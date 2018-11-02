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Samsung, Çinli rakipleri karşısında akıllı telefon satışlarında zorlanıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefon satışlarında düşüş yaşamaya başladı. Çinli rakipleriyle arasındaki fark gittikçe kapanan şirket çözüm üretme peşinde.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden Samsung, son birkaç yıldır özellikle Çinli şirketlerin öne çıkmasıyla birlikte istediği satış rakamlarını yakalayamıyor. Açıklanan son raporlara göre şirketin son çeyrekte oldukça büyük bir düşüş yaşadığı belirtildi.

Çinli şirketle zorluyor

Strategy Analytics, Samsung'un telefon sevkiyatlarının yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13.3 düştüğünü gösteriyor. Sevkiyatların 2017'nin dördüncü çeyreğine oranla yüzde 4 azaldığı belirtiliyor. Ayrıca şirketin akıllı telefon satışları bu yılın ikinci çeyreğinde de yüzde 10 oranında azalmıştı.
Ortaya çıkan bu rakamlar, şirketin Galaxy S9 ve Note 9 satışlarında beklenen ivmeyi yakalayamadığına işaret ediyor. Giriş ve orta seviyeli cihazlarda pazar payı iyi olan Samsung, son zamanlarda bu segmentteki  modellerle mücadele ettiğini kabul ediyor. Özelliklie Xiaomi, Huawei, OnePlus, Oppo, ZTE ve Vivo gibi Çinli teknoloji şirketlerinin yükselişe geçmesi, Samsung'un pazar payını giderek kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri. Koreli dev şirketin bu gidişata nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu.

https://www.theverge.com/2018/11/2/18055094/samsung-smartphone-sales-decline-2018-report Yorum Yaz
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darkaura 6 ay en beğenilen
teknolojinin her alaninda olan hadise. radikal yenilikler degisimler gelmiyorsa bir sure sonra uretim cok sayida sirkete dagiliyor bolunuyor, devlerin tekeli bitiyor. samsung katlanabilir ekran, augmented reality gibi cinlilerde olmayan yenilikler getirmedikce daha cok pazar kaybeder. nitekim artik herkez ayni telefonu uretir oldu. bir sure sonra herkez benzer teknolojileri benzer kalitelerde uretmeye basliyor. bu durumda daha ucuz is gucune sahip cinle nasil rekabet edersin.
teknolojinin her alaninda olan hadise. radikal yenilikler degisimler gelmiyorsa bir sure sonra uretim cok sayida sirkete dagiliyor bolunuyor, devlerin tekeli bi...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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DODANLI 6 ay
Akıllı telefon dünyasında çinliler gerçekten samsung'u da,Apple' ı da zorluyor.
Satış rakamları ortada. Rekabet iyidir.
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Justs 6 ay
Çinli üreticiler tokatlasın biraz şunu da aklı başına gelsin ;)
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Yeşilbarış 5 ay
htc,sony,lg silinmiş piyasadan.
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KnghtER 6 ay
Samsungun sirf hatalarindan, yada begenilmemesinden kaynakli bir durum degil. Artik rakip sayisi cok daha fazla..
Applein sabit bir kitlesi oldugu etkilenmiyor ama samsung alan adam yarin gidip huawei de alabilir.
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nightsoldier 6 ay
HUAWEİNİN YÜKSELİŞİ BAŞ DÖNDÜRÜCÜ GERÇEKTEN. YENİ TANITTIKLARI MATE SERİSİ, SEKTÖRE YÖN VERİR NİTELİKTE.
Huawei denemek için p 9 lite 2017 almıştım. Şarj soketi kendi hatam sonucu bozulmuştu. Ankara maltepedeki servise götürdüm ve çıkacak faturayı beklemeye başladım. Sonuç: şarj soketi ücretsiz değiştirildi ve cihazın temizliği ile bakımı yapıldı. TEslim alabilirsiniz. Üstelik tüm bu işlemler cts günü yaklaşık 1 saatte bitti.
Cihaz yakın zamana kadar sürekli güncelleme aldı. 2 tam büyük sürüm aldı, tüm güvenlik güncellemeleri dahil.Arayüz çok hafif. Kasma, donma ve takılma hiç yaşamadım. parmak izi okuyucusu çok çok hızlı çalışıyor.
Spene olan ihtiyacım ve note serisinin gerek özel, gerek iş hayatında sunduğu kolaylık ve konfor olmasa, 1 dk. durmam mate alırım.
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Technotronic 6 ay
Huawie yakında Samsung u geçer
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BlueDay_86 6 ay
Valla telefonsuz kalırım yine de çin malı ürün kullanmam kısa ve net...
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Dukkha 6 ay
Çinli telefonlar uğraşılmamış telefonlardır. Ucuz et misali,mi 8 aldım sonra koşarak s9+ terfi ettim.
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Onurmsq 6 ay
çinlilere helal olsun. onlar yapamıyor ama çinliler yapıyor. ekrana gömülü parmak izi. telefonun yukarısında popup şeklinde açılan kamera. vsvs. adamlar her türlü yeniliği yapıyor. samsung apple aynı teknolojiyi üretip duruyorlar
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tahayasin1 6 ay
Çin hangi sektörde hangi firmayı zorlamıyor?
Herifler tam manyak, sex robotu bile yaptılar o iştede bizi zora soktular yalan mı?
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chtsydn 6 ay tahayasin1
Sizin iş neydi hocam
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Snmzalp 6 ay
Hocam biz sex robotu mu üretiyorduk 😁
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K_Spartakus 6 ay
Hangi önlemi alacakmış?
Haberdeki gibi daha ne yapabilir ki, aynısını daha ucuza Çinliler yapıyor.
Hatta orta segment modelin fiyatına Çinliler amiral telefon satıyor.
Fiyatları % 50 aşağıya mı çekecek sanki!
Kaldı ki ilginç bir özellik çıkarsa bile bu amiral telefon için olur ve ortalama 1000 dolar fiyatla çıkar. Adama demezler mi eee hani alt segment! Almak için ekstra bir şey veremeyecek ve zaten vermiyor, vermedikçe de Çinliler sınırları zorluyor.
Ekonomik şartlar zorlaşıyor ve buna mukabil artık ucuz Çin telefonları tercih ediliyor. Bir kaç arkadaşım (Samsung kullanıcısı) uygun fiyata model bulamadığı için Huawei aldılar ve hepsi de memnun.
Bende xiaomi kullanıyorum, eski HTC kullanıcısı olarak.
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darkaura 6 ay en beğenilen
teknolojinin her alaninda olan hadise. radikal yenilikler degisimler gelmiyorsa bir sure sonra uretim cok sayida sirkete dagiliyor bolunuyor, devlerin tekeli bitiyor. samsung katlanabilir ekran, augmented reality gibi cinlilerde olmayan yenilikler getirmedikce daha cok pazar kaybeder. nitekim artik herkez ayni telefonu uretir oldu. bir sure sonra herkez benzer teknolojileri benzer kalitelerde uretmeye basliyor. bu durumda daha ucuz is gucune sahip cinle nasil rekabet edersin.
1 Yanıt Yanıtla +16
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yhackup 6 ay darkaura
Samsungun türkiye pazarı da azaldı garanti koşulları sebebiyle ancak operatorlerden telefonu nakit paraya çevirmek için alan insanlar çok olunca satışı düşmüyor gibi görünebilir.
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