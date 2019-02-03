Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir

Orta sınıfta tasarımıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Galaxy A serisi güncellenmeye hazırlanıyor. Çift numaralandırmaya sahip yeni modeller hakkında gelen bilgiler artmaya başladı. Ortaya çıkan bir sızıntı ailenin üst seviye üyesi olan Galaxy A90 modelinin açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebileceğini gösteriyor.

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Çentikli ekran ile gelmesi bekleniyordu

Samsung’un tasarım noktasında önemli değişimler yaptığı için serinin ismini çift numaralı yaptığı düşünülüyordu. Örneğin Galaxy A70 ve Galaxy A90 modellerinde firmanın tanıttığı Infinity ekran çentiklerinden birinin kullanılacağı tahmin edilmişti. Ancak görünen o ki çentik iddiası en azından Galaxy A90 modeli için yanlış çıkabilir. Daha önce birçok başarılı sızıntıyı paylaşmış Ice universe Twitter hesabı, Samsung Galaxy A90 modelinin açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile geleceğini açıkladı. Yani çentiksiz ve kamera deliksiz, uçtan uca ekrandan oluşan Galaxy A90 modeli görmemiz olası.

Gözler, Samsung’un 20 Şubat tarihinde düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak olan Galaxy S10 serisi ve katlanabilir Galaxy F modeline odaklanmışken, Galaxy A serisi hakkında da önemli bilgiler geliyor. 2018 yılında Galaxy A8 ve A8+ modelleri Galaxy S9’a yakın bir tarihte tanıtılmıştı. Önceki sızıntılar yeni Galaxy A serisinin de Şubat ayında tanıtılacağını gösteriyordu. Ancak Galaxy S10 serisinin tanıtılmasına üç haftadan az bir süre kalmışken Galaxy A serisi bir süre daha bekletilebilir.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1091696767979012097