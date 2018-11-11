Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 yeni ekran tasarımlarıyla gelecek

Samsung’un geçtiğimiz hafta içerisinde tanıttığı Infinity serisi ekran tasarımlarının ilk olarak hangi modelde kullanılacağı merakla bekleniyor. Beklenti Galaxy S10 amiral gemisinde olsa da araya başka modeller girebilir.

Galaxy A70 ve Galaxy A90 özellikleri

Firmaya yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre yeni Infinity ekranlar ilk olarak Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde kullanılacak. Bu bakımdan Şubat 2019 tarihinde bu iki modelin lanse edilmesi bekleniyor.

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Samsung bugüne kadar tek rakamlı isimlendirmeler kullandığı için Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 isimleri kulağa biraz garip gelebilir ancak kaynaklar yeni bir tasarıma geçiş olduğu için serilerinde isimlendirme yoluyla farklılaşacağını düşünüyor.

Henüz net olarak hangi tasarımı kullanacağı bilinmiyor ancak gelen bilgiler Infinity-O, Infinity-V veya Infinity-U tasarımlarından birisine yer vereceği yönünde. Yani tam çerçevesiz New Infinity tasarımının bu modellerde olmayacağı ifade ediliyor.

Gelecek yıl Samsung açısından biraz ilginç olacak denebilir. Uzun süredir çentik tasarımından uzak kalmayı tercih eden firma nispeten küçük çentiklerle trende ayak uyduracak. Bu bakımdan gelecek yıl içerisinde daha fazla çentikli Samsung telefonu görmek mümkün olacak.