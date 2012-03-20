Samsung Exynos 5. nesil işlemcilere ait olduğu belirtilen bir slayt internete sızdırıldı

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Dün bir Samsung yöneticisinin Galaxy SIII modelinde entegre LTE modülüne sahip 4 adet ARM Cortex-A9 çekirdekli bir Exynos işlemcisi kullanıldığını açıklamasının ardından Exynos işlemcilerle ilgili yeni bir görsel daha ortaya çıktı.
Semiaccurate sitesi tarafından Samsung'un bir brifinginden elde edildiği iddia edilen görselde firmanın 5. nesil Exynos işlemcilerinin tanıtımı yapılıyor.
Exynos 5 Dual şeklinde adlandırılan yeni nesil işlemci Cortex-A15 mimarisini temel alıyor ve 32nm High-K Metal Gate fabrikasyon sürecine sahip. Çift çekirdekli işlemci, akıllı telefon ve tabletler için minimum enerji seviyesinde 2GHz'e kadar hız sağlıyor.
Grafik tarafında ise 4 çekirdekli Mali T-604 MP4 birimi kullanılıyor. Hali hazırda T-400 grafik biriminden 4 kat daha fazla performans sunan T-604, 1-4 çekirdekli varyantlara sahip. Saniyede 2.1 Gigapiksel işleyebilen grafik birimi yine saniyede 12.8Gb bellek bant genişliği ile 3D grafik performansını en üst noktaya çıkarıyor.
64-bitlik bellek 1600MHz hızına kadar çıkabiliyor. Yeni seriye ait bir de geliştirici kartını gösteren sitenin elindeki verilerin ne derece doğru olduğu bilinmiyor.
Samsung daha önce Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımını yapmış ve bu yıl piyasaya süreceği 11.6 inçlik yeni tabletinde de bu işlemciyi kullanacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre serinin en yüksek modeli Exynos 5250 işlemcisi olacak. İlerleyen aylarda ise daha düşük konfigürasyona sahip varyantları piyasada görebiliriz.
Öte yandan fabrikasyon süreçlerinin 28nm'ye doğru gittiği bir dönemde Samsung'un Cortex-A15 mimarisini 32nm sürecinde hazırlaması pek çok kişi tarafından eleştiriliyor ve aceleye getirildiği belirtiliyor.
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ilk çıkanları da kullandım şimdi de galaxy s2 kullanıyorum. batarya açısından aynı miktarda/sürede aynı işleri(aynı arka plan+ekran uygulamalarında) yaptığımda ilk çıkan telefonlar daha uzun süreli batarya/ömrü veriyor.hele bir office programı çalıştırınca çift çekirdekli s2 bataryası çok daha hızlı bittiğine şahit oldum. keşke dediğiniz gibi olsa.
3000 değil 3300 mah lik bir bataryayı razr maxx modelinde kullandı ve hiçde kalın değil bataryayı ince yapmışlar fakat telefonun arkası komple batarya.
( iphone ve ipad kullanicisiyim fandroid degil bilakis ifan :)). )
Ortada şöyle bir gerçek de var. İlk akıllı telefonlara nazaran çok daha güçlü sistemler olmasına rağmen daha iyi batarya ömrü sunuyor çoğu akıllı telefon. neredeyse 5 inch lik bir ekran, oldukça iyi işlemci, yüksek grafik işlemcisi olmasına rağmen smartphone lar da normal telefonlar kadar olmasada günü yeterli seviyede götürecek şekilde batarya ömrü sunuyor. Sanırım firmaların istediği şey de bu. Günü bitirsin ikinci güne gitmesin. İkinci gün için batarya alınsın veya farklı durumlar. Şuan hiçbir fimra böyle birşeye adım atmak niyetinde değil. Motorola 3000 mah lik bataryayı da kaç telefonda kullandı, o boyutta batarya ne kadar sağlıklı çalışıyor, ısınma sorunu nasıl oluyor bilinmiyor tabii ki.
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