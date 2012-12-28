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Samsung, CES 2013'te duyuracağı yeni televizyonu için bir tanıtım videosu yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Televizyonlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kullanıcı arayüzü tamamen yenilenen Smart Hub içerik platformunu Tüketici Elektroniği Fuarı 2013'te sergileyeceğini müjdeleyen Samsung, bu organizasyonda gün yüzüne çıkarmayı planladığı yeni televizyonu için bir tanıtım videosu yayınladı. Geçen yıl hazırladığı video ile pazarlama endüstrisinin en prestijli ödüllerinden Platinum MarCom Award'a layık görülen firmanın bu sene de oldukça iddialı bir film ve sloganla benzer başarılara imza atmayı amaçladığı görülüyor. Video, mağaza ve evlerdeki televizyonların Las Vegas yolculuklarına odaklanıyor, yeni ürün hakkında herhangi bir detay paylaşılmıyor.
Yeni çözümünün dünyanın şimdiye kadar görmüş olduğu hiçbir şeye benzemediğini belirten Güney Koreli üretici, önceki yıl 55 inçlik KN55ES9600 model numaralı Super OLED televizyonuyla fuara damgasını vurmuştu. CES 2013'te yeni nesil bir OLED ürün veyahut Ultra HD (3840 x 2160 piksel) çözünürlüklü bir Smart TV tanıtması beklenen Samsung'un bu yıl kurulan alt şirketi Samsung Display, etkinliğin resmi basın ve video ortağı CNET'e yaptığı açıklamada, 5.5 inçlik 1280 x 720 piksel ile 267ppi yoğunluğuna ulaşan plastik tabanlı esneyebilen bir akıllı telefon ekranı ile 55 inçlik bir televizyon sergileyeceğini resmen bildirmişti. 2013'te LCD paneller için öngördüğü yatırımlarının önemli bir kısmını Youm adını verdiği esnek ekranlara kaydıran Samsung, yeni ekonomik stratejileriyle örtüşen son kullanıcıya hazır ürünler piyasaya sürecektir. Bu ürünler için hazırlanan yeni tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=20986 Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
bana kalırsa bu güney korenin ürün geliştirme faaliyetleri devam edecek. adamlar tamamen teknolojiye odaklanmış durumda...
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St Batuhan 6 yıl
itachi237
ekranı esneyebilir ürettiler tamamda ya baskılı devre kartı çıpler ve batarya ? onlar ne olacak ?

Ekran esnekliği demek sadece çevir et falan değil, ekranın dayanıklılığını bir yandan arttırmak demektir, kırılma ihtimalini bir yönden azaltabilmektir bence :) yatırımın temel amacı normal cam ekranların bazı sıkıntılarını aşabilmek ve dış yüzeyde bulunan, telefonların da artık en önemli kısmı olan ekranı eğilmeye dayanıklı olmasını sağlamaktır. Samsung firmasını çok fazla sevmem ama adamlar teknolojinin gelişimine de ciddi oranda katkı sağlıyorlar.
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mista7fb 6 yıl
Bu sene çıkarırlar mi bilmiyorum ama şeffaf olarak geliyor olabilir. Şeffaf yada esnek panel diyelim, Beklentiyi büyük tutalım.
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E_Aydin35 6 yıl
Etkileyici bir reklam, büyük bir etkinlik olacak.. Samsung OLED Smart TV'ler veya daha farklı yeni nesik ürünleri ile gerçekten büyük atılımlar yapacak, görünen köy kılavuz istemez..
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12 Angry Men 6 yıl
Çok kaliteli sıradışı bir reklam.
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bsliali 6 yıl
itachi237
ekranı esneyebilir ürettiler tamamda ya baskılı devre kartı çıpler ve batarya ? onlar ne olacak ?

bir bildikleri vardır herhalde körü körüne bu işi yapıyoruz demez herhalde adamlar :)
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hakani85 6 yıl
işi bilcen işe gitmicen..
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manyakurt 6 yıl
Samsung'daki büyüme ibretlik, son 3-4 yılda nerden nereye geldiler...
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pesimistadana01 6 yıl
Reklama bakılırsa yeni televizyonun oldukça ucuz olması gerekecek.
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Batuist 6 yıl
Televizyonu erken mi aldık ne :(
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