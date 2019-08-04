Apple Card ile kripto para alınamayacak

Apple, Ağustos ayı içerisinde kendi kredi kartını piyasaya süreceğini açıkladı. Apple Card adıyla kullanıma sunulacak olan kredi kartları ile ilgili ortaya çıkan detaylar, kullanıcıların bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olacaklarını gösteriyor.

Başka kısıtlamalar da mevcut

Apple'ın ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ile işbirliği yaparak piyasaya süreceği Apple Card'ın kullanıcı sözleşmesi ortaya çıktı. Reuters'ın yayınladığı habere göre Goldman'ın internet sitesinde yayınlanan sözleşme detaylarında Apple Card ile kripto para satın alınamayacağı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcılar bu kredi kartı ile kumarhane fişi ve piyango bileti alamayacak ve yarış bahisleri de oynayamayacaklar.

https://uk.reuters.com/article/uk-apple-goldman-sachs-consumers-crypto/apple-card-will-not-allow-purchase-of-cryptocurrencies-idUKKCN1US2K4

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Goldman Sachs veşimdilik konu ile ilgili bilgi vermekten kaçınıyorlar. Ancak durum bununla da sınırlı değil. Gelen haberlere göre Apple Card'ınuygulanmış cihazlarda da çalışmayacağı ifade ediliyor. Dahabu tür kısıtlamalarla ortaya çıkanile ilgili kullanıcıların tepkisinin nasıl olacağını ise kullanıma sunulduğunda göreceğiz.