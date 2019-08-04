Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor

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Samsung Galaxy A30s geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı. Bu sayede akıllı telefonun bazı teknik özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise cihaz hakkında daha fazla bilgi internete sızdı.Ayrıca Bkz. "Apple Card ile kripto para alınamayacak"
SM-307FN model numaralı telefon sekiz çekirdekli Samsung Exynos 7886 işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 6.4 inç Infinity-V ekrana sahip olacağını belirtelim. Galaxy A30 gibi Full HD+ çözünürlük sunacak.
Üç arka kamera ile gelebilir
Cihazda üçlü arka kamera sisteminin yer alacağı söyleniyor. Ön tarafında ise 16 megapiksellik selfie kamerası görev yapacak. Akıllı telefonun ayrıca 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği gelen haberler arasında.
Yeni Samsung Galaxy A30s'in teknik özellikleri hakkında bildiklerimiz bu kadar. 11 Ağustos’ta resmiyet kazanabileceği belirtilen telefonla ilgili diğer tüm detayları öğrenebilmemiz için biraz daha sabretmemiz gerekiyor.
https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a30s-triple-rear-cameras-infinity-v-display-production-starts-india-exclusive/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
+ Abiii koş yeni bişey geldi aklıma!
- Noldu lan?
+ Abi bizim bu a30'a yalandan 1 kamera daha ekleyelim, Ram'i 3gb yapalım A30s olsun.
- Ok, bi kaç şey daha değiştir haftaya piyasaya sürelim.
+ Tamam abi.
Bir firma 3 tane telefon çıkarsa yeter neredeyse 3 tane a30 çıkaracak
J7 prime işlemci 64 bit yazılım 32 bit
J8 işlemci 64 bit yazılım 32 bit
Note 4 işlemci 64 bit yazılım 32 bit
Yazılım güncellenerek 64 bit'e dönüştürülebilir ama Samsung böyle bir şeyi asla yapmaz 32 bit olarak kullanmaya devam ederiz yeni oyun uygulamalar desteklemez.
2021'in ağustos ayında bitecek olması çok erken oldu fortnite pubg gibi sürekli yeni telefon almayı dayatanlara ekmek çıkardılar.
Apple bu işi çok başarılı bir şekilde yaptı 2013'te yaptığı telefon 5s bile 64 bit'e geçiş yaptı Android ise ne halt olduğu belli değil işlemci 64 bit olsa bile 32 bit dayatmaya devam ediyorlar güya Android özgürlüktü doğru düzgün destek yok önceden Android sürüm yetersiz kalıyordu onu anlarım da bu nasıl bir yeni telefon aldırma bahanesi
Yazılımın 32 bit olduğunu baştan söylese kimse almaz zaten herkes üst modellere bakar
İşlemci 64 bit ama yazılım 32 bit olunca sonuç olarak telefon 32 bit oluyor yazılımı güncelleyerek 64 bit yapabilirler ama Samsung'un böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum sırf yenisini aldırmak için yapmazlar.
Samsung'un J8'de kullandığı 1.8 ghz ile çalışan 2017 çıkışlı snapdragon 450'ye çöp diyorlar ama Huawei'nin y7 2018'de kullandığı 1.4 ghz snapdragon 430 işlemcinin rezilliğinden bahsetmiyorlar.