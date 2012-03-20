Samsung Exynos 5. nesil işlemcilere ait olduğu belirtilen bir slayt internete sızdırıldı

Dün bir Samsung yöneticisinin Galaxy SIII modelinde entegre LTE modülüne sahip 4 adet ARM Cortex-A9 çekirdekli bir Exynos işlemcisi kullanıldığını açıklamasının ardından Exynos işlemcilerle ilgili yeni bir görsel daha ortaya çıktı.





Semiaccurate sitesi tarafından Samsung'un bir brifinginden elde edildiği iddia edilen görselde firmanın 5. nesil Exynos işlemcilerinin tanıtımı yapılıyor.





Exynos 5 Dual şeklinde adlandırılan yeni nesil işlemci Cortex-A15 mimarisini temel alıyor ve 32nm High-K Metal Gate fabrikasyon sürecine sahip. Çift çekirdekli işlemci, akıllı telefon ve tabletler için minimum enerji seviyesinde 2GHz'e kadar hız sağlıyor.





Grafik tarafında ise 4 çekirdekli Mali T-604 MP4 birimi kullanılıyor. Hali hazırda T-400 grafik biriminden 4 kat daha fazla performans sunan T-604, 1-4 çekirdekli varyantlara sahip. Saniyede 2.1 Gigapiksel işleyebilen grafik birimi yine saniyede 12.8Gb bellek bant genişliği ile 3D grafik performansını en üst noktaya çıkarıyor.





64-bitlik bellek 1600MHz hızına kadar çıkabiliyor. Yeni seriye ait bir de geliştirici kartını gösteren sitenin elindeki verilerin ne derece doğru olduğu bilinmiyor.





Samsung daha önce Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımını yapmış ve bu yıl piyasaya süreceği 11.6 inçlik yeni tabletinde de bu işlemciyi kullanacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre serinin en yüksek modeli Exynos 5250 işlemcisi olacak. İlerleyen aylarda ise daha düşük konfigürasyona sahip varyantları piyasada görebiliriz.





Öte yandan fabrikasyon süreçlerinin 28nm'ye doğru gittiği bir dönemde Samsung'un Cortex-A15 mimarisini 32nm sürecinde hazırlaması pek çok kişi tarafından eleştiriliyor ve aceleye getirildiği belirtiliyor.







