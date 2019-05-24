Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi başladı

Samsung'un geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürdüğü Infinity-O ekranlı ilk akıllı telefon olan Samsung Galaxy A8s için Android Pie dağıtımı başladı. Cihaz böylelikle One UI arayüzüne kavuşuyor.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,7b
2
3
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Infinity-O ekranlı ilk akıllı telefon olan Samsung Galaxy A8s, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılmıştı. Ancak ne yazık ki Android Pie işletim sistemi ile piyasaya sürülmedi. Mayıs ayında Samsung Galaxy On7 Prime ve Galaxy J7 Prime 2 için Android Pie güncellemesi dağıtılmıştı. Şimdi ise sıra Galaxy A8s'e gelmiş gibi görünüyor.
Ayrıca Bkz. "Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi"
Maalesef şu an için güncellemenin detaylı değişiklik kaydı (changelog) mevcut değil. Ancak yakında içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olacağız. Android Pie güncellemesinin Galaxy A8s telefonlara Samsung'un yeni One UI arayüzünü getirmesi bekleniyor. Ayrıca işletim sisteminin yeni sürümündeki yenilikleri de içerecek.

Nisan 2019 güvenlik yamasını da içeriyor

Güncelleme şu anda Çin'de Nisan ayı güvenlik yamasıyla birlikte dağıtılmaya başlandı. Beklenildiği gibi OTA üzerinden kademeli olarak yayılmaya devam edecek. Şu an için Galaxy A8s sahiplerinin yapmaları gereken şey sabırla güncellemenin kendilerine ulaşmasını beklemek.
Kesin bir tarih açıklanmasa da Android Pie güncellemesi önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/2019/05/23/samsung-galaxy-a8s-android-pie-update-china/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cemus 2 hf.
A8s mi varmış?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 hf.
A60 değil mi bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
foreveriphone 2 hf.
Zaten Çine özel üretildi o cihaz, avrupaya gelmedi.O yüzden ne gelip gittiği bizi ilgilendirmiyor.A9 pro global olacak dendi o da gelmedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı 2 hf. Önemli tedarikçilerden Pegatron, Çin’i terk ediyor 2 hf. Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var 2 hf. Godzilla heyecanı mobilde başlıyor 2 hf. 2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme 2 hf. Oyuncu monitörleri pazarında MSI en hızlı büyüyen firma oldu 2 hf. Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi 2 hf. First American şirketi 885 milyon emlak belgesini sızdırdı 2 hf. Redmi K20, gücünü Snapdragon 730’dan alacak 2 hf. OnePlus 5 ve 5T modellerine Android Q güncellemesi geleceği doğrulandı 2 hf. Katlanabilir telefon umutları sönüyor: Best Buy, Galaxy Fold siparişlerini iptal etti 2 hf. Ford v. Ferrari: Matt Damon ve Christian Bale'li filmden ilk görseller 2 hf. Çin’de 600km/sa hız yapan prototip maglev treni tanıtıldı 2 hf. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu bizim hükümetimizde yoktur, bitmiştir’ 2 hf. Boğaziçi Üniversitesi ücretsiz Siber Yaz Kampı 2019 için başvurular başladı 2 hf. MSI GT76 Titan oyuncu laptopu, iddiaya göre Core i9-9900K ile stabil 5GHz sunacak 2 hf. Ford'dan insansı otonom teslimat robotu: Digit 2 hf. Son SharePoint güncellemesi yeni özellikler ve modern bir arayüz getiriyor 2 hf. İşte 2019 Skoda Superb'in crossover esintileri taşıyan Scout versiyonu 2 hf. Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi başladı Sonraki Federal Havacılık İdaresi; “ 737 Max’ların tekrar uçacağı tarih ile ilgili net bir bilgi yok” 2 hf. Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız! 2 hf. Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus 2 hf. Savaş RPG türündeki LEGO Legacy: Mini Kahramanlar duyuruldu 2 hf. Huawei, Android ve Windows işletim sistemlerinin alternatifini piyasaya sürüyor 2 hf. NVIDIA, “Süper” olarak adlandırdığı bir tanıtım videosu yayınladı 2 hf. Samsung, 16 inç MacBook Pro ve yeni iPad Pro'lar için OLED ekran tedarik edebilir 2 hf. Wikipedia yasağı AİHM’ye taşındı 2 hf. Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil 2 hf. Bir dönemin gözdesi Ouya kapanıyor 2 hf. Toyota, hidrojenle çalışan otomobillerin fiyatını düşürecek 2 hf. Google Duo artık sekiz kişilik görüntülü sohbetleri destekliyor 2 hf. Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı 2 hf. Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında artık microSD kart kullanamayacak 2 hf. 64MP çözünürlüğünde kamera Galaxy A70S modelinde kullanılacak 2 hf. Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi 2 hf. Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi: İşte görüntüler 2 hf. Gigabyte monitör pazarına giriyor: Yakında ülkemizde! 2 hf. GlobalFoundries bir iştirakini daha sattı 2 hf. Cep telefonu işletim sistemi KaiOS, 100 milyondan fazla cihazda kullanılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Nvidia GeForce RTX kartları güncelleniyor
DonanımHaber
Xiaomi, MIUI arayüzündeki reklamları
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim