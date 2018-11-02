Samsung, Çinli rakipleri karşısında akıllı telefon satışlarında zorlanıyor

Teknoloji Editörü
Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Samsung, son birkaç yıldır özellikle Çinli şirketlerin öne çıkmasıyla birlikte istediği satış rakamlarını yakalayamıyor. Açıklanan son raporlara göre şirketin son çeyrekte oldukça büyük bir düşüş yaşadığı belirtildi.
Çinli şirketle zorluyor
Strategy Analytics, Samsung'un telefon sevkiyatlarının yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13.3 düştüğünü gösteriyor. Sevkiyatların 2017'nin dördüncü çeyreğine oranla yüzde 4 azaldığı belirtiliyor. Ayrıca şirketin akıllı telefon satışları bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 10 oranında azalmıştı.Ortaya çıkan bu rakamlar, şirketin Galaxy S9 ve Note 9 satışlarında beklenen ivmeyi yakalayamadığına işaret ediyor. Giriş ve orta seviyeli cihazlarda pazar payı iyi olan Samsung, son zamanlarda bu segmentteki modellerle mücadele ettiğini kabul ediyor. Özelliklie Xiaomi, Huawei, OnePlus, Oppo, ZTE ve Vivo gibi Çinli teknoloji şirketlerinin yükselişe geçmesi, Samsung'un pazar payını giderek kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri. Koreli dev şirketin bu gidişata nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu.
https://www.theverge.com/2018/11/2/18055094/samsung-smartphone-sales-decline-2018-report Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Satış rakamları ortada. Rekabet iyidir.