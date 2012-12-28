Samsung, CES 2013'te duyuracağı yeni televizyonu için bir tanıtım videosu yayınladı





Kullanıcı arayüzü tamamen yenilenen Smart Hub içerik platformunu Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te sergileyeceğini müjdeleyen Samsung, bu organizasyonda gün yüzüne çıkarmayı planladığı yeni televizyonu için bir tanıtım videosu yayınladı. Geçen yıl hazırladığı video ile pazarlama endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Platinum MarCom Award'a layık görülen firmanın bu sene de oldukça iddialı bir film ve sloganla benzer başarılara imza atmayı amaçladığı görülüyor. Video, mağaza ve evlerdeki televizyonların Las Vegas yolculuklarına odaklanıyor, yeni ürün hakkında herhangi bir detay paylaşılmıyor.

Yeni çözümünün dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu hiçbir şeye benzemediğini belirten Güney Koreli üretici, önceki yıl 55 inçlik KN55ES9600 model numaralı Super OLED televizyonuyla fuara damgasını vurmuştu. CES 2013'te yeni nesil bir OLED ürün veyahut Ultra HD (3840 x 2160 piksel) çözünürlüklü bir Smart TV tanıtması beklenen Samsung'un bu yıl kurulan alt şirketi Samsung Display, etkinliğin resmi basın ve video ortağı CNET'e yaptığı açıklamada, 5.5 inçlik 1280 x 720 piksel ile 267ppi yoğunluğuna ulaşan plastik tabanlı esneyebilen bir akıllı telefon ekranı ile 55 inçlik bir televizyon sergileyeceğini resmen bildirmişti. 2013'te LCD paneller için öngördüğü yatırımlarının önemli bir kısmını Youm adını verdiği esnek ekranlara kaydıran Samsung, yeni ekonomik stratejileriyle örtüşen son kullanıcıya hazır ürünler piyasaya sürecektir. Bu ürünler için hazırlanan yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20986