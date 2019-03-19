Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı

Samsung’un ilk kez Mobil Dünya Kongresi’nde kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A50 ve A30 model akıllı telefonları ülkemizde de ön siparişe başladı. Mart ayı sonuna kadar ön siparişlere 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı hediye edilecek.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A20 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!"
Galaxy A50 ve A30 modelleri çerçevesiz ekran, çoklu kamera sistemi, 4000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, USB Tip-C bağlantısı gibi özellikleri ile beğeni toplamıştı.
Samsung Galaxy A30 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED
Yonga seti: 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904
RAM: 4GB
Depolama: 64GB depolama
İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
Arka kamera: 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2)
Ön kamera: 16 MP
Parmak izi sensörü: Arka kısımda
Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
Giriş: USB Type-C
Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj
Fiyat: 2299TL
Samsung Galaxy A50 özellikleri ve fiyatı
Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED
Yonga seti: 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9610 10 nm
RAM: 6GB
Depolama: 64GB depolama
İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)
Arka kamera: 25MP AF (F1.7) + 5MP FF (F2.2) + 8MP FF (F2.2)
Ön kamera: 25 MP
Parmak izi sensörü: Ekrana gömülü
Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
Giriş: USB Type-C
Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj
Fiyat: 2849TL
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Sanırım 22 mart'dan sonra gönderilecek. Geldiğinde bi inceler yorumlarımı yazarım.
Bir kaç not eklemek istiyorum:
"Arkadaşlar herkes kendi ihtiyacına göre tercih yapıyor, bilinçli kullanıcılar bu tercihi kendi başına yapabiliyorken, teknoloji konusunda yetkin olmayanlar bilen birilerinden veya internet üzerindeki yorumlara bakarak değerlendirme yapıyor. Sadece sosyal medyayı kullanıp, fotoğraf çeken birine orta segment bir telefon çok rahat yetecekken yanlış yönlendirmelerden dolayı bir anda üst segment bir telefon almaya yönlendiriliyor, veya tam tersi düşük performanslı bir telefon alabiliyor. Yani buradaki yorumlarınız çok önemli.
Bir arkadaş "çöp" demiş ! Neye göre kime göre niçin çöp ? Yazılım uzmanı olarak bu telefon benim ihtiyacımı çok rahat bir şekilde görebiliyor. (Şuan Note 4 kullanıyorum ondan da çok memnunum). Kaldı ki insanların çoğu telefonu fotoğraf çekmek ve sosyal medya için kullanıyor, onları için bu telefon çöp değil lüks bile olabilir..
Fiyat konusuna gelince orta segment telefon olarak bana uygun geldi, daha ekonomik olanlar yok mu ? elbette var fakat bazı (+) lardan ötürü bunu tercih ettim (6.4" ekran, 4000m batarya, back tuşunun sağ altta olması gibi). Fiyatı daha da düşer mi ? evet düşebilir fakat dolar kurunun hızla yükselmesi, seçimden sonraki zam olasılığı fiyatın çok fazla değişmeyeceği yönünde.
Oyun seven kardeşlerimiz var, onlar için tavsiyem performans testleri çıkmadan satın almayın.
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