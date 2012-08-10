Samsung Exynos 5 Dual işlemcisi önemli yeniliklerle geliyor





Samsung'un 4 çekirdekli Exynos Quad işlemcisinin ardından yeni nesil cihazlarında yer vereceği tahmin edilen Exynos 5 işlemcisiyle ilgili detaylı bilgiler ortaya çıktı.





Exynos 5250 olarak sürece başlayan ancak Exynos 5 Dual olarak adlandırılan yongada sistemin AndroidAuthority tarafından elde edilen resmi sunuş bilgisi, model hakkında önemli detayları da gün yüzüne çıkardı.





Dünyanın ilk Cortex A-15 tabanlı işlemcisi olması muhtemel Exynos 5 Dual modelinin Samsung'un 11.8 inçlik P10 kod adlı tabletinde yer alması bekleniyor. Ardından pek çok cihazda bu işlemciyi görebileceğiz. İşlemci WQXGA (2560×1600) çözünürlüklere kadar destek verebiliyor.





Çift çekirdekli olan işlemcinin saat hızı 1.7GHz'e kadar çıkabiliyor. Wi-Fi Display desteği, GPU hesaplamaları yapabilen Mali-T604 grafik birimi, OpenGL ES 3.0 ve OpenCL 1.1 tam profil desteği, 12.8GB/s hafıza bant genişliği ile 2 port 800 Mhz LPDDR3 RAM desteği, 60 kare saniye hızına kadar 1080p video desteği, VP8 kodek çözücü, USB 3.0 desteği belgede vurgulanan özellikler.





Exynos 5 Dual işlemcisi 32nm High-K Metal Gate fabrikasyon sürecine sahip olacak ve Samsung 28nm sürecini beklemediği için eleştiriliyor.





Samsung'un en büyük rakibi Krait tabanlı 2/4 çekirdekli Snapdragon S4 yongada sistemleriyle boy gösteren Qualcomm olacak. Exynos 5 Dual'in tek izlekli işlemlerde Snapdragon S4 Pro serisine baskın gelmesi beklenirken, Snapdragon S4 Pro serisi de çok izlekli işlemlerde avantaja sahip olacak.





Mali T604 grafik birimi ARM'ın bir süre önce duyurduğu yeni nesil grafik birimleri ailesinden ve GPU hesaplamaları yapmaya imkan tanıması önemli bir avantaj. Böylece bazı uygulamaların yükü işlemci üzerinden alınıyor ve performans artış sağlanıyor. Mali T604 esneklik ve ölçeklenebilirlik sunan Midgard mimarisini temel alan ilk grafik birimi. OpenGL ES 3.0 ve OpenCL 1.1 tam profil desteği sunuyor.





Bu gelişmeler ve 2560×1600 çözünürlüğe destek elbette büyük bir bant genişliği gerektiriyor. 12.8 GB/s hafıza bant genişliğine destek veren Exynos 5 Dual, bu soruna da çözüm getiriyor. Yüksek enerji tüketimine ise Exynos 5 Dual, PSR adı verilen ve statik görüntülemelerde 20 kat daha az enerji harcayan teknolojiyi de destek vererek çözüm getiriyor.





Exynos 5 Dual pazardaki full HD 60 FPS video kaydına destek veren ilk işlemci olacak. Bu çözünürlük gözlüksüz 3D ekranlar için de ideal. Böylece HDMI yoluyla 3D görüntüler harici ekranda da izlenebilecek.





WiFi Display olarak bilinen ve medya içeriklerinin kablosuz olarak harici ekranlara aktarımını ifade eden teknoloji de Exynos 5 Dual'de yerini almış. Yüksek bant genişliği isteyen bu aktarımları Exynos 5 Dual, 30 kare saniye hızında yerine getirebiliyor.





Google'ın VP8 video kodeği donanım hızlandırması desteği olmadığı için eleştiriliyordu. Exynos 5 Dual, ilk kez full HD videoları VP8 kodeği ile 60 FPS hızında çözerek, Google'a bu açık kaynak kodeğini yaymak için fırsat vermiş oldu.





İlk örnek cihazlarla birlikte Exynos 5 Dual işlemcisinin detaylı benchmark skorları da ortaya çıkacaktır. Yıl sonuna doğru boy göstermesi beklenen Exynos 5 Dual işemci, Snapdragon S4 Pro, Tegra 4 ve TI OMAP 5 serisi ile sıkı bir rekabete girecek.