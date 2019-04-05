Samsung Galaxy A90'ın kayar-döner kamera tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Samsung’un testler yapmaktan çekinmediği A serisi, Galaxy A90 adlı yeni üyesiyle yakında kullanıcılarla buluşacak. Bu modelden ortaya çıkan tasarımlar ve donanımlar ise oldukça ilginç bir cihaza işaret ediyor.

Öncelikle en can alıcı noktayı vurgulayalım: Samsung Galaxy A90, arka-üst kısmını yukarıya çıkaran kızaklı bir mekanizmayla geliyor. Bu mekanizma yayınlanan videoya göre motorlu olacak ve kullanıcının sürüklemesine ihtiyaç duymayacak. Bunun içerisinde yer alan üçlü arka kamera, kendi içinde bağımsız bir modül ve kızak yukarı çıktığında kendi etrafında dönerek selfie kamerası hâline geliyor.

Bu kurulum anlayacağınız üzere birden fazla avantaja sahip. Birincisi ve kullanıcıya göre belki de en önemlisi arka kamerayla kaliteli selfieler çekmek için ikinci bir ekrana gereksinim yok. İkincisi, kızaklı tasarım ön tarafta hiçbir kesintiye uğramayan çerçevesiz bir ekrana izin veriyor. Üçüncüsü ise ahize Galaxy A90’da gerçek bir hoparlörden oluşuyor. Ekranı titreştirerek akustik bir deneyim oluşturan cihazlar kullanıcı dönüşlerine göre gerçek hoparlörler kadar iyi performans sağlamıyor.

Bariz dezavantaja gelecek olursak, normal bir telefonda olmayan hareketli parça sayısı bu modelde bir değil iki tane. Kızak mekanizması başlı başına dayanıklılığa bir darbe indirirken kameranın da kendi içinde hareket edebilir olması ne gibi problemler yaratacak bilinmiyor. Bunlara bağlı olarak cihaz kullanıcıya sunulduğunda su geçirmezlik sertifikasının olması beklenmiyor.

yüz tanıma sistemleri artık norm hâline geldi. Bu modelde yer alacak yüz tanıma sistemi, mekanizmaların hareketinin gecikmesi sebebiyle pek de kullanışlı olmayacaktır. Oppo Find X modelinde kızaklı kamerayla kullanılan yüz tanıma sistemi aslına bakarsanız gayet Diğer dezavantaj ise herkes önemsemese deartık norm hâline geldi. Bu modelde yer alacak yüz tanıma sistemi, mekanizmaların hareketinin gecikmesi sebebiyle pek de kullanışlı olmayacaktır.modelinde kızaklı kamerayla kullanılan yüz tanıma sistemi aslına bakarsanız gayet hızlıydı . Samsung’un bu çift hareketli kayar-döner telefonda bu işi başarıp başaramayacağı bir soru işareti.

Cihazın içindeki donanımlarına bakacak olursak, Çin’den gelen bilgilere göre Galaxy A90 Qualcomm Snapdragon 7150 çipsetiyle gelecek. Bu çipset bildiğiniz üzere Snapdragon 710/712 ikilisinin yerini tamamlıyor. Cihazın kesintisiz Infinity Edge ekranı 6,7 inç boyutunda bir OLED olacak ve Full HD+ (2400x1080) çözünürlükle gelecek.

Kayar-döner mekanizmanın içerisinde yer alacak olan üçlü kamera kurulumu 48MP sensörlü f/2,0 lensli bir ana kameraya, 8MP f/2,4 ikincil kameraya ve f/1,2 lensli ToF kameraya sahip. ToF kamera nedir derseniz de nesnelerin mesafesini ölçmekte kullanılan ve karşıya bir lazer göndererek bu lazerin sekip geri gelmesini ışık hızından hesaplayan bir sensördür. Anlayacağınız üzere bu sensör sayesinde cihaz derinlik algısına sahip olacak ve efektleri doğru şekilde uygulayabilecek.

Galaxy A90 ağırlığı verilere göre 219 gram seviyesinde olacak ve ölçüleri ise 76,5 x 165,0 x 9,0mm şeklinde. Cihazın pil kapasitesi 3.700 mAh olacak ve 25 Watt hızlı şarj destekleyecek.

Henüz kesin olmayan ve Çin’deki kaynaklardan alınan bu verilerde değişiklikler olması bir hayli mümkün. 10 Nisan’da bir etkinlik yapmayı planlayan Samsung, belki bu etkinlikte Galaxy A90 modelini tanıtarak bizleri bu zor durumdan kurtarır.

https://m.weibo.cn/status/4357298745056507