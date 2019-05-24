Samsung Galaxy A8s için Android Pie güncellemesi başladı

Infinity-O ekranlı ilk akıllı telefon olan Samsung Galaxy A8s, geçtiğimiz yılın sonlarında tanıtılmıştı. Ancak ne yazık ki Android Pie işletim sistemi ile piyasaya sürülmedi. Mayıs ayında Samsung Galaxy On7 Prime ve Galaxy J7 Prime 2 için Android Pie güncellemesi dağıtılmıştı. Şimdi ise sıra Galaxy A8s'e gelmiş gibi görünüyor.

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Maalesef şu an için güncellemenin detaylı değişiklik kaydı (changelog) mevcut değil. Ancak yakında içeriği hakkında detaylı bilgi sahibi olacağız. Android Pie güncellemesinin Galaxy A8s telefonlara Samsung'un yeni One UI arayüzünü getirmesi bekleniyor. Ayrıca işletim sisteminin yeni sürümündeki yenilikleri de içerecek.

Nisan 2019 güvenlik yamasını da içeriyor

Güncelleme şu anda Çin'de Nisan ayı güvenlik yamasıyla birlikte dağıtılmaya başlandı. Beklenildiği gibi OTA üzerinden kademeli olarak yayılmaya devam edecek. Şu an için Galaxy A8s sahiplerinin yapmaları gereken şey sabırla güncellemenin kendilerine ulaşmasını beklemek.

Kesin bir tarih açıklanmasa da Android Pie güncellemesi önümüzdeki birkaç hafta içinde tüm bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/2019/05/23/samsung-galaxy-a8s-android-pie-update-china/