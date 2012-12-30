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Samsung, Avrupa'da milyarlarca Avro ceza ödemek zorunda kalabilir

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın farklı ülkelerinde iki elektronik devi Samsung ve Apple arasındaki patent ihlali davaları hali hazırda devam etmekte. Apple; tasarım, arayüz ve ses donanımı ile ilgili patentlerle Samsung'un karşısına çıkarken, Samsung da iletişim ile ilgili patentleri dava konusu yapıyor.

Buna binaen Samsung'un Apple'a karşı Avrupa'da açılmış pek çok davası bulunmaktaydı. Ancak bir süre önce AB rekabet kurulu, Samsung'un patentleri dava konusu yaparak haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle inceleme başlatacağını duyurmuştu. Kurul, inceleme ile ilgili resmi duyuruyu yaptı.

İnceleme Ocak ayında başlayacakken, Samsung'un geçen yıl ki kazancının yüzde 10'unu ceza olarak ödemesi ile sonuçlanabilir. Bu da tahmini 9 milyar Avro ediyor.

Bunun sebebi ise Samsung'un adil kullanılması gereken patentleri dava konusu yapması. Apple'ın örneğin tasarım ile ilgili patentleri kendisine ait ve herhangi bir standarda dahil değil. Ancak Samsung'un dava konusu patentleri 3G standardı ile ilgili ve Avrupa'da standart inşa edilirken, Samsung insanlığın yararına kullanmak şartıyla bunları patentlemişti. Şimdi bunları silah olarak kullanması hoş karşılanmıyor. Ayrıca Apple'ın tazminat ödeme teklifini de Samsung'un kabul etmemesi inceleme açılmasında etkili oldu

Samsung bir süre önce patent ihlaline ilişkin yasak talebini geri çekmiş, sadece tazminat talebinde bulunmuştu. Taraflar tazminat konusunda anlaşamadığı için son kararı mahkeme verecek.

Diğer bir elektronik devi Motorola da Microsoft'a karşı WiFi ve H.264 ile ilgili açtığı patent davası nedeniyle benzer bir ceza ödeyebilir.

http://www.guardian.co.uk/technology/2012/dec/26/samsung-multibillion-fine-apple-europe Yorum Yaz
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Foo Fighters 6 yıl en beğenilen
Hikaye..
Anlaşılan krizi samsung dan aldıkları paralarla biraz olsun hafifletmek derdindeler. Kazancın %10 u ne demekmiş, resmen haraç.
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Burak1916 6 yıl
El Fuego
Samsung o cezayi oder. Kaybin telafisi icin malzeme kalitesini iyice dusurur, geri alir odedigi parayi.

öyle birşey yaparlarsa samsung almam. note 2nin malzemesi bile çok kalitesiz arka kapak güzel duruyor ancak çok çabuk çiziliyor s4 note3... malzeme kalitesi artmassa olmaz çok iyi bir özellikli cihaz yapıyorsun malzemesi kötü olmaz.
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janparey 6 yıl
Birisi sallanan tahtının derdine düşmüş acaba kim?
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KANUNI61 6 yıl
samsung markası bana hala tabletiyle cami patlatan reklamı hatırlatıyor
hala bir yaptırım yapılmadı israile benimicin hic bir değer taşımıyor bu marka
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Virtual Reality 6 yıl
G.Kore uçtu gidiyor kimse tutamaz. Bu Avrupa devletlerinin G.Koreyi nasıl kıskandıklarının göstergesi
Türkiye olarak, G.Kore' nin yarısı kadar kıskanılacak, dünya çapında teknolojik ürünlerimiz dahi olsa, bu ülke için bir umut var diyeceğim ama yok yok yok
Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, savaşıp canlarını, ülkelerini kurtardığımız G.Koreyi kıskanıyorum arkadaş kıskanıyorum.
Onlardan güçlüydük onları korumak için savaştık ama şimdi onlardan çok gerideyiz. Bu nasıl bir iş anlamadım gitti.
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adını nick koydum 6 yıl
ekrem71 haberi kaçın!
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icg 6 yıl
samsung ve apple bunları yapadursun lg geçer hepsini bu gidişle..
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eternity 6 yıl icg
icg
samsung ve apple bunları yapadursun lg geçer hepsini bu gidişle..

Lg bunlardan daha sahtekar:)
posta.com.tr/...
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__Nikolaus__ 6 yıl
Zamaninda Bill Gates , Steve jobs un yanina gidip macintosh isletim sisteminin grafik arayuzunu calmasaydi belki apple bugun bu tarz hareketlerde bulunmayacakti. Saglam kazik yemisti.



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teramit 6 yıl
vitor reis
amerikan yargısından sonra ab yargısınında satılmış olduğunu net bir biçimde görebiliyoruz artık

çözemediği içinden çıkamadığı işlere satılmış diyenler hoşgeldiniz.
steve jobs ölmeseydi buna izin vermezdicilerin yanına kaldırıyoruz sizi.
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DH Misafiri 6 yıl
Standart patentler, lisanslamak isteyen kim olursa olsun adil bir şekilde isteyen her firmaya belli bir ücret karşılığı lisanslanmak zorundadır. Samsung lisanslamak istemediği gibi, bir de ihlal davası açıyor. Tim Cook'un da bu konuyla ilgili sürekli dile getirdiği bu.
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vitor reis 6 yıl
amerikan yargısından sonra ab yargısınında satılmış olduğunu net bir biçimde görebiliyoruz artık
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cceviz 6 yıl
Samsung işin maddi yönünü değil imaj tarafını düşünüp Apple dan tazminatı alması gerekirdi.
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12 Angry Men 6 yıl
Bu avrupa amerika hepsi birbirini destekliyor. Samsungun gelişmesi büyümesini stemiyorlar bu kadar açık ve net samsung şuan en iyi üretici firma
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