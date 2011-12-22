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Samsung, CES 2012 fuarında Smart TV ürünlerine ağırlık verecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2011 yılında pek çok yeni Android modelini piyasaya süren ve bunun yanında patent davalarıyla mücadele eden Samsung, kısa süre sonra başlayacak olan tüketici elektroniği fuarı CES 2012'de, yeni yıl için ağırlığı ev elektroniğine vereceğini gösteren bir tanıtım yapmaya hazırlanıyor.

Fuar öncesi hazırladığı tanıtım videosunda Samsung kendi televizyon sistemlerinin 50 yılını kısa bir şekilde izleyicilere aktarıyor. Renkli ekrana geçiş, bir dönem tavşan kulağı diye nitelenen seyyar antenli modeller, uzaktan kumanda, yüksek çözünürlük, 3D TV gibi yenilikler videoda sergileniyor.

Video "Smart TV'nin geleceğini tecrübe edin" şeklinde bir ifadeyle sona eriyor ve firmanın fuarda sergileyeceği yeni teknolojilerle ilgili ipuçları veriyor.

Samsung'un yeni yıla daha gelişmiş Smart TV modelleriyle gireceği anlaşılıyor. Ancak özellikle Android cihaz tarafında neler tanıtacağı ile ilgili henüz ortaya çıkmış bir gelişme yok. Ultrabook segmentinde pek çok firmanın yeni modelleri tanıtacağı biliniyor. 4 çekirdekli tabletler ve akıllı telefonlar da yine bu fuarda sergilenmesi muhtemel yeniliklerden.



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xLmNt13 7 yıl
samsung tv konusunda kendisini aştı yakın takipçisi Lg
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r.m.y. 7 yıl
fpr teknolojisi geleceğin teknolojisi, 3d filmleri ailecek izlemek isteyenlerin şu anda başka seçeneği yok. fpr nin gözlükler 15-20 tl. sg nin gözlükleri 150-300 dolar. hem daha sağlıklı frp de 3d izlemek. hem daha uzun süre izliyorsun hemde baş ağrısı mide bulantısı yaşamıyorsun.
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agtr 7 yıl
ne kalablık aileler varmış
2 gözlük TV lerle geliyor zaten. 3. gözlük te ebay de 42 USD. illa 150 USD diyorsanız, bana 60 USD gönderin, ben size ebayden getirteyim

fpr lı tv ler de olmalı. neticede, full hd olmasa da, 3d izlemek herkesin hakkı, herkesin samsung, sony, pnasonic alacak maddi gücü de yok
. teknomarketlerde fpr gözlükleri bağlamış uyanıklar. deneyenler TV ye fazla yaklaşıp çizgileri görmesin diye
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a.f.y. 7 yıl
fpr teknolojisine geçilmedikten sonra 3d filmler izlenebilirliğin dışındadır. sg teknolojisinde 1, bilemedin max. 2 gözlük alıyorsun. ailecek izleyemiyorsun çünkü gözlükler el yakıyor. böyle bir durumda 3d sisteminin olması bir anlam ifade etmiyor. fpr teknolojisi hem ucuz, hemde daha sağlıklı çözümü sunmuş. inatlaşmanın bir manası yok.
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umutarslan.com 7 yıl
@darkaura
Ekrem Çukurca'nın aslında reklam boot'u olduğu açıklamasından haberin yok galiba.
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darkaura 7 yıl
Ekrem bey acaba alakali alakasiz her apple haberine applein davalari ve diger sorunlariyla giris yapiyor musunuz? mobil urunlerle alakali haberlerde su girisi anlarim, zaten bu tipte bir suru haberiniz var ama televizyonda ne alaka. samsungun aldigi super tanker ihalelerinide yazsaniz bu girisimi yapacaksiniz. bu tarafli ve tek yanli tarzinizla insanlari kendi yazilarinizdan ve donanimhaberden soguttugunuzun farkinda degilmisiniz.
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eneshatipoglu 7 yıl
40d6000,40d6500,60d8000 benim en başarılı bulduğum led tv leri samsungun.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Samsung un D serisi LED Tv lerini beğeniyorum :) Lgden daha başarılı bana göre.
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TikaMasala 7 yıl
Samsung adam olsun da gidip fpr teknolojisini lg den lisanslasin. Sg ile yola deva edilemez, kabul edilemez bir davranis olur bu.
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