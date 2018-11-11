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Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 yeni ekran tasarımlarıyla gelecek

Samsung’un minik çentiklere sahip yeni ekran teknolojileri ilk kez Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde kullanılacak. Sektör kaynakları yakın zamanda bir tanıtım bekliyor.
6 ay
9,1b
1
11
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung’un geçtiğimiz hafta içerisinde tanıttığı Infinity serisi ekran tasarımlarının ilk olarak hangi modelde kullanılacağı merakla bekleniyor. Beklenti Galaxy S10 amiral gemisinde olsa da araya başka modeller girebilir.

Galaxy A70 ve Galaxy A90 özellikleri

Firmaya yakın kaynakların elde ettiği bilgilere göre yeni Infinity ekranlar ilk olarak Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde kullanılacak. Bu bakımdan Şubat 2019 tarihinde bu iki modelin lanse edilmesi bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung ikinci Android Go telefonunu duyurdu"

Samsung bugüne kadar tek rakamlı isimlendirmeler kullandığı için Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A90 isimleri kulağa biraz garip gelebilir ancak kaynaklar yeni bir tasarıma geçiş olduğu için serilerinde isimlendirme yoluyla farklılaşacağını düşünüyor.

Henüz net olarak hangi tasarımı kullanacağı bilinmiyor ancak gelen bilgiler Infinity-O, Infinity-V veya Infinity-U tasarımlarından birisine yer vereceği yönünde. Yani tam çerçevesiz New Infinity tasarımının bu modellerde olmayacağı ifade ediliyor.

Gelecek yıl Samsung açısından biraz ilginç olacak denebilir. Uzun süredir çentik tasarımından uzak kalmayı tercih eden firma nispeten küçük çentiklerle trende ayak uyduracak. Bu bakımdan gelecek yıl içerisinde daha fazla çentikli Samsung telefonu görmek mümkün olacak.

 

https://www.phonearena.com/news/samsung-galaxy-a70-galaxy-a90-new-infinity-display-february-2019-release_id110852 Yorum Yaz
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mlhkhy 6 ay en beğenilen
Apple büyük ekran konusunda Samsung'a çok gönderme yaptığı gibi olmalı.
Çentik ile nokta şeklindeki kamera deliğini karıştırmak başka fanatik anlayışı olmalı...
Apple büyük ekran konusunda Samsung'a çok gönderme yaptığı gibi olmalı.Çentik ile nokta şeklindeki kamera deliğini karıştırmak başka fanatik anlayışı olma...
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Justs 6 ay
Bu centik değil ve gayet akillica bi yaklasim
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Guest-6B5A59FD1 6 ay
Dalga mı geçiyorsunuz İnfinity O ve New Infinity hariç bildiğin çentik diyiyoruz buna Infinity V ve Infinity U su damlası çentiğinin başka versiyonu sırf çinlilere bezemesin diye ufak değişiklik yapmışlar hadi ağlamayın Samboylar 2 ay önce kulaklık girişi ve çentik gelecek dediğimde linç ediyordu bazı Samboylar bu arada hiçbir markanın fanboyu değilim işime ne gelirse onu satın alırım...
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Redunay 6 ay
Çentiklere isim koymuşlar
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esmerbuyucu 6 ay
"İşte o gün gelince Samboyların çentiği inkar ettiğini göreceksiniz."
Yok canım bu çentik değil, Infinity-Ç(Çentiğin "ç"sinden hani) 😂
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N. Chomsky 6 ay

Centikten daha kötüsü olamaz diyorduk, olabiliyormus. Teşekkürler Zamsung.
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Justs 6 ay
Bu centik değil ve gayet akillica bi yaklasim
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ymhaslaman 6 ay
Samsung akıllıca davranıyor. Ara modelle bu çentik işine girip son kullanıcı nabzı yoklayacak. Tutarsa amiral gemilerine koyacak.
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1BilimAdamı 6 ay
Galaxy A7O dir o 70 değil
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PaTRaiN1 6 ay
Bu çentik değildir.
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sniper23 6 ay
Samsung zamanında çentik ile alakalı videolar yayınlıyordu, Apple'a gönderme yapıyordu. Şimdi ise kendisi çentik fanatiği oldu galiba.
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mlhkhy 6 ay
Apple büyük ekran konusunda Samsung'a çok gönderme yaptığı gibi olmalı.
Çentik ile nokta şeklindeki kamera deliğini karıştırmak başka fanatik anlayışı olmalı...
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K_Spartakus 6 ay sniper23
Etme bulma dünyası diyelim, epıl'ı hiç sevmem aynı zamzung'u sevmediğim kadar ama taklit konusunda Çinli markalara taş atanlara yani zamzung fanatiklerine duyurulur.
İşte bu yüzden o marka bu marka fanatikliğine hiç gerek duymuyorum, babamın şirketi değil.
Çinliler taklitçi, biliyoruz ama ya diğeri diye de sorasım geliyor
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samsung, galaxy a70 ve
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