Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı

Samsung’un ilk kez Mobil Dünya Kongresi’nde kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A50 ve A30 model akıllı telefonları ülkemizde de ön siparişe başladı. Mart ayı sonuna kadar ön siparişlere 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı hediye edilecek.

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Galaxy A50 ve A30 modelleri çerçevesiz ekran, çoklu kamera sistemi, 4000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, USB Tip-C bağlantısı gibi özellikleri ile beğeni toplamıştı.

Samsung Galaxy A30 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED

Yonga seti: 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904

RAM: 4GB

Depolama: 64GB depolama

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Arka kamera: 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2)

Ön kamera: 16 MP

Parmak izi sensörü: Arka kısımda

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Giriş: USB Type-C

Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj

Fiyat: 2299TL

Samsung Galaxy A50 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED

Yonga seti: 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9610 10 nm

RAM: 6GB

Depolama: 64GB depolama

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Arka kamera: 25MP AF (F1.7) + 5MP FF (F2.2) + 8MP FF (F2.2)

Ön kamera: 25 MP

Parmak izi sensörü: Ekrana gömülü

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Giriş: USB Type-C

Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj

Fiyat: 2849TL