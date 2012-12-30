Samsung, Avrupa'da milyarlarca Avro ceza ödemek zorunda kalabilir





Dünyanın farklı ülkelerinde iki elektronik devi Samsung ve Apple arasındaki patent ihlali davaları hali hazırda devam etmekte. Apple; tasarım, arayüz ve ses donanımı ile ilgili patentlerle Samsung'un karşısına çıkarken, Samsung da iletişim ile ilgili patentleri dava konusu yapıyor.



Buna binaen Samsung'un Apple'a karşı Avrupa'da açılmış pek çok davası bulunmaktaydı. Ancak bir süre önce AB rekabet kurulu, Samsung'un patentleri dava konusu yaparak haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle inceleme başlatacağını duyurmuştu. Kurul, inceleme ile ilgili resmi duyuruyu yaptı.



İnceleme Ocak ayında başlayacakken, Samsung'un geçen yıl ki kazancının yüzde 10'unu ceza olarak ödemesi ile sonuçlanabilir. Bu da tahmini 9 milyar Avro ediyor.



Bunun sebebi ise Samsung'un adil kullanılması gereken patentleri dava konusu yapması. Apple'ın örneğin tasarım ile ilgili patentleri kendisine ait ve herhangi bir standarda dahil değil. Ancak Samsung'un dava konusu patentleri 3G standardı ile ilgili ve Avrupa'da standart inşa edilirken, Samsung insanlığın yararına kullanmak şartıyla bunları patentlemişti. Şimdi bunları silah olarak kullanması hoş karşılanmıyor. Ayrıca Apple'ın tazminat ödeme teklifini de Samsung'un kabul etmemesi inceleme açılmasında etkili oldu



Samsung bir süre önce patent ihlaline ilişkin yasak talebini geri çekmiş, sadece tazminat talebinde bulunmuştu. Taraflar tazminat konusunda anlaşamadığı için son kararı mahkeme verecek.



Diğer bir elektronik devi Motorola da Microsoft'a karşı WiFi ve H.264 ile ilgili açtığı patent davası nedeniyle benzer bir ceza ödeyebilir.



http://www.guardian.co.uk/technology/2012/dec/26/samsung-multibillion-fine-apple-europe