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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Electronics, artan rekabet karşısında çalışanların yeni alanlarda yenilik üretmesini istedi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Televizyon ve cep telefonu satışları anlamında yıl sonu itibariyle lider olan Samsung, hem global ekonominin durgunluğu hem de artan rekabet nedeniyle, çalışanlardan yeni iş alanlarında yenilikler üretmesini istedi.

Samsung Electronics patronu Lee Kun Hee, çalışanlarına verdiği demeçte, ürünler, teknolojik gelişmeler ve patent sorunları yetenekli insanların işe alınmasında global şirketler arasında devam eden bir rekabet olduğunu, pazarın ve fırsatların çok geniş olduğu bir dönemde Samsung'un hareket alanı olması açısından yeni faaliyet alanları bulunmasının şart olduğunu dile getirdi.

Samsung 90'lı yılların başında ucuz elektronik ürün pazarlayan ikinci sınıf bir firma olarak gösterilirken, Lee'nin "eşleriniz ve çocuklarınız hariç herşeyi değiştirin" sloganından sonra büyük bir değişim geçirdi ve Güney Kore ekonomisinin yüzde 20'sini elinde tutar hale geldi.

Amiral gemi ürünleri satış rekorları kıran ve Galaxy S3 modeli geçen yılın üçüncü çeyreğinde en çok satılan akıllı telefon ünvanını eline geçiren Samsung, bununla birlikte tedbiri elinden bırakmıyor.

Yenilik üretemeyen firmaların çok kısa sürede rekabetten uzaklaştığı günümüzde, pek çok firmanın rekabet ettiği alanlardan ziyade, ilginin az olduğu alanlara yatırım yapmak da önemli bir konu. Samsung'un planladığı yeniliklerin neler olduğunu ilerleyen yıllarda görebileceğiz.  

http://techcrunch.com/2013/01/01/samsung-ceo-lee-kun-hee-warns-employees-about-increasing-competition/ Yorum Yaz
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Luaz. 6 yıl en beğenilen
abdullahkhan
Samsung ve yenilik? Ne kadar ironik iki kelime.

tıpkı iphone 5'teki gibi yani?
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teramit 6 yıl
sadece Apple dan değil sony den MS den birşeyler araklayın diyor.
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gezgin 6 yıl
İcat edin uleynn. Çalışın Çalışın



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Nemésis 6 yıl
Forumdaki samsung fanlığından tiksiniyorum, babanızın firması sanki.
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zbilici 6 yıl
mustafa5493
Seni buraya gömerler...İnsafsız herif biraz objektif baksana.Şu Samsungun televizyonunu başka kim yapıyor? Kim yapabiliyor? Sony?LG?Panasonic?Sharp? Samsungdan daha yenilikçi firmamı var yeryüzünde? Adamın televizyonunun çerçevesi neredeyse yok. Xbox Kinect teknolojisi almış. Mikrofonlu kumanda yapmış. Elle ve sesle televizyon kontrol ediliyor. Skype var Facebook var Angry Birds var. BAŞKA HANGİ FİRMA ÇIKTIDA BU KADAR YENİLİK YAPTI? SÖYLE BANA. HANGİ FİRMA ÇIKTIDA SAMSUNGUN %95 gibi bir rakamla elinde bulundurduğu LED piyasasını elinden aldı. Bilip bilmeden fanboyluk yapma. Apple 2007-2008de çok yenilikçiydi, Bize telefonun ne kadar mükemmeleşebileceğini gösterdi ama hiç bana Appleı savunma eski Apple kalmadı. Kaldıysada ilk iPhone kadar yenilikçi bir ürün yapamadı.Kimse Samsunga çamur atamaz. Adam kore gazisi torunlarına sorgusuz sualsiz korede BURS VERİYOR. Her ay onlarca S3-Note 2 Hediye ediyor Facebooktan.Sakın ola ki Samsung yenilikçi değil demeyin. Eski zamanlarda Sony ne ise Bugün Samsungda O dur. Samsungdan başkası yalan şuan teknoloji konusunda.Adam Beyaz Eşya üretiyor. Klime üretiyor. İşlemci üretiyor. Ekran üretiyor. Zibilyon tane şey üretiyor ve kazandığı paraların tamamını yenilikçiliğe yatırım yapıyor. Apple gibi kasaya doldurmuyor. !!!!!Kesinlikle katılıyorum.
Arkadaşım sen kafayı mı yedin?!! Bütün bunları yapıyor olsa bile sana ne? Gören de babasının firması zanneder. Ben de Samsung kullanıyorum, telefonumda, televizyonumda ama hiç de öyle göklere çıkartacak kadar bir şey değil. Samsung televizyon aldığıma binlerce kez pişmanım mesela. Sanki televizyonda katarakt var. Yani konuya öylesine bodoslamasına dalmışsınki yönetim kurulu başkanının yaveri konuşuyor zannettim bir an.
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nick54 6 yıl zbilici
zbilici

mustafa5493

Seni buraya gömerler...İnsafsız herif biraz objektif baksana.Şu Samsungun televizyonunu başka kim yapıyor? Kim yapabiliyor? Sony?LG?Panasonic?Sharp? Samsungdan daha yenilikçi firmamı var yeryüzünde? Adamın televizyonunun çerçevesi neredeyse yok. Xbox Kinect teknolojisi almış. Mikrofonlu kumanda yapmış. Elle ve sesle televizyon kontrol ediliyor. Skype var Facebook var Angry Birds var. BAŞKA HANGİ FİRMA ÇIKTIDA BU KADAR YENİLİK YAPTI? SÖYLE BANA. HANGİ FİRMA ÇIKTIDA SAMSUNGUN %95 gibi bir rakamla elinde bulundurduğu LED piyasasını elinden aldı. Bilip bilmeden fanboyluk yapma. Apple 2007-2008de çok yenilikçiydi, Bize telefonun ne kadar mükemmeleşebileceğini gösterdi ama hiç bana Appleı savunma eski Apple kalmadı. Kaldıysada ilk iPhone kadar yenilikçi bir ürün yapamadı.Kimse Samsunga çamur atamaz. Adam kore gazisi torunlarına sorgusuz sualsiz korede BURS VERİYOR. Her ay onlarca S3-Note 2 Hediye ediyor Facebooktan.Sakın ola ki Samsung yenilikçi değil demeyin. Eski zamanlarda Sony ne ise Bugün Samsungda O dur. Samsungdan başkası yalan şuan teknoloji konusunda.Adam Beyaz Eşya üretiyor. Klime üretiyor. İşlemci üretiyor. Ekran üretiyor. Zibilyon tane şey üretiyor ve kazandığı paraların tamamını yenilikçiliğe yatırım yapıyor. Apple gibi kasaya doldurmuyor. !!!!!
Kesinlikle katılıyorum.

Arkadaşım sen kafayı mı yedin?!! Bütün bunları yapıyor olsa bile sana ne? Gören de babasının firması zanneder. Ben de Samsung kullanıyorum, telefonumda, televizyonumda ama hiç de öyle göklere çıkartacak kadar bir şey değil. Samsung televizyon aldığıma binlerce kez pişmanım mesela. Sanki televizyonda katarakt var. Yani konuya öylesine bodoslamasına dalmışsınki yönetim kurulu başkanının yaveri konuşuyor zannettim bir an.

Ben kullandığım samsung ürünlerinde hiç bir sıkıntı yaşamadım ve ayrıca şu an firma hızla yükselen bir ivme kat ediyor. Firmanın sloganını yapmıyorum rakibi diğer firmalara göre ürün yelpazesi daha geniş alıntı yapılan yorumda da bu durumlardan bahsediliyor.
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dost1984 6 yıl
bikere tuşkilidini değiştirsinler sonrada launcher i değiştirsinler arkaplandan uygulamalar seçilmiyor (görünmüyor) bug ları 4.1.2 bile düzeltemedi android in işi zor bu gidişle 3-4 yıl sonra android i ÇLIŞTIRABİLMEK İÇİN i5 yada i7 ayarıda işlemciler lazım olacak herhal
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nick54 6 yıl
Seni buraya gömerler...İnsafsız herif biraz objektif baksana.Şu Samsungun televizyonunu başka kim yapıyor? Kim yapabiliyor? Sony?LG?Panasonic?Sharp? Samsungdan daha yenilikçi firmamı var yeryüzünde? Adamın televizyonunun çerçevesi neredeyse yok. Xbox Kinect teknolojisi almış. Mikrofonlu kumanda yapmış. Elle ve sesle televizyon kontrol ediliyor. Skype var Facebook var Angry Birds var. BAŞKA HANGİ FİRMA ÇIKTIDA BU KADAR YENİLİK YAPTI? SÖYLE BANA. HANGİ FİRMA ÇIKTIDA SAMSUNGUN %95 gibi bir rakamla elinde bulundurduğu LED piyasasını elinden aldı. Bilip bilmeden fanboyluk yapma. Apple 2007-2008de çok yenilikçiydi, Bize telefonun ne kadar mükemmeleşebileceğini gösterdi ama hiç bana Appleı savunma eski Apple kalmadı. Kaldıysada ilk iPhone kadar yenilikçi bir ürün yapamadı.Kimse Samsunga çamur atamaz. Adam kore gazisi torunlarına sorgusuz sualsiz korede BURS VERİYOR. Her ay onlarca S3-Note 2 Hediye ediyor Facebooktan.Sakın ola ki Samsung yenilikçi değil demeyin. Eski zamanlarda Sony ne ise Bugün Samsungda O dur. Samsungdan başkası yalan şuan teknoloji konusunda.Adam Beyaz Eşya üretiyor. Klime üretiyor. İşlemci üretiyor. Ekran üretiyor. Zibilyon tane şey üretiyor ve kazandığı paraların tamamını yenilikçiliğe yatırım yapıyor. Apple gibi kasaya doldurmuyor. !!!!!
Kesinlikle katılıyorum.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Touchwizz denen arayüzü değiştirmekle başlasınlar işe...

HTC sense gibisi yok şuan android ekosisteminde bence.
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La Belle Indifference 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Touchwizz denen arayüzü değiştirmekle başlasınlar işe...

HTC sense gibisi yok şuan android ekosisteminde bence.


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headcoach 6 yıl
B-A-T-A-R-Y-A.Baska yenilige gerek yok.Hangi marka olursa olsun.
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danGerfuLL 6 yıl
Utu yapsinlar hic bir ise yaramasa kafa utulerler.
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onsos1100 6 yıl
abdullahkhan
Luaz.
abdullahkhanSamsung ve yenilik? Ne kadar ironik iki kelime.
tıpkı iphone 5teki gibi yani?
iPhone 5 çok fazla yenilik getirmese de, Apple genelde yeniliklerin öncüsü oldu. Yaptığı yenliklerin çok çok iyisi biraz zaman geçince yapılıyor olsa da ilk olarak Appleda oluyor bunlar;+İlk iPhone+Retina Ekran+App Store+Siri+iPad vs vs.

hayırdır biri sizin samsung bayiinin camına taş mı attı :D
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onsos1100 6 yıl
samsung appledan her gördüğünü kendine optimize etti daha fazla telefon sattı helal olsun.Ama Iphone5 le görüldü ki Apple'da da yenilik kalmadı.Bakalım samsung ne yapıcak şimdi...Apple kimsenin aklına gelmeyeni yaptı 1 sene yenilik çıkartmadı kendini Iphone 6 ya sakladı. Samsung şokta :S
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