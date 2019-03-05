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Samsung Galaxy A60 özellikleri sızdırıldı

6.7 inçlik ekranı ve 3 arka kamerası ile Galaxy A60 modeli segmentinde iddialı olmaya çalışacak. Galaxy A60 modelinin 19 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor.
2 ay
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20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un en kalabalık akıllı telefon serisi olmaya aday yeni Galaxy A 2019 büyümeye devam ediyor. Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50 ile yol çıkan seriye pek çok yeni model eklenecek. Bunlardan birisi Galaxy A60.

Galaxy A60 özellikleri

Galaxy A60 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Samsung’un en büyük telefonlardan birisi olmaya aday Galaxy A60 modeli Infinity-V çentik tasarımı ile oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunacak. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre. Arka kısım parlak bir polikarbonat malzemeden imal edilmiş.

Ayrıca Bkz. "Android Central ve Windows Central gibi yayınların sahibi Mobile Nations satıldı"

11nm sürecinde geliştirilen ve 2+6 Kryo 460 çekirdeklerine sahip olan Snapdragon 675 yonga setinin güç verdiği model segmentinde performansı ile iddialı olacak. Bellek tarafında 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka tarafta 32MP çözünürlüğünde güçlü bir sensör bizi karşılıyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Yani serinin en iyi kamera paketi diyebiliriz.

Bu denli büyük kasaya rağmen Samsung, 4500mAh kapasiteli bir batarya tercih etmiş. Verimli yonga seti sayesinde uzun kullanım sürelerine imza atacaktır ancak 5000mAh kapasiteli Galaxy M20 modeli akla gelince biraz eleştirilebilir.

Galaxy A60 modelinin 19 Nisan tarihinde tanıtılacağı görülüyor. Bunun öncesinde veya sonrasında muhtemelen yeni Galaxy A modelleri de eklenecektir zira Galaxy A20, Galaxy A40 ve Galaxy A90 isimleri de sızmış durumda.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-A60-leak_id114248 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 2 ay
Valla oyun için Galaxy S9 umun yanına M20 aldım. Pili inanılmaz iyi gidiyor.
Şarjdan çıkartalı 13 saat 25 dakika oldu. 4 saat 48 dakika yani 5 saate yakın ekran açıktı. 4 saat 24 dakika oyun oynadım. %60 şarjım kaldı!!!
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kırmızı panda 2 ay
Kaderini fiyatı belirler bence de.
Galaxy A50 de gayet güzel bir cihaz ama ikisinin de geleceği fiyatına bağlı.
Gönül ister ki Galaxy A50 için fiyat 2300 A60 için ise 2600 olsun ama tahminim 2800 ve 3100.
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pop-up 2 ay
bu kadar güçlü gelir mi sizce :)
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scorpion20 2 ay
samsung da başladı günde 1 telefon çıkarmaya
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bjkyener 2 ay
Samsung için kötü günler yakın s10 fos çıktı
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Mustafa-1453 2 ay
Oppo
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AMC 2 ay
Gene başladı samsung.
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Bysnbad 2 ay
Fiyatiylamı gececek 😀 oppo once tr de kendini duzeltsin
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Mustafa-1453 2 ay
Oppo bunlarida geçer demedi demeyin güzel telefonlar yapıyor
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TearsForFears 2 ay
İşte bu telefon almaya değer. Çöp exynoslu m10-m20-m30-a40-a50 gibi modellerden sonra snapdragon 675 li büyük ekran ve büyük bataryalı güzel bir telefon geliyor. Ekranda parmak izi okuma ön ve arkada 32 mp kamera var. Umarım kaliteli kameralardır.
Fiyatı 250 euroyu geçmezse tr ye 2500 altında girer ve orta segmente çok iyi alternatif olur. 2000 lirayı xiaomi, meizu vb gibi markalara vereceğime az daha verip samsung almayı tercih ederim.
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High Sierra 2 ay TearsForFears
Hocam yanlış anlamayın ama A9 Pro'nun fiyatı ortada. S9'un fiyatları dolayına gelir ki bu da anlamsız.
Yine Meizu 16, 16th, X8 gibi daha performanslı modelleri tercih etmek mantıklı oluyor.
Dahası, M20 bile 1799 liradan satışa sunuldu. A60'ın 2500 liradan girmesini beklemek hata olur sadece.
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