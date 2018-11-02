Samsung, Çinli rakipleri karşısında akıllı telefon satışlarında zorlanıyor

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Samsung, son birkaç yıldır özellikle Çinli şirketlerin öne çıkmasıyla birlikte istediği satış rakamlarını yakalayamıyor. Açıklanan son raporlara göre şirketin son çeyrekte oldukça büyük bir düşüş yaşadığı belirtildi.

Çinli şirketle zorluyor

Strategy Analytics, Samsung'un telefon sevkiyatlarının yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13.3 düştüğünü gösteriyor. Sevkiyatların 2017'nin dördüncü çeyreğine oranla yüzde 4 azaldığı belirtiliyor. Ayrıca şirketin akıllı telefon satışları bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 10 oranında azalmıştı.

https://www.theverge.com/2018/11/2/18055094/samsung-smartphone-sales-decline-2018-report

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Ortaya çıkan bu rakamlar, şirketinvesatışlarında beklenen ivmeyi yakalayamadığına işaret ediyor. Giriş ve orta seviyeli cihazlarda pazar payı iyi olan Samsung, son zamanlardamücadele ettiğini kabul ediyor. Özelliklievegibi Çinli teknoloji şirketlerinin, Samsung'un pazaren büyük sebeplerinden biri. Koreli dev şirketin bu gidişataalacağı ise merak konusu.