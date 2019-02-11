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Take Two oyun içi gelirlerini arttırdı

Red Dead Redemption 2 ve NBA 2K19 oyunları Take Two Entertainment firmasını uçurdu. Satış rekoru kıran oyunlar firmanın satış gelirlerinin de 1.5 kat artmasını sağladı.
3 ay
1,7b
1
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Take Two oyun içi gelirlerini arttırdı

Red Dead Redemption 2 satışları ile yüzü gülen Take Two firması gelirlerini de rekor düzeye yükseltti. RDR2 yanında oyun içi satışlar ve DLC paketlerinden elde edilen gelir de geçen yıl son çeyrekte arttı.

Satış rekorları kırdı

Verilen bilgilere göre geçen yılın son çeyreğinde satışlarda 1.249 milyar dolar gelir elde eden firma yıl bazında yüzde 159 gibi etkileyici bir artış yakaladı. Bunda şüphesiz sadece üç günde 700 milyon dolar kazandıran RDR2 yapımının katkısı büyük.

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RDR2 yanında NBA 2K19, NBA 2K18, Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto V, WWE 2K19, WWE SuperCard, Dragon City, Monster Legends ve Sid Meier's Civilization VI oyunları da gelir elde etti. 654 milyon dolar fiziksel satışlardan, 595 milyon dolar da dijital satışlardan geldi.

Take Two sürekli müşteri yani oyun içi satışlar, DLC paketleri gibi oyuna devamlı para yatıran müşteri kazançlarını da rekor seviyede arttırdı. Son çeyrekte 300 milyon dolara çıkan sürekli müşteri geliri yüzde 95 artış gösterdi. NBA 2K19 en çok alışveriş yapılan oyun durumunda. Onu GTA Online takip ediyor.

Satışlara lisans gelirleri, oyun içi reklamlar ve hediyelik eşya gelirleri de dahil edildiğinde toplam rakam 1.569 milyar dolara yükseliyor. Yine yıl bazında yüzde 152 civarında bir artış yakalanmış. İçinde bulunduğumuz çeyrek dönemin sonunda firma mali yılını tamamlayacak. 12 aylık dönem içerisinde 2.7 milyar dolar satış geliri bekleniyor.

 

https://www.tweaktown.com/news/64793/take-two-net-revenue-up-159-fiscal-q319/index.html Yorum Yaz
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