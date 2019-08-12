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Samsung Galaxy A10s resmen tanıtıldı: Çift kamera ve 4.000 mAh pil

Samsung merakla beklenen Galaxy A10s adlı yeni telefonunu resmen duyurdu. Çift arka kamera sistemine sahip olan cihaz 4.000 mAh kapasiteli bir pilden güç alıyor.
41 dk. (Son Güncelleme: 39 dk.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni bir giriş seviyesi telefon duyurdu. Galaxy A10s adlı model bu yılın başlarında çıkan Galaxy A10'un geliştirilmiş versiyonu olarak piyasaya sürüldü Teknik özelliklerinin çoğunu orijinal modelle paylaşan cihaz ek olarak parmak izi tarayıcısı ve daha büyük bir pil ile birlikte geliyor.
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Akıllı telefon 6.2 inç HD+ (1520 x 720 piksel) Infinity-V TFT ekrana sahip. Yani ön tarafında selfie kamerasını barındıran küçük bir çentik var. Gücünü ise ismi henüz açıklanmayan bir Exynos işlemciden alıyor. 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı ile donatılan cihazın hafızasını microSD kart kullanarak 512 GB'a kadar artırmak mümkün.

Çift arka kamera

Samsung Galaxy A10s, 13 megapiksel ve 2 megapiksel sensörden oluşan çift arka kamera sistemi taşıyor. Ön tarafında ise 8 megapiksel selfie kamerası var. 4.000 mAh kapasiteli bir pil içeren telefonun kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıktığını belirtelim.
Cihazın arka panelinde parmak izi tarayıcısı mevcut. Samsung Galaxy A10s Mavi, Kırmızı, Yeşil ve Siyah renk çeşitleriyle satışa sunulacak. Fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.


https://news.samsung.com/global/get-ready-to-go-live-with-the-galaxy-a10s Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmehcik_71 22 dk.
Fiyatlara bakınca ,uzun süre telefonuma sahip çıkma kararı aldım.
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Xloud 25 dk.
Merakla beklenen?
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