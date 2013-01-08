Samsung, Dropbox entegrasyonunu PC ve akıllı kameralara da getiriyor

Geçen yıl Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Camera, Galaxy Grand gibi modelleri içerisine alan geniş bir yelpazedeki cihazlara Dropbox uygulamasını ve hediye depolama alanını önyüklü olarak getiren Samsung-Dropbox işbirliği bu yıl da artarak devam edecek.





Samsung tarafından yapılan duyuruda, Mart ayından başlayarak Dropbox depolama alanının belirli bir sayıda bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek Samsung bilgisayarları ve akıllı kameralarına da entegre edileceği açıklandı.





Dropbox, çekilen fotoğraf ve videoların otomatik olarak bulut depolama alanına yüklenmesini sağladığı için kullanıcıların herhangi bir ek işlem yapmasına veya harici kaynaklara aktarmasına gerek kalmıyor. Yüklenen içerikler Dropbox hesabı ile herhangi bir cihazdan görüntülenebiliyor.