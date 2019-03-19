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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A50 ve A30 ülkemizde ön siparişe başladı

Yeni Galaxy A50 ve A30 modellerini Mart ayı sonuna kadar ön satış kampanyası ile satın alanlara 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı hediye edilecek.
2 ay
3,3b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un ilk kez Mobil Dünya Kongresi’nde kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A50 ve A30 model akıllı telefonları ülkemizde de ön siparişe başladı. Mart ayı sonuna kadar ön siparişlere 10.000 mAh kapasiteli taşınabilir hızlı şarj cihazı hediye edilecek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy A20 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!"

Galaxy A50 ve A30 modelleri çerçevesiz ekran, çoklu kamera sistemi, 4000mAh kapasiteli batarya, hızlı şarj, USB Tip-C bağlantısı gibi özellikleri ile beğeni toplamıştı.

Samsung Galaxy A30 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED

Yonga seti: 2 adet Cortex-A72 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 7904

RAM: 4GB

Depolama: 64GB depolama

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Arka kamera: 16MP (F1.7) + 5MP (F2.2)

Ön kamera: 16 MP

Parmak izi sensörü: Arka kısımda

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Giriş: USB Type-C

Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj

Fiyat: 2299TL

Samsung Galaxy A50 özellikleri ve fiyatı

Ekran: 6.4 inç 1080x2340 piksel çözünürlükte Infinity-U Super AMOLED

Yonga seti: 2 adet Cortex-A73 ve 6 adet Cortex-A53 çekirdekli Exynos 9610 10 nm

RAM: 6GB

Depolama: 64GB depolama

İşletim sistemi: Android 9.0 (Pie)

Arka kamera: 25MP AF (F1.7) + 5MP FF (F2.2) + 8MP FF (F2.2)

Ön kamera: 25 MP

Parmak izi sensörü: Ekrana gömülü

Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm

Giriş: USB Type-C

Batarya: 4.000 mAh hızlı şarj

Fiyat: 2849TL

 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
coder16 2 ay en beğenilen
Huawei mate 20 lite alacaktım, nasıl oldu anlamadım ama bir anda Samsung a50 aldım :)
Sanırım 22 mart'dan sonra gönderilecek. Geldiğinde bi inceler yorumlarımı yazarım.
Bir kaç not eklemek istiyorum:
"Arkadaşlar herkes kendi ihtiyacına göre tercih yapıyor, bilinçli kullanıcılar bu tercihi kendi başına yapabiliyorken, teknoloji konusunda yetkin olmayanlar bilen birilerinden veya internet üzerindeki yorumlara bakarak değerlendirme yapıyor. Sadece sosyal medyayı kullanıp, fotoğraf çeken birine orta segment bir telefon çok rahat yetecekken yanlış yönlendirmelerden dolayı bir anda üst segment bir telefon almaya yönlendiriliyor, veya tam tersi düşük performanslı bir telefon alabiliyor. Yani buradaki yorumlarınız çok önemli.
Bir arkadaş "çöp" demiş ! Neye göre kime göre niçin çöp ? Yazılım uzmanı olarak bu telefon benim ihtiyacımı çok rahat bir şekilde görebiliyor. (Şuan Note 4 kullanıyorum ondan da çok memnunum). Kaldı ki insanların çoğu telefonu fotoğraf çekmek ve sosyal medya için kullanıyor, onları için bu telefon çöp değil lüks bile olabilir..
Fiyat konusuna gelince orta segment telefon olarak bana uygun geldi, daha ekonomik olanlar yok mu ? elbette var fakat bazı (+) lardan ötürü bunu tercih ettim (6.4" ekran, 4000m batarya, back tuşunun sağ altta olması gibi). Fiyatı daha da düşer mi ? evet düşebilir fakat dolar kurunun hızla yükselmesi, seçimden sonraki zam olasılığı fiyatın çok fazla değişmeyeceği yönünde.
Oyun seven kardeşlerimiz var, onlar için tavsiyem performans testleri çıkmadan satın almayın.
"
Huawei mate 20 lite alacaktım, nasıl oldu anlamadım ama bir anda Samsung a50 aldım :)Sanırım 22 mart'dan sonra gönderilecek. Geldiğinde bi inceler yorumlar...
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1 Avatar
MHEC 1 ay
Fiyatı da düştüğü zaman A50 gerçekten alınabilir bir telefon.
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koyunsavar 1 ay
Bence bu sene ssmsung güzel aletler üretti.
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CptShn 1 ay
Cihazı dün aldım harika olmuş parmak izi çok iyi sadece ekrana biraz basılı tutmak yetiyor, tasarım kamera gerçekten iyi samsung markasının ürettiği en iyi orta üst sınıf telefon, tabiki huawei meizu xiaomi ye teşekkür etmek lazım onların piyasa baskısı bu telefonu zorunlu kıldı j serilerinden sonra sonunda bir telefon yanında 10bin mah power bank hediye fiyatı tabiiki eskiye nazaran yüksek ama son 3 4 seneye göre güzel elbette fiyat düşme durumu var ancak acil de lazımdı, bu fiyata Asus meizu 16th huawei mate 20 lite olabilir ancak evde ki tv ve diğer cihazlarım için de samsung tercih ettim 6 gb ram super oyun performansı gayet iyi fiyat 2500 olduğunda orta sınıfın lideri olur tavsiye ediyorum
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Tiesto5000 1 ay
Cıktıktan sonra 2400 tl bulunur bu cıhaz kapalı kutu
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cumur 1 ay Tiesto5000
aynen boşa çene yoruyorlar, yok anne baba telefonu yok s8 alırım falan filan benim eşim telefonla fazla işi yok o bile beğendi cihazı
gençler alamıyormu bu cihazı şimdi
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Ngem 1 ay yeni yorumcu
Merhaba arkadaşlar!
Bir süredir bir proje üzerinde çalışıyorduk. Proje orjinal romlarla alakalı. Samsung Galaxy akıllı telefonların orjinal rom'larını biliyorsunuz ki internetten bulmak ve bulsak bile indirmek işkenceye dönüşebiliyor. Updato ücretsiz ancak yavaşlayan ve hatta kopan, Sammobile ise ücretsiz üyelikle çok yavaş indirmelere izin veriyor. Biz de düşündük, bu rom'ların şimdilik en güncel ve mümkün olduğunca Türkiye versiyonunu indirip, en hızlı indirilebilen bir indirme servisine yüklesek nasıl olur diye.
En sonunda biraz uğraşın ardından şuan piyasaya çıkmış olan tüm Samsung Galaxy akıllı telefonları için rom indirme listesini hazır edebildik. Bundan sonra, rom'ları güncel tutmaya özen göstereceğiz.
Lafı çok uzattım. İşte projemizi tamamladığımız rom indirme sayfamız: goo.gl/...
Eksiklerimiz var biliyoruz. Sizlerin de yardımıyla eksikleri kapatarak ilerlemeyi düşünüyoruz. Bu projeyi tamamladıktan sonra daha nice projeler aklımızda, onları da gerçekleştirmek için vakit kolluyoruz. Desteğiniz azmetmemizi sağlıyor :)
Hiçbir şey yapmayıp oturmaktansa elimiz değmişken böyle şeyler çıkarıyoruz ortaya.
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byJuck 1 ay
A30 mu A7 2018 mi karar veremedim. Sizce?
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Eledhrim 2 ay
Vay be 4 sene oldu mu :) Bende 64gb iPhone 6S kullanıcısıyım. Geçecek f/p bir telefon bakıyorum ama içime sinen olamadı. Asus 5z çok ilgimi çekiyor, esas merakım LG G8 ama fiyatı yüksek çok daha yukarıda olacak.
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Matt_Murdock 2 ay
Fiyatlarıda özellikleride olsun Ağır çöp...
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TearsForFears 2 ay
Herkes fiyat iyi diyor

Snapdragon 660 tan kötü exynos işlemciler
Ois olmayan gereksiz sayıda kameralar
Sırf bataryası biraz daha iyi diye s8 varken niye a50 alasın?
2800 liraya snapdragon 845 li kamerasında ois olan asus zenfone 5z varken a50 de almazsın. 2000 liraya zenfone 5 varken 2300 e a30 almazsın.
1600 liralık gm9 pro veya mi8 lite kamera ve işlemci olarak a50 den daha iddialı.
Samsungun tek alınabilecek orta segment telefonu a60. Snapdragon 675 ile geliyor ama a50 bu fiyattan geldiyse a60 çok rahat 3000 lirayı geçecek demektir.
Samsung diye 1000 lira fazla vermek isteyenler buyursun alsın. Meizu xiaomi nin 200 dolara sattığını samsung 400 dolardan satıyor.
2 Yanıt Yanıtla +3
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5510gokhan 2 ay TearsForFears
bomboş yorum iyiki öğrendiniz 845'i , s8 dediğin telefon kat kat daha iyi telefon tabiki yalnız günde 3 kere şarj etmek istemiyorum telefonu , asus desen her şeyi vasat oyun oynamak için telefon almıyorsan tek kriterin işlemci olamaz oyun oynayacaksan da dediğin iki telefon maks 4 saat ekran süresi verir 20000 mahlık batarya al yanına gezdir.
1 Yanıt Yanıtla
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astegon 2 ay TearsForFears
Fiyat TR şartlarına göre iyi.
Exynos işlemciler kötü olabilir, CPU+GPU beraber ölçeklendiğinde ama berbat denmez.
2800 liraya isteyen Asus alabilir. Ha ben Asus almam o ayrı. Gider Meizu 16th alırım aynı fiyata.
orta segment telefonlarda ne beklediğinize bağlı olarak değişir. Örneğin bana M20 hitap etmiyor ama bu cihazlar kısmen hitap ediyor. Ben ağır oyunlar oynayan biri olmadığım için SD6XX serisi ve civarı yeterli geliyor.
Ha fiyatlar mantıklı. Başta da söyledim doların geldiği seviye belli. S10 beklediğimden çok daha iyi fiyata geldi TR'ye. Bu cihazlar da öyle.
Mi8 lite'ın kamerasını daha çıkmamış olan bir cihaz ile karşılaştırmak. enteresan.
Aa bak burada ne var:
gsmarena.com/...
OIS mi o?

1 Yanıt Yanıtla +1
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TearsForFears 2 ay
Herkes fiyat iyi diyor

Snapdragon 660 tan kötü exynos işlemciler
Ois olmayan gereksiz sayıda kameralar
Sırf bataryası biraz daha iyi diye s8 varken niye a50 alasın?
2800 liraya snapdragon 845 li kamerasında ois olan asus zenfone 5z varken a50 de almazsın. 2000 liraya zenfone 5 varken 2300 e a30 almazsın.
1600 liralık gm9 pro veya mi8 lite kamera ve işlemci olarak a50 den daha iddialı.
Samsungun tek alınabilecek orta segment telefonu a60. Snapdragon 675 ile geliyor ama a50 bu fiyattan geldiyse a60 çok rahat 3000 lirayı geçecek demektir.
Samsung diye 1000 lira fazla vermek isteyenler buyursun alsın. Meizu xiaomi nin 200 dolara sattığını samsung 400 dolardan satıyor.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 2 ay
Herkes fiyat iyi diyor

Snapdragon 660 tan kötü exynos işlemciler
Ois olmayan gereksiz sayıda kameralar
Sırf bataryası biraz daha iyi diye s8 varken niye a50 alasın?
2800 liraya snapdragon 845 li kamerasında ois olan asus zenfone 5z varken a50 de almazsın. 2000 liraya zenfone 5 varken 2300 e a30 almazsın.
1600 liralık gm9 pro veya mi8 lite kamera ve işlemci olarak a50 den daha iddialı.
Samsungun tek alınabilecek orta segment telefonu a60. Snapdragon 675 ile geliyor ama a50 bu fiyattan geldiyse a60 çok rahat 3000 lirayı geçecek demektir.
Samsung diye 1000 lira fazla vermek isteyenler buyursun alsın. Meizu xiaomi nin 200 dolara sattığını samsung 400 dolardan satıyor.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 2 ay
Herkes fiyat iyi diyor

Snapdragon 660 tan kötü exynos işlemciler
Ois olmayan gereksiz sayıda kameralar
Sırf bataryası biraz daha iyi diye s8 varken niye a50 alasın?
2800 liraya snapdragon 845 li kamerasında ois olan asus zenfone 5z varken a50 de almazsın. 2000 liraya zenfone 5 varken 2300 e a30 almazsın.
1600 liralık gm9 pro veya mi8 lite kamera ve işlemci olarak a50 den daha iddialı.
Samsungun tek alınabilecek orta segment telefonu a60. Snapdragon 675 ile geliyor ama a50 bu fiyattan geldiyse a60 çok rahat 3000 lirayı geçecek demektir.
Samsung diye 1000 lira fazla vermek isteyenler buyursun alsın. Meizu xiaomi nin 200 dolara sattığını samsung 400 dolardan satıyor.
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 2 ay
Herkes fiyat iyi diyor

Snapdragon 660 tan kötü exynos işlemciler
Ois olmayan gereksiz sayıda kameralar
Sırf bataryası biraz daha iyi diye s8 varken niye a50 alasın?
2800 liraya snapdragon 845 li kamerasında ois olan asus zenfone 5z varken a50 de almazsın. 2000 liraya zenfone 5 varken 2300 e a30 almazsın.
1600 liralık gm9 pro veya mi8 lite kamera ve işlemci olarak a50 den daha iddialı.
Samsungun tek alınabilecek orta segment telefonu a60. Snapdragon 675 ile geliyor ama a50 bu fiyattan geldiyse a60 çok rahat 3000 lirayı geçecek demektir.
Samsung diye 1000 lira fazla vermek isteyenler buyursun alsın. Meizu xiaomi nin 200 dolara sattığını samsung 400 dolardan satıyor.
2 Yanıt Yanıtla +3
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astegon 2 ay
Orta ve orta+ segmentine samsung yüklenmeye başladı ciddi anlamda. Ben iki cihazı da beğendim.
Fiyatlar da makul görünüyor.
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