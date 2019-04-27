Samsung Galaxy A60'ın daha uygun fiyatlı bir versiyonu çıktı

Samsung, bu ayın başlarında 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile donatılmış Galaxy A60'ı piyasaya sürmüştü. Akıllı telefon 299 dolar fiyatla satışa sunuldu.

Güney Koreli şirket şimdi ise cihazın 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip daha ucuz bir versiyonunu çıkardı. Yeni model 222 dolar gibi bir fiyat etiketi taşıyor.

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Akıllı telefon 10 Mayıs tarihinde Siyah, Mavi ve Turuncu olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Samsung Galaxy A60, 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip 6.3 inç LCD Infinity-O ekranla geliyor. Cihazın ekran-gövde oranı ise yüzde 91.8.

Üç arka kamerası var

Sekiz çekirdekli Snapdragon 675 yonga setinden güç alan Galaxy A60 kutudan Android 9 Pie işletim sistemi ile çıkıyor. Ayrıca 3.500 mAh kapasiteli bir pil içerdiğini belirtelim.

Parmak izi sensörü ise arka panelde yer alıyor. Akıllı telefonda 32 MP + 8 MP + 5 MP sensör kombinasyonundan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.