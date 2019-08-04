Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor

Samsung Galaxy A30s geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı. Bu sayede akıllı telefonun bazı teknik özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise cihaz hakkında daha fazla bilgi internete sızdı.

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SM-307FN model numaralı telefon sekiz çekirdekli Samsung Exynos 7886 işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 6.4 inç Infinity-V ekrana sahip olacağını belirtelim. Galaxy A30 gibi Full HD+ çözünürlük sunacak.

Üç arka kamera ile gelebilir

Cihazda üçlü arka kamera sisteminin yer alacağı söyleniyor. Ön tarafında ise 16 megapiksellik selfie kamerası görev yapacak. Akıllı telefonun ayrıca 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği gelen haberler arasında.

Yeni Samsung Galaxy A30s'in teknik özellikleri hakkında bildiklerimiz bu kadar. 11 Ağustos’ta resmiyet kazanabileceği belirtilen telefonla ilgili diğer tüm detayları öğrenebilmemiz için biraz daha sabretmemiz gerekiyor.

https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a30s-triple-rear-cameras-infinity-v-display-production-starts-india-exclusive/