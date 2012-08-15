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Samsung, Full HD çözünürlüklü LCD ekrana sahip bir akıllı telefon geliştiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,4b
1
22
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Üst düzey akıllı telefonlarında kendi geliştirdiği Super AMOLED ekranları kullanan Samsung, bu yıl Full HD 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ile donatılan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürebilir. ETNews'ün endüstri kaynaklarına göre; Samsung, Sharp'ın Full HD ekranının yer aldığı bir akıllı telefonun geliştirme çalışmalarını tamamladı ve örnek ürünler dağıtmaya başladı.
5.0 inç büyüklüğündeki 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 430-440 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Halihazırda piyasadaki piksel yoğunluğu en yüksek cihazın 342ppi ile Xperia S olduğu yapılan analizler sonucu resmen doğrulanmıştı. Neredeyse 100ppi daha yüksek bir değere sahip yeni ekranın görüntü kalitesi, keskinlik ve diğer hususlarda rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz.
Samsung'un yanı sıra HTC ve diğer üreticilerin de Full HD ekranlı akıllı telefon hazırlıklarını sürdürdüğü ETNews tarafından aktarıldı. Böylesine yüksek çözünürlüklü bir aygıta yeni nesil grafik işlemcilerinin güç vermesi bekleniyor. HTC büyük ihtimalle Adreno 320'li Snapdragon S4 Pro APQ8064'ü tercih edecek. Samsung'un ise; ARM Mali-T604 ve çift ARM Cortex-A15 işlemciye sahip Exynos 5 Dual'ı kullanması bekleniyor.
Güney Koreli üretici, zaten amiral gemi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Ay sonunda 5.5 inçlik ikinci nesil Galaxy Note telefon-tablet melezi de resmen tanıtılacak. 4.8 inç ve 5.5 inçlik ürünler arasında yeni bir ürünün konumlandırılacağı düşünülmüyor. Bu yüzden örnekleme çalışmaları süren Full HD ekranlı yeni aygıtın Google ile birlikte geliştirildiği tahmin ediliyor. Son iki senedir Nexus serisi akıllı telefonlar için Google'ın iş ortağı olarak belirlediği Samsung'un üçüncü cihaz için de arama motoru deviyle masaya oturduğu aktarılmıştı.
ETNews, Full HD akıllı telefonların yıl sonuna kadar tüketicinin beğenisine sunulacağını ifade etti. Benzer açıklamalar LG Display gibi Full HD panellerini resmen duyuran üreticiler tarafından da yapılmıştı. IFA 2012'de bu aygıtların ilk örneklerine rastlamayı umuyoruz.

http://www.etnews.com/news/device/device/2631857_1479.html Yorum Yaz
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cwr 7 yıl en beğenilen
"çift ARM Cortex-A15 işlemciye sahip Exynos 5 Dual"


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Mr. Jingles 7 yıl
Galaxy S III için de öyle deniyordu, Full HD çözünürlükte ekran ile gelecek deniyordu ama fos çıktı. Bu da büyük ihtimal öyle olacak. 720p ile 1080p arasında bir sürü çözünürlük var. Pazarlama için hepsini gıdım gıdım kullanacaklardır. Nitekim Galaxy serisinde bunu gördük. Galaxy S SAMOLED PenTile ile çıkmıştı ve 480 x 800 piksel çözünürlüğündeydi. Daha sonra Galaxy S II çıktı aynı çözünürlüğü onda da kullandı ama bu sefer SAMOLED+ olarak çıkardı. Şimdi ise Galaxy S III var ve 720 x 1280 piksel çözünürlükte ekranı var ve yine SAMOLED PenTile ekran var. Bir sonraki cihaz muhtemelen 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde SAMOLED+ ekrana sahip olacak ya da bir üstü çözünürlük. Birden 1080p'ye geçtiklerinde ondan sonra hangi çözünürlüğü kullanacaklar? Kullansalar bile yine SAMOLED PenTile olur. Samsung üst seviye cihazları için AMOLED ekran kullanıyor bu saatten sonra LCD kullanacağını sanmam.
Galaxy S III için de öyle deniyordu, Full HD çözünürlükte ekran ile gelecek deniyordu ama fos çıktı. Bu da büyük ihtimal öyle olacak. 720p ile 1080p arasında b...
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Batuist 7 yıl
telefon çıkmış ekranı görmüş gibi haber yazmış.. arkadaş sizler seçmecemisiniz? şu foruma bir tane okumuş adam alsanıza editör olarak!
Neredeyse 100ppi daha yüksek bir değere sahip yeni ekranın görüntü kalitesi, keskinlik ve diğer hususlarda rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz.

mübarek görmüşte yazmış sanki.. üfürükçü, müneccim hocalarıda geride bırakırsınız siz... ordan bi okuyup üflesene buraya da :)) belki monitörün renkleri daha canlı bi olur.. :))
telefon çıkmış ekranı görmüş gibi haber yazmış.. arkadaş sizler seçmecemisiniz? şu foruma bir tane okumuş adam alsanıza editör olarak!Neredeyse 100ppi...
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redoano 7 yıl
Samsung da anlamış amoledlerin gerçek dışı kontrastini. Renkler gerçeğe yakın görünmekten çok gerçek dışı görünüyordu. Ama yine de siyah renkler en güzel amoledlerde :D ha bu arada haber de fos bence :D
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özgür2134 7 yıl
arkadaşlar hepinize merhaba 1 2 güne telefon almayı düşünüyorum bütçem max 750 tl aklımda olan telefonlar samsun galaxy w ,,htc desire c sizin önerilerinizi de beklıyorum yardımcı olursanız lütfen...

not: desire c almayı düşünüyordum fiyatıda 595 e düşmüş ama led flaşh olmadığı için biraz soğudum ...
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homeedition88 7 yıl
Mobil cihazlarda 720 p video ile 1080p video arasindaki farki gozlerimiz ayirt edemez ekrandaki piksel yogunlugu yuzunden. (ekranin dusuk cozunurluluklu olmadigini modern bir ekran oldugu farzediyorum. Bir de amoled degil lcd yada varyantlarindan bahsediyorum) piksellerin yogunlugu ppi degeri ile adlandiriliyor. Bir ekran 300 ppi degerinde ise (apple in retina dedigi olay) belirli mesafeden bu degere sahip ekrana baktigimiz da ekrandaki pikselleri goremeyiz. Full hd 46 inch tv ile 50 ve uzeri tvlerde full hd video izledigimiz deki fark gibi. 50 uzeri ekranlarda piksellenmeyi secebiliriz ama 46 inch ekranda piksellenme daha zor gozukur. Tabii 32 inch bir full hd tv de bile ekranin dibine girerseniz (yani measafeyi kisaltirsaniz formulde d - distance degeri) pikseller gene gorunur olur.

Benim elestirdigim nokta su; mobil ekran teknolojilerin de daha enerji veririmliligi, gorus acisi degistigi zaman ekranin siliklesmesi gibi daha kullanima etkisi olan gelisimler duruken tamamen pazarlamaya yonelik benim ekranim seninkinden daha yuksek cozunurluluge sahip muhasebesini saglamaya calismak...
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chifawan1001 7 yıl
isterse 8 bin mah batarya koysunlar yine de istemiyorum . yeni bir çözüm gerekli. artık enerji teknoloji olma yolunda gidiliyor...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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omerhakanbilici 7 yıl
homeedition88
blizzard3
homeedition88 Android ile birlikte donanim ureticileri luzumsuz yere donanim ozellikleri artirip duruyor. İsletim sistemi eksiklikleri giderilmeden yuksek donanimlara insanlari para harcamaya zorluyorlar. Daha kritik sorunlarla ugrasmaktansa hava atmaya merakli kullanicilarin istekleri gidiklaniyor. Daha pil ve enerji sorunu cozulmemisken, isletim sistemi tarafinda kullanici veri guvenligi tam olarak saglanamiyorken, yuksek donanimlarina ragmen yavaslama problemleri tam olarak cozulmemisken, guncelleme karmasasi bir duzene oturmamisken insan gozunun algilayamacagi cozunurluluklu ekran koymak bana sacma geliyor....
insan gozunun algılayamaycagı cozunurlukte ekranmı sen hangi dunyadansın merak ettim
Normal bir insanin belirli uzakliktan pikselleri gorebilme becerisi bahsettigim sey. Hatta sana denklemini de yazabilirim Tan(a/2)=s/2d Bu da gozu ile baktigin ekranin arasindaki uzakliga gore gerekli cozunurlulugu hesaplayabilirsin. Bu arada neden boyle forumlar da falan herkez birbirine karsi boyle saygisiz ne bicim bir kulturdur bu. sonra da teknoloji iyidir diyorlar su hale bak herkez birbirine giydirme pesinde....

saygısızlık konusu benim de gözüme çarptı ama bunun foruma gelen kullanıcı profilinin yaşının düşmesine bağlıyorum.
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Red_devil33 7 yıl
5 '' ekranda fuul hd farkını gözlerimiz ayırd edebilecekmi ?
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Berk Torku 7 yıl
Bu şirketlerin gram gram ilerleyip (maksat teknoloji değil satış) politikası beni öldürecek. Yani ne olurdu fhd s.amoled plus g.glass3 çıplak 3d bir ekranla direkt girseler mevzuya ? biliyorsunuz kim ne derse desin tel dediğinin ekranı çok önemli. reklama gelince uzay mekikleri gibi reklam yapmayı biliyorlar ama o kadar met ettikleri cihazların bataryaları bir gün bile gitmiyor. Bana kalırsa kişiye özel toplama tel şirketleri kurulmalı. adam 720p ekrana arm15 işlemci olsun andreno 320 olsun diye toplayabilmeli. böyle şuanki şirketlerin tekelinde giderse işimiz var. biraz da koyun tüketiciyi oynuyoruz. ne koysalar önümüze yiyoruz. gördüğünüz üzere artık li-on bataryalar ihtiyacı karşılamıyor. isterse 8 bin mah batarya koysunlar yine de istemiyorum . yeni bir çözüm gerekli. artık enerji teknoloji olma yolunda gidiliyor...
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homeedition88 7 yıl
blizzard3
homeedition88 Android ile birlikte donanim ureticileri luzumsuz yere donanim ozellikleri artirip duruyor. İsletim sistemi eksiklikleri giderilmeden yuksek donanimlara insanlari para harcamaya zorluyorlar. Daha kritik sorunlarla ugrasmaktansa hava atmaya merakli kullanicilarin istekleri gidiklaniyor. Daha pil ve enerji sorunu cozulmemisken, isletim sistemi tarafinda kullanici veri guvenligi tam olarak saglanamiyorken, yuksek donanimlarina ragmen yavaslama problemleri tam olarak cozulmemisken, guncelleme karmasasi bir duzene oturmamisken insan gozunun algilayamacagi cozunurluluklu ekran koymak bana sacma geliyor....
insan gozunun algılayamaycagı cozunurlukte ekranmı sen hangi dunyadansın merak ettim

Normal bir insanin belirli uzakliktan pikselleri gorebilme becerisi bahsettigim sey. Hatta sana denklemini de yazabilirim
Tan(a/2)=s/2d
Bu da gozu ile baktigin ekranin arasindaki uzakliga gore gerekli cozunurlulugu hesaplayabilirsin. Bu arada neden boyle forumlar da falan herkez birbirine karsi boyle saygisiz ne bicim bir kulturdur bu. sonra da teknoloji iyidir diyorlar su hale bak herkez birbirine giydirme pesinde....
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blizzard3 7 yıl
homeedition88
Android ile birlikte donanim ureticileri luzumsuz yere donanim ozellikleri artirip duruyor. İsletim sistemi eksiklikleri giderilmeden yuksek donanimlara insanlari para harcamaya zorluyorlar. Daha kritik sorunlarla ugrasmaktansa hava atmaya merakli kullanicilarin istekleri gidiklaniyor. Daha pil ve enerji sorunu cozulmemisken, isletim sistemi tarafinda kullanici veri guvenligi tam olarak saglanamiyorken, yuksek donanimlarina ragmen yavaslama problemleri tam olarak cozulmemisken, guncelleme karmasasi bir duzene oturmamisken insan gozunun algilayamacagi cozunurluluklu ekran koymak bana sacma geliyor....

insan gozunun algılayamaycagı cozunurlukte ekranmı sen hangi dunyadansın merak ettim
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JoeyBane 7 yıl
Of of off. Süper ya. 5 inch'e full dh koymak..
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kımyasal 7 yıl
o cozunurluktekı bır LCD panel herhalde enerjı tuketimi konusunda acımasız olucaktır.sony lcd panellerde bravia teknolojisi sunarken samsung nasıl bir yol ızleyecek merak edıyorum.
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Batuist 7 yıl
telefon çıkmış ekranı görmüş gibi haber yazmış.. arkadaş sizler seçmecemisiniz? şu foruma bir tane okumuş adam alsanıza editör olarak!
Neredeyse 100ppi daha yüksek bir değere sahip yeni ekranın görüntü kalitesi, keskinlik ve diğer hususlarda rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz.

mübarek görmüşte yazmış sanki.. üfürükçü, müneccim hocalarıda geride bırakırsınız siz... ordan bi okuyup üflesene buraya da :)) belki monitörün renkleri daha canlı bi olur.. :))
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