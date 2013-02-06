Samsung Display, 4.99 inçlik Full HD Super AMOLED panellerin seri üretimine başlıyor





Küçük ölçekli OLED panellerde ilk defa Full HD çözünürlük standardını benimseyen ve aynı zamanda 440ppi piksel yoğunluğu barajını aşmayı başaran Samsung, yeni nesil Super AMOLED çözümünü geçen ay CES 2013 kapsamında sergilemişti. Oldukça ucuz ve tarama hususunda yüksek doğruluğa sahip LITI üretim teknolojisiyle geliştirildiği bildirilen panel, yapısında ihtiva ettiği yeni organik materyaller sayesinde çok daha az enerji tüketecek. Bununla birlikte yüksek çözünürlüğün getirisi olarak benzersiz bir görüntü kalitesi sunması beklenen ekranın seri üretimi çok yakında başlayacak. Güney Koreli DDaily gazetesinin endüstri kaynaklarından elde ettiği son gelişmelere göre; Samsung Display, en geç Şubat 2013 sonunda yeni Super AMOLED'lerin üretimini başlatacak.

Galaxy S3 ve Galaxy Note II gibi akıllı telefonların yüksek satış rakamları sebebiyle mevcut AMOLED fabrikalarında ancak 2012 ürün portföyü için gerekli donanımları tedarik edebilen Samsung Display, Las Vegas'ta sergilediği OLED televizyonlar, plastik tabanlı esnek OLED TV ve benzeri yeni nesil ürünleri için pilot üretim hatlarında bir süredir çalışmalarını sürdürüyordu. LITI tekniğini de uzun süredir fabrikalarına entegre edebilmek için geliştirmekte olan teknoloji devinin panel teknolojilerinden sorumlu alt kuruluşu, nihayet istenilen verimle Full HD Super AMOLED ekranlarını üretmeye başlayacak. Mart ayının başında Samsung'a teslim edilecek ürünler, yine aynı kaynakların iddiasına göre Galaxy S3'ün halefine eşlik edecek. Mart ayı içerisinde resmiyet kazanması beklenen dördüncü Galaxy S akıllı telefonunun 4.99 inçlik Full HD ekranının yanı sıra; ARM'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan dört çekirdekli Cortex-A15 - Cortex-A7 işlemciler ile Midgard mimarili Mali-T600 serisi bir grafik birimini bünyesinde barındıracağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda WVGA ile HD çözünürlük standartlarını standart RGB altpiksel dizilimiyle üretmekte sıkıntı yaşayan Samsung'un bu yıl 1920 x 1080 piksele ve daha da önemlisi 440ppi seviyesine nasıl yükseldiği bilinmiyor. Farklı bir piksel yapısı tasarladığı iddia edilen üreticinin yeni ekranıyla önümüzdeki aylarda teknoloji dünyasının karşısına çıkmasıyla gizemini koruyan yeni nesil Super AMOLED tamamen detaylanacaktır.

http://www.ddaily.co.kr/news/news_view.php?uid=100845