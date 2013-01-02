Samsung Electronics, artan rekabet karşısında çalışanların yeni alanlarda yenilik üretmesini istedi





Televizyon ve cep telefonu satışları anlamında yıl sonu itibariyle lider olan Samsung, hem global ekonominin durgunluğu hem de artan rekabet nedeniyle, çalışanlardan yeni iş alanlarında yenilikler üretmesini istedi.





Samsung Electronics patronu Lee Kun Hee, çalışanlarına verdiği demeçte, ürünler, teknolojik gelişmeler ve patent sorunları yetenekli insanların işe alınmasında global şirketler arasında devam eden bir rekabet olduğunu, pazarın ve fırsatların çok geniş olduğu bir dönemde Samsung'un hareket alanı olması açısından yeni faaliyet alanları bulunmasının şart olduğunu dile getirdi.





Samsung 90'lı yılların başında ucuz elektronik ürün pazarlayan ikinci sınıf bir firma olarak gösterilirken, Lee'nin "eşleriniz ve çocuklarınız hariç herşeyi değiştirin" sloganından sonra büyük bir değişim geçirdi ve Güney Kore ekonomisinin yüzde 20'sini elinde tutar hale geldi.





Amiral gemi ürünleri satış rekorları kıran ve Galaxy S3 modeli geçen yılın üçüncü çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon ünvanını eline geçiren Samsung, bununla birlikte tedbiri elinden bırakmıyor.





Yenilik üretemeyen firmaların çok kısa sürede rekabetten uzaklaştığı günümüzde, pek çok firmanın rekabet ettiği alanlardan ziyade, ilginin az olduğu alanlara yatırım yapmak da önemli bir konu. Samsung'un planladığı yeniliklerin neler olduğunu ilerleyen yıllarda görebileceğiz.

http://techcrunch.com/2013/01/01/samsung-ceo-lee-kun-hee-warns-employees-about-increasing-competition/