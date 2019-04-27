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Samsung Galaxy A60'ın daha uygun fiyatlı bir versiyonu çıktı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung geçtiğimiz günlerde Galaxy A60 olarak adlandırılan bir telefon çıkarmıştı. Şirket şimdi ise cihazın depolama alanı kırpılmış daha ucuz bir varyantını piyasaya sürdü
3 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, bu ayın başlarında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış Galaxy A60'ı piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon 299 dolar fiyatla satışa sunuldu.
Güney Koreli şirket şimdi ise cihazın 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip daha ucuz bir versiyonunu çıkardı. Yeni model 222 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor.
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Akıllı telefon 10 Mayıs tarihinde Siyah, Mavi ve Turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Samsung Galaxy A60, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inç LCD Infinity-O ekranla geliyor. Cihazın ekran-gövde oranı ise yüzde 91.8.

Üç arka kamerası var

Sekiz çekirdekli Snapdragon 675 yonga setinden güç alan Galaxy A60 kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Ayrıca 3.500 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim.
Parmak izi sensörü ise arka panelde yer alıyor. Akıllı telefonda 32 MP + 8 MP + 5 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

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cumur 3 hf.
yavaş samsung ümmet yetişemiyor
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mandepxl 3 hf.
Kamera olarak A50'den iyi olursa ve 2200 liraya alınabilecek şekilde gelirse direkt alırım bu cihazı. Yoksa A70'i inceleyip 2500'e düşürüp alıcam. A serisi cihazlar çok yakışıklı gerçekten, teknik özellik olarak bana yeter, kamera olarak A50 beni tatmin etmedi, bakalım 60-70 kamera olarak nasıl olacak?
1 Yanıt Yanıtla +2
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TearsForFears 3 hf. mandepxl
Arka kamerası A70 ile aynı gözüküyor yani 1080p 30 fps üzerine çıkamayan a50 den daha iyi olacaktır. Fakat bataryası 3500 ve lcd ekran yüzünden çok iyi batarya süreleri sunmayabilir. a70 3400 den geldi 2500 e düşürüp alman zor gözüküyor
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Paetzold 3 hf.
Adamlara helal olsun dakika başı telefon
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Askaparta 3 hf.
Onun busu, şunun şusu bu ne be Samsung.
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Adoring 3 hf.
2000tl civarı gelirse samsung markası ve ekran kasa oranıyla beraber bence f/pdir.
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TearsForFears 3 hf.
Snapdragon 675, 32 mp 4k çekebilen arka kamera, ips lcd ekran, 3500 batarya ve 220 dolar. 2200 liradan gelir redmi yerine samsung alırız.
Samsung türkiye biran önce getirir umarım. Çünkü yeni fiyat performans kralı geliyor.
@Mustafa-1453
A60 işlemci ve kamera olarak üstün, A50 ise batarya, ekran ve ekranda parmak izi okuma gibi üstün özellikleri var. Bunların hepsinin olduğu cihaz ise A70
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Simitci01 3 hf.
Yahu bir durun bir durun bir çıkanı hazmedelim sonra tekrar çıkarın. Hergün yeni model tanıtılıyor. İşin garibi de telefon değerini çok çabuk kaybediyor. 2 ay önce 2200 olan a7 şuan da 1800 tl. Çok enteresan. 2 aya bu cihaz sanırım 1500 olur. Aceleci davranmış almışım ben.
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Mustafa-1453 3 hf.
A50 parmak izi ekranda A60 arkada hangisi üstün bunların ?
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Fenomenon 3 hf.
çok fazla model var çoook
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eP_362 3 hf.
Haftaya daha uygunu çıkacak, onu bekleyelim.
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