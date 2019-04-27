Intel telefonlar için modem üreten bölümünü satmak istiyor

Intel’in telefonlar için 5G modem üretimi konusundaki iddiası Apple ve Qualcomm anlaşması sonrası tepetaklak oldu. Öyle ki firma, ikilinin anlaşma haberinin ardından bir saat geçmemişken telefonlar için 5G modem üretiminden çekildiğini açıklamıştı. Intel CEO’su Bob Swan’ın dün yaptığı açıklama ile de çekilmenin Apple yüzünden olduğu kabul edildi. Bugün ise firmanın telefonlar için modem üretimi iş kolunu satmak istediği ortaya çıktı.

Apple potansiyel alıcılardan biri

Apple gibi önemli bir müşteriyi kaybetmemenin Intel cephesinde büyük yankılar uyandıracağı biliniyordu. Satış durumu artık en uç nokta oldu diyebiliriz. Ancak telefonlar için modem üretimi bölümünün potansiyel alıcılarından biri hiç şüphesiz yine Apple olacaktır. Intel’in modem bölümünü alan Apple, iPhone’lar için kendi modemlerini üreterek, Qualcomm ile yaşadığı problemli zamanların bir daha başına gelmemesini garanti altına alabilir.

The Wall Street Jourrnal tarafından ortaya çıkan habere göre Intel, Goldman Sachs ile satış hakkında çalışmalara başladı. Tabii ki Apple dışında Intel’in telefonlar için modem işine talip birçok firma mevcut. Anlaşmanın birkaç milyar dolar boyutunda olacağını şimdiden söyleyebiliriz.

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Satış sonrasında Intel’in modem üretimi koluna ait tüm patentler, modem tasarımları ve çalışanlar satın alan firmaya geçecek. Özellikle Apple için böyle bir altyapıyla kendi modem üretimine başlamak önemli. Intel’in telefonlar için modem üretimi bölümünün yeni sahibi kim olacak hep birlikte göreceğiz.

https://www.engadget.com/2019/04/26/intel-is-trying-to-sell-its-smartphone-modem-business/