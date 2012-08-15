Samsung, Full HD çözünürlüklü LCD ekrana sahip bir akıllı telefon geliştiriyor





Üst düzey akıllı telefonlarında kendi geliştirdiği Super AMOLED ekranları kullanan Samsung, bu yıl Full HD 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü LCD ile donatılan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürebilir. ETNews'ün endüstri kaynaklarına göre; Samsung, Sharp'ın Full HD ekranının yer aldığı bir akıllı telefonun geliştirme çalışmalarını tamamladı ve örnek ürünler dağıtmaya başladı.

5.0 inç büyüklüğündeki 1920 x 1080 piksel çözünürlüklü ekran, 430-440 PPI piksel yoğunluğuna sahip. Halihazırda piyasadaki piksel yoğunluğu en yüksek cihazın 342ppi ile Xperia S olduğu yapılan analizler sonucu resmen doğrulanmıştı. Neredeyse 100ppi daha yüksek bir değere sahip yeni ekranın görüntü kalitesi, keskinlik ve diğer hususlarda rakipsiz olduğunu söyleyebiliriz.

Samsung'un yanı sıra HTC ve diğer üreticilerin de Full HD ekranlı akıllı telefon hazırlıklarını sürdürdüğü ETNews tarafından aktarıldı. Böylesine yüksek çözünürlüklü bir aygıta yeni nesil grafik işlemcilerinin güç vermesi bekleniyor. HTC büyük ihtimalle Adreno 320'li Snapdragon S4 Pro APQ8064'ü tercih edecek. Samsung'un ise; ARM Mali-T604 ve çift ARM Cortex-A15 işlemciye sahip Exynos 5 Dual'ı kullanması bekleniyor.

Güney Koreli üretici, zaten amiral gemi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Ay sonunda 5.5 inçlik ikinci nesil Galaxy Note telefon-tablet melezi de resmen tanıtılacak. 4.8 inç ve 5.5 inçlik ürünler arasında yeni bir ürünün konumlandırılacağı düşünülmüyor. Bu yüzden örnekleme çalışmaları süren Full HD ekranlı yeni aygıtın Google ile birlikte geliştirildiği tahmin ediliyor. Son iki senedir Nexus serisi akıllı telefonlar için Google'ın iş ortağı olarak belirlediği Samsung'un üçüncü cihaz için de arama motoru deviyle masaya oturduğu aktarılmıştı.

ETNews, Full HD akıllı telefonların yıl sonuna kadar tüketicinin beğenisine sunulacağını ifade etti. Benzer açıklamalar LG Display gibi Full HD panellerini resmen duyuran üreticiler tarafından da yapılmıştı. IFA 2012'de bu aygıtların ilk örneklerine rastlamayı umuyoruz.

http://www.etnews.com/news/device/device/2631857_1479.html