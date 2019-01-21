Samsung Galaxy A30 modeli Geekbench üzerinde ortaya çıktı

Samsung’un orta seviye Galaxy A serisine çift haneli numaralandırmaya sahip yeni modeller katılıyor. Geçtiğimiz hafta Galaxy A40 serisine ait bazı bilgiler öğrenilmişti. Bugün ise serinin giriş seviyesi modeli olması beklenen Galaxy A30’a ait Geekbench testi ortaya çıktı.

Exynos 7885 ve 4 GB RAM

Galaxy A40 modelinde olduğu gibi SM-A305F kod adlı Galaxy A30 da Exynos 7885 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu yonga seti 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 olmak üzere 8 çekirdekli yapıda. Yakın zamanda tanıtılması beklenen uygun fiyatlı Galaxy M20 modelinin de bu işlemciye sahip olduğu öğrenilmişti. 4 GB RAM ile birlikte gelen Galaxy A30, tek çekirdekte 1321, çoklu çekirdekte ise 4142 puan almayı başarmış. Geekbench testi üzerinden kıyaslama yapmak gerekirse Qualcomm tarafındaki Snapdragon 625 işlemcisinden bir tık daha iyi gözüküyor.

Ayrıca Bkz.

"Google Asistan’a karanlık mod özelliği geliyor"

Android 9 Pie işletim sistemine sahip olan cihaz 32 GB ve 64 GB depolama seçenekleri ile gelecek. Galaxy A30 modeli ile birlikte serinin diğer iki modeli olan Galaxy A40 ve Galaxy A50’nin de tanıtılması bekleniyor. Bu modeller arasındaki küçük kardeş A30 olacak. A30 ve A40 versiyonlarından farklı olarak A50’ye Exynos 9610 yonga seti eşlik edecek.

https://www.gizmochina.com/2019/01/21/samsung-galaxy-a30-spotted-geekbench/