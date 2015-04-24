Samsung Galaxy A3 için Lollipop güncellemesi başladı

Samsung geçtiğimiz dönemlerde Galaxy A serisi malzeme kalitesi yüksek telefonlarını piyasaya sürmüştü. Aradan çok zaman geçmeden Güney Koreli şirket bu serinin tamamına güncelleme verileceğini de açıklamıştı. Bu bağlamda görünen o ki serinin ilk şanslı cihazı Galaxy A3.

A3, A serisinde Android Lollipop güncellemesine ilk kavuşan model olurken bazı önemli yeniliklere de kavuşuyor. İlk olarak Rusya'da başlayan güncellemenin kısa süre içerisinde global anlamda dağıtılması bekleniyor.

Modeli Android 5.0.2 sürümü yükselten güncelleme performans ve kararlılık geliştirmelerinin yanı sıra Galaxy S6 modellerinde gördüğümüz yeni TouchWiz UX arayüzüne de kavuşuyor. Bunun dışında güncelleme ile daha iyi batarya performansı, materyal dizayn anlayışı, diğer Lollipop sürümü özellikleri cihaza eklenirken hataların da giderildiği belirtiliyor.