de üretim yapan en büyük firmalar arasında gelen Samsung'un Teksas'taki yonga üretim tesisleri 9 futbol sahası büyüklüğünde ve ABD'nin en büyük yonga üretim tesisi konumunda. Milyarlarca dolar yatırımı buraya aktaran Samsung, son olarak 3.9 milyar dolarlık daha yatırım yapmıştı.

ABD'deki varlığını her geçen gün artıran Samsung, bu kez San Fransisco Bay Area bölgesine 4 yeni ofis daha açma kararı aldı. Daha önce zaman zaman gündeme gelen bu merkezler Samsung tarafından da onaylandı. Ofislerin konumları ise Silikon Vadisi'ni çevreleyecek bölgelerde seçilmiş. Ofislerin arasında 30 dakikalık mesafe bulunuyor.

Ofislerden birisi Kaliforniya Mountain View'de yeni bir Ar-Ge merkezi. İki binadan oluşan ofis 8.5 dönümlük arazi üzerine kurulacak. 2013 yılında inşaatına başlanacak olan ofis, 2014 yılında tamamlanacak. 

İkinci ofis Samsung Açık Yenilik Merkezi. Silikon Vadisi'ndeki girişimcileri şirket ile daha fazla etkileşime geçmeye teşvik edecek olan merkez, Kaliforniya Palo Alto şehrinin yakınlarına inşa edilecek.

Üçüncü ofis ise Menlo Park civarında yeni bir strateji ve yenilik merkezi olarak Eylül ayında hizmete başladı.

Dördüncü ofis ise Kaliforniya San Jose şehrinde Ar-Ge ve satış merkezi olarak faaliyet gösterecek.

Merkezlerin inşaası için yüzmilyonlarca dolar harcanacağı dile getiriliyor. Samsung'un teknolojik yenilik anlamında büyük adımlar attığı bir gerçek. Sadece mobil cihaz sektöründe değil, beyaz eşya ve yarıiletken sektöründe de faaliyet gösteren Samsung, kısa süre sonra farklı teknolojilerle karşımıza çıkacaktır. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-building-four-new-offices-in-the-San-Francisco-Bay-area_id38159 Yorum Yaz
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müntekim 6 yıl
darkaura
tahir40Çok daha ucuza çinde, hadi onu geçtim kendi memleketinde üretim yapmak dururken bu adamlar amerikan firmalarının bile üretim yapmadığı yerde ne diye milyarlarca dolar yatırımla en büyük entegre üretcisi oluyor? Komplo Teorisi:Herhalde bu coniler el altında apple ile olan patent davalarında mahkum olup ürünlerin ABDde yasaklansın istemiyorsan istihtamı buraya kaydıracıksın şantajına mı bulundular ;)
basitce arge amacli. dunyanin en iyi muhendislerinin hemen hepsi silikon vadisi civarinda californiada yasiyor. en iyi muhendislerden kastim amerikalilar degil. tum dunyanin en iyileri. butun bilisim teknoloji sektorunun dondugu yer orasi. isin baska bir boyutuda, mesela turkiyeden gelecek kalifiye bir adama gel californiada calis demek var, bide kuzey korenin topcu menzilinde seoulde calis demek var. japonyaya giden muhendis arkadaslar bile bulanima girip geri donmuslerdi.

Amerika sınırları içinde üretilmemiş bir işlemciyi(wafer üretimi en azından) amerikan hükümetine ve bağlı kurumlarına satamazasınız , 90 yıllarda çıkmış bir kanun var bu konuda.
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 6 yıl müntekim
müntekim

darkaura

tahir40Çok daha ucuza çinde, hadi onu geçtim kendi memleketinde üretim yapmak dururken bu adamlar amerikan firmalarının bile üretim yapmadığı yerde ne diye milyarlarca dolar yatırımla en büyük entegre üretcisi oluyor? Komplo Teorisi:Herhalde bu coniler el altında apple ile olan patent davalarında mahkum olup ürünlerin ABDde yasaklansın istemiyorsan istihtamı buraya kaydıracıksın şantajına mı bulundular ;)
basitce arge amacli. dunyanin en iyi muhendislerinin hemen hepsi silikon vadisi civarinda californiada yasiyor. en iyi muhendislerden kastim amerikalilar degil. tum dunyanin en iyileri. butun bilisim teknoloji sektorunun dondugu yer orasi. isin baska bir boyutuda, mesela turkiyeden gelecek kalifiye bir adama gel californiada calis demek var, bide kuzey korenin topcu menzilinde seoulde calis demek var. japonyaya giden muhendis arkadaslar bile bulanima girip geri donmuslerdi.


Amerika sınırları içinde üretilmemiş bir işlemciyi(wafer üretimi en azından) amerikan hükümetine ve bağlı kurumlarına satamazasınız , 90 yıllarda çıkmış bir kanun var bu konuda.


dogrudur. celisen bir durum yok. ama hala teknoloji uretsede, amerikada hacimli son urun uretimi cok gerilerde kaldi. google nexus q ile gecen sene bir denemede bulundu. tamamen amerikan uretimi. sonuc 4 cekirdek 16gb nexus 7 ips ekraniyla beraber 250$ ken, ekrani bataryasi olmayan iki cekirdekli nexus q 300$. kisa surede piyasadan geri cekildi.
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darkaura 6 yıl
tahir40
Çok daha ucuza çinde, hadi onu geçtim kendi memleketinde üretim yapmak dururken bu adamlar amerikan firmalarının bile üretim yapmadığı yerde ne diye milyarlarca dolar yatırımla en büyük entegre üretcisi oluyor? Komplo Teorisi:Herhalde bu coniler el altında apple ile olan patent davalarında mahkum olup ürünlerin ABDde yasaklansın istemiyorsan istihtamı buraya kaydıracıksın şantajına mı bulundular ;)

basitce arge amacli. dunyanin en iyi muhendislerinin hemen hepsi silikon vadisi civarinda californiada yasiyor. en iyi muhendislerden kastim amerikalilar degil. tum dunyanin en iyileri. butun bilisim teknoloji sektorunun dondugu yer orasi. isin baska bir boyutuda, mesela turkiyeden gelecek kalifiye bir adama gel californiada calis demek var, bide kuzey korenin topcu menzilinde seoulde calis demek var. japonyaya giden muhendis arkadaslar bile bulanima girip geri donmuslerdi.
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tahir40 6 yıl
Çok daha ucuza çinde, hadi onu geçtim kendi memleketinde üretim yapmak dururken bu adamlar amerikan firmalarının bile üretim yapmadığı yerde ne diye milyarlarca dolar yatırımla en büyük entegre üretcisi oluyor?
Komplo Teorisi:
Herhalde bu coniler el altında apple ile olan patent davalarında mahkum olup ürünlerin ABD'de yasaklansın istemiyorsan istihtamı buraya kaydıracıksın şantajına mı bulundular ;)
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senatorlines 6 yıl
Samsung amerikalıları yemeye çalışıyorsa bizi ÇATUR ÇUTUR yer tabi akıllı OLMAZ ve samsungun cebini doldurmaya devam edersek!
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wolf silver 6 yıl
samsung gibi bir sirketimiz olmadı :-(
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murdocklawless 6 yıl
samsung akar apple bakar.
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enaz3posta 6 yıl
karşi hamle olarak apple da turkiyeye ofis açsin zaten hayrani çok turkiyede
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