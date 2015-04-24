Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A3 için Lollipop güncellemesi başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,4b
1
20
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Samsung Galaxy A3 için Lollipop güncellemesi başladı
Samsung geçtiğimiz dönemlerde Galaxy A serisi malzeme kalitesi yüksek telefonlarını piyasaya sürmüştü. Aradan çok zaman geçmeden Güney Koreli şirket bu serinin tamamına güncelleme verileceğini de açıklamıştı. Bu bağlamda görünen o ki serinin ilk şanslı cihazı Galaxy A3.
A3, A serisinde Android Lollipop güncellemesine ilk kavuşan model olurken bazı önemli yeniliklere de kavuşuyor. İlk olarak Rusya'da başlayan güncellemenin kısa süre içerisinde global anlamda dağıtılması bekleniyor. 
Modeli Android 5.0.2 sürümü yükselten güncelleme performans ve kararlılık geliştirmelerinin yanı sıra Galaxy S6 modellerinde gördüğümüz yeni TouchWiz UX arayüzüne de kavuşuyor. Bunun dışında güncelleme ile daha iyi batarya performansı, materyal dizayn anlayışı, diğer Lollipop sürümü özellikleri cihaza eklenirken hataların da giderildiği belirtiliyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
freudunpiposu 4 yıl en beğenilen Uçan Gergedan
Aldatmıyorum. Bildiğim Samsung orjinal Romu. Resmi Lollipop. İnsanlara "aldatma" gibi ithaflarda bulunurken biraz araştırmacı olun.
Samsung Türkiye 3 aydır bir modem yazacak Lollipop'a. Yazmadı, yazmayacakta vermeyecek güncellemeyi. Gidin Rusya'nınkini kurun. Buralarda ağlamanıza gerek yok. Gidip Samsung Türkiye'nin kapısında ağlayın güncellemeyi vermeyen o Samsung Mobile değil.
Aldatmıyorum. Bildiğim Samsung orjinal Romu. Resmi Lollipop. İnsanlara "aldatma" gibi ithaflarda bulunurken biraz araştırmacı olun.Samsung Türkiye 3 aydı...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jaqen Hghar 4 yıl
Arkadaslar e5 e lollipop gelecekmi acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
selam arkadaşlar
ben cihazı yeni aldım 4 ay oldu
samsung android güncelleme geldi diyor fakat güncelleme yüklendi diyor
ne dersiniz
yardımcı olurmusunnz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Göztepeli 4 yıl
A3 için 5.0.2 güncellemesi gayet iyi ram kullanımı azaltılmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
samsung Alpha ya nezaman gelecek bu gunceleme bilgi verirseniz??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakanonur 4 yıl
bu room u indirdim ama qualcomm secure boot enabler diye bir hata veriyor sanırım türkiyedeki cihazlara başka room yüklemesinler diye boot kilidi koymuşlar o zaman niye android kullanasın ki saçmalığa bak herşeyi kısıtlamaya başladılar. asdfdghjjkş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Riyaziyeci 4 yıl
mrtrhn
Aldatmıyorum. Bildiğim Samsung orjinal Romu. Resmi Lollipop. İnsanlara aldatma gibi ithaflarda bulunurken biraz araştırmacı olun. Samsung Türkiye 3 aydır bir modem yazacak Lollipopa. Yazmadı, yazmayacakta vermeyecek güncellemeyi. Gidin Rusyanınkini kurun. Buralarda ağlamanıza gerek yok. Gidip Samsung Türkiyenin kapısında ağlayın güncellemeyi vermeyen o Samsung Mobile değil.

Samsung Türkiye kime bağlı olarak çalışıyor? Samsung Mobile' e hesap veriyor. Bu sorunlardan Samsung Mobile' in bilgisi vardır. Hangi ülkeye ne zaman verileceğini onlar belirliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
D][ABLO 4 yıl
mrtrhn
Aldatmıyorum. Bildiğim Samsung orjinal Romu. Resmi Lollipop. İnsanlara aldatma gibi ithaflarda bulunurken biraz araştırmacı olun. Samsung Türkiye 3 aydır bir modem yazacak Lollipopa. Yazmadı, yazmayacakta vermeyecek güncellemeyi. Gidin Rusyanınkini kurun. Buralarda ağlamanıza gerek yok. Gidip Samsung Türkiyenin kapısında ağlayın güncellemeyi vermeyen o Samsung Mobile değil.

slmlar
bu bilgiyi nerden biliyorsunuz? sadece soruyorum yanlıs anlasılmasın :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psyshock 4 yıl D][ABLO
Samsung turkiye modem falan yazmiyor orasi yanlista. 5.0.1 aylar once cikti s4 e.


sammobile.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DownClock01 4 yıl
Note 2'ye geleydi, iyiydi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaatılRhymer 4 yıl
Sen git Note 4'e 5.0.1 ver A3'e 5.0.2 ver. Tuhafsın Samsung! Vesselam... :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Türkiye'de satılan Note 3 cihazlar için halen 5.0 bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ounomaus 4 yıl
samsung tasarım olarak iyi ilerleme göstermeye başladı ama donanımdan bıçak atmak gibi huyları baş gösterdi
dahası note 3 s4 vs yüksek satış rakamlı ürünlere güncelleme ne zaman gelicek yada gelicek mi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freudunpiposu 4 yıl ounomaus
ounomaus
samsung tasarım olarak iyi ilerleme göstermeye başladı ama donanımdan bıçak atmak gibi huyları baş gösterdi
dahası note 3 s4 vs yüksek satış rakamlı ürünlere güncelleme ne zaman gelicek yada gelicek mi?

S4'e 3 aydır geldi. Note 3 te aynı şekilde.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Riyaziyeci 4 yıl
Hala Note 3 e güncelleme vermediler. Sonu Nokia gibi olmaz umarım. Severdim ürünlerini ama güncellemeler yüzünden soğudum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl Riyaziyeci
Riyaziyeci

Hala Note 3 e güncelleme vermediler. Sonu Nokia gibi olmaz umarım. Severdim ürünlerini ama güncellemeler yüzünden soğudum.

aynı olay önceki dönemde note2 için de oldu bir çok avrupa ülkesi 4.1.2 den 4.3 e geçti samsung türkiye 4 ay sonra falan verdi güncellemeyi fakat gariptir 4.4.2 yi tüm dünyayla aynı anda verdiler yani ne yaptıkları belli değil eğer diğer ülkelerin stabil çalışan cihazınızla uyumlu resmi lolipop romu varsa yükleyebilirsiniz beklemenin çokta bir anlamı olmuyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +170 madmahmutd +143 Mugetsuga +136 deoks +131 theozy +125 Domatore +115 Galatas4ray +111 sistemli adam +89 Murat.Ak +88
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5418 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, güncelleme ve
2 etiket daha galaxy a3 lollipop
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Sorulu Cevaplı" Teknoloji ve Oyun Programı Canlı Yayın Tekrarı 4 yıl A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim