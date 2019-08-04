Apple Card ile kripto para alınamayacak

Teknoloji Editörü
Apple, Ağustos ayı içerisinde kendi kredi kartını piyasaya süreceğini açıkladı. Apple Card adıyla kullanıma sunulacak olan kredi kartları ile ilgili ortaya çıkan detaylar, kullanıcıların bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olacaklarını gösteriyor.
Başka kısıtlamalar da mevcut
Apple'ın ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ile işbirliği yaparak piyasaya süreceği Apple Card'ın kullanıcı sözleşmesi ortaya çıktı. Reuters'ın yayınladığı habere göre Goldman'ın internet sitesinde yayınlanan sözleşme detaylarında Apple Card ile kripto para satın alınamayacağı belirtiliyor. Ayrıca kullanıcılar bu kredi kartı ile kumarhane fişi ve piyango bileti alamayacak ve yarış bahisleri de oynayamayacaklar.Goldman Sachs ve Apple şimdilik konu ile ilgili bilgi vermekten kaçınıyorlar. Ancak durum bununla da sınırlı değil. Gelen haberlere göre Apple Card'ın Jailbreak uygulanmış cihazlarda da çalışmayacağı ifade ediliyor. Daha piyasaya sürülmeden bu tür kısıtlamalarla ortaya çıkan Apple Card ile ilgili kullanıcıların tepkisinin nasıl olacağını ise kullanıma sunulduğunda göreceğiz.
https://uk.reuters.com/article/uk-apple-goldman-sachs-consumers-crypto/apple-card-will-not-allow-purchase-of-cryptocurrencies-idUKKCN1US2K4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kripto paralar zaten blockchain ağını kullandıgı için hızlı güvenli(Bitcoin ağına1 kez bile saldırı yapılamadı) arz ı sınırlı olması vb sebeplerden dolayı zaten apple karttan çok önde bu yüzden karşısında yer alma şansı yok.