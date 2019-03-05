Samsung Galaxy A60 özellikleri sızdırıldı

Samsung’un en kalabalık akıllı telefon serisi olmaya aday yeni Galaxy A 2019 büyümeye devam ediyor. Galaxy A10, Galaxy A30 ve Galaxy A50 ile yol çıkan seriye pek çok yeni model eklenecek. Bunlardan birisi Galaxy A60.

Galaxy A60 özellikleri

Galaxy A60 modelinde 6.7 inçlik Super AMOLED ekrana yer veriliyor. Samsung’un en büyük telefonlardan birisi olmaya aday Galaxy A60 modeli Infinity-V çentik tasarımı ile oldukça agresif bir ekran-kasa oranı sunacak. Parmak izi okuyucu ise ekrana entegre. Arka kısım parlak bir polikarbonat malzemeden imal edilmiş.

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11nm sürecinde geliştirilen ve 2+6 Kryo 460 çekirdeklerine sahip olan Snapdragon 675 yonga setinin güç verdiği model segmentinde performansı ile iddialı olacak. Bellek tarafında 6GB/8GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi yer alıyor.

Arka tarafta 32MP çözünürlüğünde güçlü bir sensör bizi karşılıyor. Yanında 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön tarafta ise 32MP çözünürlüğünde bir kamera mevcut. Yani serinin en iyi kamera paketi diyebiliriz.

Bu denli büyük kasaya rağmen Samsung, 4500mAh kapasiteli bir batarya tercih etmiş. Verimli yonga seti sayesinde uzun kullanım sürelerine imza atacaktır ancak 5000mAh kapasiteli Galaxy M20 modeli akla gelince biraz eleştirilebilir.

Galaxy A60 modelinin 19 Nisan tarihinde tanıtılacağı görülüyor. Bunun öncesinde veya sonrasında muhtemelen yeni Galaxy A modelleri de eklenecektir zira Galaxy A20, Galaxy A40 ve Galaxy A90 isimleri de sızmış durumda.