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Samsung Display, 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED panellerin seri üretimine başlıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung Display, 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED panellerin seri üretimine başlıyor

Küçük ölçekli OLED panellerde ilk defa Full HD çözünürlük standardını benimseyen ve aynı zamanda 440ppi piksel yoğunluğu barajını aşmayı başaran Samsung, yeni nesil Super AMOLED çözümünü geçen ay CES 2013 kapsamında sergilemişti. Oldukça ucuz ve tarama hususunda yüksek doğruluğa sahip LITI üretim teknolojisiyle geliştirildiği bildirilen panel, yapısında ihtiva ettiği yeni organik materyaller sayesinde çok daha az enerji tüketecek. Bununla birlikte yüksek çözünürlüğün getirisi olarak benzersiz bir görüntü kalitesi sunması beklenen ekranın seri üretimi çok yakında başlayacak. Güney Koreli DDaily gazetesinin endüstri kaynaklarından elde ettiği son gelişmelere göre; Samsung Display, en geç Şubat 2013 sonunda yeni Super AMOLED'lerin üretimini başlatacak.
Galaxy S3 ve Galaxy Note II gibi akıllı telefonların yüksek satış rakamları sebebiyle mevcut AMOLED fabrikalarında ancak 2012 ürün portföyü için gerekli donanımları tedarik edebilen Samsung Display, Las Vegas'ta sergilediği OLED televizyonlar, plastik tabanlı esnek OLED TV ve benzeri yeni nesil ürünleri için pilot üretim hatlarında bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. LITI tekniğini de uzun süredir fabrikalarına entegre edebilmek için geliştirmekte olan teknoloji devinin panel teknolojilerinden sorumlu alt kuruluşu, nihayet istenilen verimle Full HD Super AMOLED ekranlarını üretmeye başlayacak. Mart ayının başında Samsung'a teslim edilecek ürünler, yine aynı kaynakların iddiasına göre Galaxy S3'ün halefine eşlik edecek. Mart ayı içerisinde resmiyet kazanması beklenen dördüncü Galaxy S akıllı telefonunun 4.99 inçlik Full HD ekranının yanı sıra; ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan dört çekirdekli Cortex-A15 - Cortex-A7 işlemciler ile Midgard mimarili Mali-T600 serisi bir grafik birimini bünyesinde barındıracağı tahmin ediliyor. 
Geçtiğimiz yıllarda WVGA ile HD çözünürlük standartlarını standart RGB altpiksel dizilimiyle üretmekte sıkıntı yaşayan Samsung'un bu yıl 1920 x 1080 piksele ve daha da önemlisi 440ppi seviyesine nasıl yükseldiği bilinmiyor. Farklı bir piksel yapısı tasarladığı iddia edilen üreticinin yeni ekranıyla önümüzdeki aylarda teknoloji dünyasının karşısına çıkmasıyla gizemini koruyan yeni nesil Super AMOLED tamamen detaylanacaktır.

http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=100845 Yorum Yaz
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bluebest 6 yıl en beğenilen
Başladılar yine pentile muhabbetine, ulan sen S3'te pikselleri görebiliyorsan zaten insan olamazsın ancak bir hayvan olabilirsin
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i3e 6 yıl
ayda 3 milyon üretim kapasitesi var. satışa çıkana kadar 2 ay geçse ilk etapta 6 milyon ekran. yeterli olur gibi. ayrıca alt pixellerin altıgen olacağı beklenmekte. bu durum daha kaliteli görüntü sağlayacakmış.
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MASTERMIND 6 yıl
itachi237
Okan9455
AzRocK İyi güzel de neden 4.99? Neden 5 değil?
Satış politikası ile bir alakası mı vardır acep?
5 inç ile 7 inç arası phablet olarak adlandırılıyor.onun için yeni çıkan akıllı telefonlar hep 5 inç ekranla çıkıyor.seneye phablet standartı değiştiğinde akıllı telefonların boyutu da artacaktır
alakası yok ppi tam olarak 440 olsun diye yapılmıştır yanlış bilgilendirmeyin.

Bence sen yanlış bilgilendirme yapma
1080p çözünürlüklü 4.99" bir ekranın ppi oranı 441.46'dır tam olarak.
Aynı çözünürlükte 5" bir ekranın ppi oranıysa 440.58'dir.
Ayrıca çözünürlüğü sabit tutup ekran boyutunu küçültürsen ppi azalmaz artar.
İnanmayan hesaplasın.
Neden 4.99 inç olduğuna dair resmi açıklamaya denk gelmedim ama çok zekice bi bahane sunmaları lazım bu telefona sahip birine ekranı kaç inç dersek alacağımız cevap komik olur. Zaten küsüratlı sayılardan nefret ederim.
Birkaç farklı uzunluk birimine çevirdim belki başka bir birimi esas almışlardır diye ama yine sayı küsüratlı çıkıyor.
Muhtemelen arkadaşın dediği gibi kategori meselesinden dolayı yapmışlardır.
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armanatilgan 6 yıl
itachi237
stok sıkıntısı olacak o zaman s4lerde.. şubat sonu başlasa mayıs sonuna telefon çıkar anca ve az sayıda olur belli ülkelerde çıkar sadece.

Samsungdan bahsediyoruz
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engurlu 6 yıl
Hay pentile kadar kafanıza pixel düşsün de bayılın kalın yolun ortasında
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Statistik 6 yıl
AzRocK
İyi güzel de neden 4.99? Neden 5 değil?
Satış politikası ile bir alakası mı vardır acep?

5" olmasi lazim diye bir kural mi var?
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AzRocK 6 yıl
İyi güzel de neden 4.99"? Neden 5" değil?


Satış politikası ile bir alakası mı vardır acep?
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Okan9455 6 yıl AzRocK
AzRocK
İyi güzel de neden 4.99"? Neden 5" değil?


Satış politikası ile bir alakası mı vardır acep?

5 inç ile 7 inç arası phablet olarak adlandırılıyor.onun için yeni çıkan akıllı telefonlar hep 5 inç ekranla çıkıyor.seneye phablet standartı değiştiğinde akıllı telefonların boyutu da artacaktır
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teknomnyak_37 6 yıl
pentile ekranın pikselleri gözükmüyo olsada renk kalıtesi kötü çözünürlüğüne laf söyleyen yok zaten fandrozortlar
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erdemsuslu 6 yıl
s4 mu gelıyor acep?
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artcraft35 6 yıl
1000 ppi da yapsalar pentile diyip beğenmiyecekler, cam gibi görüntü veriyor pentile olsa ne olmasa ne
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BarGoS 6 yıl
bluebest
Başladılar yine pentile muhabbetine, ulan sen S3te pikselleri görebiliyorsan zaten insan olamazsın ancak bir hayvan olabilirsin

puhahaha cok guldum buna gercekten.İnsanlar kendini atmaca saniyor her pixel i net gorecek kadar.Ben S3 alirken cok tereddutlu yaklastim ekranina ama ne piksel sayabildim nede baska bir sikinti oldu.Bu pentile muhabetini yapan ergenlerin cogu dizilimin nasil oldugunu , pentile in ne farki oldugunu bilmezler eminim.
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