Samsung, CES 2012 fuarında Smart TV ürünlerine ağırlık verecek

2011 yılında pek çok yeni Android modelini piyasaya süren ve bunun yanında patent davalarıyla mücadele eden Samsung, kısa süre sonra başlayacak olan tüketici elektroniği fuarı CES 2012'de, yeni yıl için ağırlığı ev elektroniğine vereceğini gösteren bir tanıtım yapmaya hazırlanıyor.





Fuar öncesi hazırladığı tanıtım videosunda Samsung kendi televizyon sistemlerinin 50 yılını kısa bir şekilde izleyicilere aktarıyor. Renkli ekrana geçiş, bir dönem tavşan kulağı diye nitelenen seyyar antenli modeller, uzaktan kumanda, yüksek çözünürlük, 3D TV gibi yenilikler videoda sergileniyor.





Video "Smart TV'nin geleceğini tecrübe edin" şeklinde bir ifadeyle sona eriyor ve firmanın fuarda sergileyeceği yeni teknolojilerle ilgili ipuçları veriyor.





Samsung'un yeni yıla daha gelişmiş Smart TV modelleriyle gireceği anlaşılıyor. Ancak özellikle Android cihaz tarafında neler tanıtacağı ile ilgili henüz ortaya çıkmış bir gelişme yok. Ultrabook segmentinde pek çok firmanın yeni modelleri tanıtacağı biliniyor. 4 çekirdekli tabletler ve akıllı telefonlar da yine bu fuarda sergilenmesi muhtemel yeniliklerden.