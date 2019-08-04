Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakında Galaxy A serisini yeni bir cihazla genişletecek. Galaxy A30s'in özelliklerine ışık tutacak bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.
3 gün
2,3b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A30s geçtiğimiz ay Geekbench testlerinde ortaya çıkmıştı. Bu sayede akıllı telefonun bazı teknik özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise cihaz hakkında daha fazla bilgi internete sızdı.
Ayrıca Bkz. "Apple Card ile kripto para alınamayacak"
SM-307FN model numaralı telefon sekiz çekirdekli Samsung Exynos 7886 işlemci ve 3 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 6.4 inç Infinity-V ekrana sahip olacağını belirtelim. Galaxy A30 gibi Full HD+ çözünürlük sunacak.

Üç arka kamera ile gelebilir

Cihazda üçlü arka kamera sisteminin yer alacağı söyleniyor. Ön tarafında ise 16 megapiksellik selfie kamerası görev yapacak. Akıllı telefonun ayrıca 4.000 mAh kapasiteli bir pil içereceği gelen haberler arasında.
Yeni Samsung Galaxy A30s'in teknik özellikleri hakkında bildiklerimiz bu kadar. 11 Ağustos’ta resmiyet kazanabileceği belirtilen telefonla ilgili diğer tüm detayları öğrenebilmemiz için biraz daha sabretmemiz gerekiyor.


https://www.91mobiles.com/hub/samsung-galaxy-a30s-triple-rear-cameras-infinity-v-display-production-starts-india-exclusive/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ofamof 1 gün
Samsung ARGE merkezi:
+ Abiii koş yeni bişey geldi aklıma!
- Noldu lan?
+ Abi bizim bu a30'a yalandan 1 kamera daha ekleyelim, Ram'i 3gb yapalım A30s olsun.
- Ok, bi kaç şey daha değiştir haftaya piyasaya sürelim.
+ Tamam abi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bjkyener 2 gün
Samsung kafayı yedi her gün telefon çıkartıyor
Bir firma 3 tane telefon çıkarsa yeter neredeyse 3 tane a30 çıkaracak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
japon karınca 2 gün
1 senede her segmentte 1 tane telefon çıkar, üst, orta üst, orta, orta altı ve alt segmenti diye, o cihazlara daha rahat destek sağla olsun bitsin. Bu kadar çok cihaz çıkarınca marka algısı da düşüyor, kendi verdiğin destek de düşüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 2 gün intel7mix
Yok hocam antutudan baktım çoğu Samsung cihazda 32 bit yazılım 64 bit işlemci var.
J7 prime işlemci 64 bit yazılım 32 bit
J8 işlemci 64 bit yazılım 32 bit
Note 4 işlemci 64 bit yazılım 32 bit
Yazılım güncellenerek 64 bit'e dönüştürülebilir ama Samsung böyle bir şeyi asla yapmaz 32 bit olarak kullanmaya devam ederiz yeni oyun uygulamalar desteklemez.
2021'in ağustos ayında bitecek olması çok erken oldu fortnite pubg gibi sürekli yeni telefon almayı dayatanlara ekmek çıkardılar.
Apple bu işi çok başarılı bir şekilde yaptı 2013'te yaptığı telefon 5s bile 64 bit'e geçiş yaptı Android ise ne halt olduğu belli değil işlemci 64 bit olsa bile 32 bit dayatmaya devam ediyorlar güya Android özgürlüktü doğru düzgün destek yok önceden Android sürüm yetersiz kalıyordu onu anlarım da bu nasıl bir yeni telefon aldırma bahanesi
Yazılımın 32 bit olduğunu baştan söylese kimse almaz zaten herkes üst modellere bakar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 gün adroid
Elbet destek kesilecek ama bu saatten sonra 32 bit yazılım neden olur ki google kapatması lazım önce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galaxy. 2 gün yeni yorumcu
Durmadan yeni telefon çıkıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 2 gün intel7mix
Ram 4 olunca 64 bit şart oluyor
İşlemci 64 bit ama yazılım 32 bit olunca sonuç olarak telefon 32 bit oluyor yazılımı güncelleyerek 64 bit yapabilirler ama Samsung'un böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum sırf yenisini aldırmak için yapmazlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 gün adroid
İşletim sistemi 64 bit olması lazım. Değilse samsung almamak için büyük sebebler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 3 gün
A30'da 4gb varken S modelinde 3gb'a düşürmeselerdi keşke. Sanırım A30'un daha iyi kameralı versiyonu olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adroid 3 gün
3 gb ram inatı Samsung'dan çıktı sırf 32 bit android işletim sistemi koyabilmek için 3 gb tercih ediyorlar Google 2021'den itibaren 32 bit Android'in fişini çekecek Apple her zaman önce Samsung malzemeden çalıyor huawei telefon yaptım demeye utanmalı
Samsung'un J8'de kullandığı 1.8 ghz ile çalışan 2017 çıkışlı snapdragon 450'ye çöp diyorlar ama Huawei'nin y7 2018'de kullandığı 1.4 ghz snapdragon 430 işlemcinin rezilliğinden bahsetmiyorlar.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 gün adroid
32 veya 64 bit olması işlemci belirliyor işlemci 64 bit işe zaten yazılım 32 bit olsa bile, yazılımı 64 yaparlarsa 64 bit çalışır. Ram olayının bitle alakası ne çözmek güç.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2271 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, akıllı telefon ve
5 etiket daha cep telefonu galaxy a30s Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 gün Toshiba XL-Flash 3D SLC NAND yongasını duyurdu 2 gün Intel HD graphics hakkında yapılan espriler son bulabilir: Gen 11 bir hayli iddialı 2 gün Audi elektrikli scooter pazarına giriyor: İşte e-tron scooter 2 gün 8Chan sitesi Coudflare platformundan çıkarıldı 2 gün Asus yeni Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu 2 gün Huawei'den ders gibi bilgisayar | Matebook X Pro 2 gün Franky Zapata, Manş Denizi'ni 'uçan kaykayıyla' aşmayı başardı 2 gün Apple'a iPhone ekranı üreten Sharp, Vietnam'da fabrika kuracak 2 gün Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile geliyor 2 gün FIFA 20’nin minimum sistem gereksinimleri açıklandı 2 gün Boeing 737 Max uçaklarda artık iki bilgisayar olacak 2 gün Xiaomi güneş enerjisi ile çalışan akıllı telefon patenti aldı 2 gün 2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) tasarımı reklam çekimlerinde ortaya çıktı 2 gün LG'nin yeni akıllı telefonu X2 (K30) tanıtıldı 2 gün OnePlus 7T Pro ilk görseli karşınızda 2 gün Huawei'nin işletim sistemi Hongmeng bu hafta tanıtılabilir 3 gün Hobbs & Shaw, gişedeki macerasına hızlı bir giriş yaptı 3 gün Amazon'dan bir ilginç dizi daha: Undone 3 gün Sony, Zombieland'in mobil oyununu duyurdu 3 gün Phison 1.7 GB/s’ye varan hızlara ulaşabilen BGA SSD’sini duyurdu 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A30s'in detayları netleşiyor Sonraki Intel 10. Nesil 10 nm Ice Lake mobil işlemcilerini duyurdu 3 gün Galaxy Note 10'da daha fazla Microsoft uygulaması yüklü gelecek 3 gün Razer ve NIO'dan oyunculara özel RGB aydınlatmalı elektrikli SUV 3 gün Apple Card ile kripto para alınamayacak 3 gün Papatyagillerden kanser ilacı üretilecek 3 gün Gigabyte 300 /400 serisi yongasetli anakartlarından PCIe 4.0 desteğini kaldırdı 3 gün Meizu'nun yeni telefonları için geri sayım başladı 3 gün RTÜK başkanı: Eleştiriler iyi niyetli değil, denetimsizlik söz konusu olamaz 3 gün Windows Defender yarım milyardan fazla bilgisayarda kullanılıyor 3 gün İnsan kalbinin bileşenleri 3D yazıcı ile üretilecek 3 gün Huawei P30 Pro'nun kristal süslemeli kılıfla gelen özel bir versiyonu çıktı 3 gün Xiaomi Mi Gaming Laptop 2019 tanıtıldı 3 gün Fortnite büyük rekabete hazır 3 gün Apple Music Türkiye istatistikleri 3 gün Oppo’nun yeni kızaklı telefonu böyle görünecek 3 gün 2si1 | Netflix'in Sonu Mu Geliyor? 3 gün Huawei, P300, P400 ve P500 isimlerini tescilledi 3 gün Tesla, Model S ve Model X için yeniden ücretsiz şarj imkanı sunuyor 3 gün Samsung Galaxy Watch Active 2’nin yeni görselleri ortaya çıktı 4 gün Samsung Galaxy Book S'in basın görselleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare gerçek bir gece görüş gözlüğü ile...
DonanımHaber
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
İstanbul_izmire 3.5 saat de gitmenin bedeli
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim