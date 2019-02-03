Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir

Samsung’un çift numaralandırmaya sahip yeni A serisi hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Serinin üst seviye üyesi olan Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir.
3 ay
3,6b
1
13
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir
Tam Boyutta Gör
Orta sınıfta tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Galaxy A serisi güncellenmeye hazırlanıyor. Çift numaralandırmaya sahip yeni modeller hakkında gelen bilgiler artmaya başladı. Ortaya çıkan bir sızıntı ailenin üst seviye üyesi olan Galaxy A90 modelinin açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebileceğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü"

Çentikli ekran ile gelmesi bekleniyordu

Samsung’un tasarım noktasında önemli değişimler yaptığı için serinin ismini çift numaralı yaptığı düşünülüyordu. Örneğin Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde firmanın tanıttığı Infinity ekran çentiklerinden birinin kullanılacağı tahmin edilmişti. Ancak görünen o ki çentik iddiası en azından Galaxy A90 modeli için yanlış çıkabilir. Daha önce birçok başarılı sızıntıyı paylaşmış Ice universe Twitter hesabı, Samsung Galaxy A90 modelinin açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geleceğini açıkladı. Yani çentiksiz ve kamera deliksiz, uçtan uca ekrandan oluşan Galaxy A90 modeli görmemiz olası.

Gözler, Samsung’un 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy S10 serisi ve katlanabilir Galaxy F modeline odaklanmışken, Galaxy A serisi hakkında da önemli bilgiler geliyor. 2018 yılında Galaxy A8 ve A8+ modelleri Galaxy S9’a yakın bir tarihte tanıtılmıştı. Önceki sızıntılar yeni Galaxy A serisinin de Şubat ayında tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak Galaxy S10 serisinin tanıtılmasına üç haftadan az bir süre kalmışken Galaxy A serisi bir süre daha bekletilebilir.


https://twitter.com/UniverseIce/status/1091696767979012097 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 3 ay en beğenilen
bu kadar kasmaya lüzum var mı cidden anlamıyorum. ekran kasa oranı %97 küsür olacağına üstte altta kamera, sensör vb şey için 3mm boşuk olsun yeter. 2-3mm ekran daha uzun olunca ne oluyor. ufkumuz mu genişliyor, dünyayı farklı şekilde mi görmeye başlıyoruz. ne oluyor yani.
bu kadar kasmaya lüzum var mı cidden anlamıyorum. ekran kasa oranı %97 küsür olacağına üstte altta kamera, sensör vb şey için 3mm boşuk olsun yeter. 2-3mm ekran...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferq 3 ay
Full ekran olmak zorunda mı en üstte ufak şerit olsun sensörleri oraya koyun nedir bu full ekran sevdası
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6B5A59FD1 3 ay
Eskiden Çinliler kopyalardı şimdi Çinlileri kopyalamaya başlamışlar rezillik.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Affliate34 3 ay
samsung orta üst sınıf pop up kamera 5k batarya ve orta sınıf bir kameralı model çıkarsa steryo hoparlör ile full ekran tasarımla ben s7 mi satıp alırdım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bysnbad 3 ay
Bu çözümü s10 serisine koysalardı daha mantıklı olabilirdi en azindan tam ekran fikri
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
On kamera kullanmayan insanlar icin super tasarim. Uzun zamandir bekliyorduk samsungtanda.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 3 ay
Samsung da sonunda üstten açılır kamera olayına el atmaya karar vermiş. Doğru bir karar. Ekranının ismine new infinity yerine Real infinity de diyebilirlermiş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tlg3 3 ay
A90 nerden cikti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 ay en beğenilen
bu kadar kasmaya lüzum var mı cidden anlamıyorum. ekran kasa oranı %97 küsür olacağına üstte altta kamera, sensör vb şey için 3mm boşuk olsun yeter. 2-3mm ekran daha uzun olunca ne oluyor. ufkumuz mu genişliyor, dünyayı farklı şekilde mi görmeye başlıyoruz. ne oluyor yani.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crank689 3 ay
Önemli olan, teknolojiyi geliştirmek bro. Daha ne kadar geliştirebileceklerini deniyorlar ve çalışırsa da satıyorlar hepsi bu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-6B5A59FD1 3 ay
Eskiden Çinliler kopyalardı şimdi Çinlileri kopyalamaya başlamışlar rezillik.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferq 3 ay
Full ekran olmak zorunda mı en üstte ufak şerit olsun sensörleri oraya koyun nedir bu full ekran sevdası
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ac1DBuRN 3 ay
Farklı versiyonlar deneyerek piyasanın nabzını tutacaklar gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 3 ay
Rakiplerinden 3 kat daha pahalı olacakları için dolar/euro/sterlin vb. değer de para kazanan ülkeler haricini ilgilendirmiyor artık bu markalar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +213 Informed +124 12 Angry Men +111 serdar_k +63 flowerhorn +61 madmahmutd +60 volkie +59 Chronotide +53 mu5tafa +51 CoreXXX +43
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3579 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, samsung infinity display ve
5 etiket daha açılır kamera samsung galaxy a90 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG 3 ay NASA yöneticisi: "Uzaylıların var olma ihtimali düşündüğümüzden daha yüksek" 3 ay Chang'e 4, Ay'ın uzak yüzünde beklenmedik bir soğukla karşılaştı 3 ay CoinGate, XRP desteğini başlattı 3 ay Süper hızlı 3D yazıcı “çoğaltıcı” ile tanışın 3 ay Ralph ve İnternet Film İncelemesi | İnternet Nasıl Bir Yer? 3 ay PBFM30 model numarasına sahip bir Oppo cihazı TENAA'da listelendi 3 ay Xiaomi Black Shark 3 geliyor 3 ay Oppo şimdi de akıllı saat ve akıllı kulaklık çıkarıyor 3 ay Huawei P Smart (2019), Japonya'ya Huawei Nova Lite 3 adıyla giriş yaptı 3 ay Windows 10 pazar payı artmaya devam ediyor 3 ay Moto G7 Plus'ın tüm teknik özellikleri TENAA'da görüntülendi 3 ay LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor 3 ay EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir 3 ay Spotify, iOS versiyonunun arayüzünü yeniliyor 3 ay Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı 3 ay Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir Sonraki ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor 3 ay Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı 3 ay Tony Hawk yeniden sokaklarda 3 ay Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor 3 ay Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü 3 ay Mission Impossible 7 & 8'in vizyon tarihleri belli oldu 3 ay Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor 3 ay Amazon, yeni animasyon dizisi için ünlü oyuncuları bünyesine kattı 3 ay Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu 3 ay Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti 3 ay Windows Update hizmetindeki sorun giderildi 3 ay 2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda 3 ay Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı 3 ay Tarayıcı pazarı Google Chrome hakimiyetinde 3 ay Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139 3 ay Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı 3 ay Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung Galaxy S10 Plus,S10,S10e Kullanıcıları
DH Forum
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim