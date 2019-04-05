Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy A90'ın kayar-döner kamera tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı

Samsung'un yakın zamanda tanıtması beklenen ve adının Galaxy A90 olacağı düşünülen akıllı telefonu kayar-döner üçlü kamera sistemiyle gelecek. Diğer özellikler de Çinli dostlar sayesinde ortaya çıktı.
1 ay
4b
1
20
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung’un testler yapmaktan çekinmediği A serisi, Galaxy A90 adlı yeni üyesiyle yakında kullanıcılarla buluşacak. Bu modelden ortaya çıkan tasarımlar ve donanımlar ise oldukça ilginç bir cihaza işaret ediyor.
Öncelikle en can alıcı noktayı vurgulayalım: Samsung Galaxy A90, arka-üst kısmını yukarıya çıkaran kızaklı bir mekanizmayla geliyor. Bu mekanizma yayınlanan videoya göre motorlu olacak ve kullanıcının sürüklemesine ihtiyaç duymayacak. Bunun içerisinde yer alan üçlü arka kamera, kendi içinde bağımsız bir modül ve kızak yukarı çıktığında kendi etrafında dönerek selfie kamerası hâline geliyor.
Bu kurulum anlayacağınız üzere birden fazla avantaja sahip. Birincisi ve kullanıcıya göre belki de en önemlisi arka kamerayla kaliteli selfieler çekmek için ikinci bir ekrana gereksinim yok. İkincisi, kızaklı tasarım ön tarafta hiçbir kesintiye uğramayan çerçevesiz bir ekrana izin veriyor. Üçüncüsü ise ahize Galaxy A90’da gerçek bir hoparlörden oluşuyor. Ekranı titreştirerek akustik bir deneyim oluşturan cihazlar kullanıcı dönüşlerine göre gerçek hoparlörler kadar iyi performans sağlamıyor.
Bariz dezavantaja gelecek olursak, normal bir telefonda olmayan hareketli parça sayısı bu modelde bir değil iki tane. Kızak mekanizması başlı başına dayanıklılığa bir darbe indirirken kameranın da kendi içinde hareket edebilir olması ne gibi problemler yaratacak bilinmiyor. Bunlara bağlı olarak cihaz kullanıcıya sunulduğunda su geçirmezlik sertifikasının olması beklenmiyor.
Diğer dezavantaj ise herkes önemsemese de yüz tanıma sistemleri artık norm hâline geldi. Bu modelde yer alacak yüz tanıma sistemi, mekanizmaların hareketinin gecikmesi sebebiyle pek de kullanışlı olmayacaktır. Oppo Find X modelinde kızaklı kamerayla kullanılan yüz tanıma sistemi aslına bakarsanız gayet hızlıydı. Samsung’un bu çift hareketli kayar-döner telefonda bu işi başarıp başaramayacağı bir soru işareti.
Cihazın içindeki donanımlarına bakacak olursak, Çin’den gelen bilgilere göre Galaxy A90 Qualcomm Snapdragon 7150 çipsetiyle gelecek. Bu çipset bildiğiniz üzere Snapdragon 710/712 ikilisinin yerini tamamlıyor. Cihazın kesintisiz Infinity Edge ekranı 6,7 inç boyutunda bir OLED olacak ve Full HD+ (2400x1080) çözünürlükle gelecek.
Kayar-döner mekanizmanın içerisinde yer alacak olan üçlü kamera kurulumu 48MP sensörlü f/2,0 lensli bir ana kameraya, 8MP f/2,4 ikincil kameraya ve f/1,2 lensli ToF kameraya sahip. ToF kamera nedir derseniz de nesnelerin mesafesini ölçmekte kullanılan ve karşıya bir lazer göndererek bu lazerin sekip geri gelmesini ışık hızından hesaplayan bir sensördür. Anlayacağınız üzere bu sensör sayesinde cihaz derinlik algısına sahip olacak ve efektleri doğru şekilde uygulayabilecek.
Galaxy A90 ağırlığı verilere göre 219 gram seviyesinde olacak ve ölçüleri ise 76,5 x 165,0 x 9,0mm şeklinde. Cihazın pil kapasitesi 3.700 mAh olacak ve 25 Watt hızlı şarj destekleyecek.
Henüz kesin olmayan ve Çin’deki kaynaklardan alınan bu verilerde değişiklikler olması bir hayli mümkün. 10 Nisan’da bir etkinlik yapmayı planlayan Samsung, belki bu etkinlikte Galaxy A90 modelini tanıtarak bizleri bu zor durumdan kurtarır.

https://m.weibo.cn/status/4357298745056507 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mert1907 1 ay en beğenilen
Kamerayı bilmem de fiyatıyla kayacağı kesin.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
astegon 1 ay
A100 bekliyorum ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Redunay 1 ay
Türk kullanıcısına yaramaz, iki günde bozar bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lithaunans 1 ay
Şimdiye kadarki en kaliteli tasarım bu aşırı beğendim işlemci de aslında bir sd 845 olsa 4000 civarı rahat gideri var ne diyelim samsung kerizliğine yansın :D
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 ay
Saat gece 3, bana döner diyor. Bu saatte döner bulamam da. Niye insanın canını çektirirsiniz anlamıyorum. Çorba falan deseniz hadi, açık çorbacı dolu var...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 1 ay
hayret farklı ve güzel bir tasarım nası oldu da yaptı bunu samsung
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 1 ay
Eğer dayanıklık problemi yaşatmayacak ise S10 un iğrenç ölü piksel yığınından çok daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 1 ay
A70 e bile ois koymayan, 1080p 30fps r mahmum eden Samsung dan iyi fiyat iyi donanim baklemeyin .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 1 ay
219 gram, baya ağırmış telefon
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dreamblue35 1 ay esmerbuyucu
bir de bu telefona bak ustam
ZTE axon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 1 ay
hiç pratik değil ayrıca çok pil tüketir bu mekanizma arıza vermesi de bol olur kızak içinde bir mekanizma daha !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4009 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
samsung, galaxy a90 ve
5 etiket daha kızaklı telefon galaxy a80 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Apple Music ABD’de Spotify’ı geride bıraktı 1 ay Xiaomi, Mi 9 üretimini artırıyor 1 ay Xbox Live ve Game Pass için ortak paket gelebilir 1 ay 5G teknolojisi sağlığımızı ve güvenliğimizi tehdit ediyor 1 ay Amazon, SpaceX'e rakip oluyor: 3 bin uyduyla 'uzaydan internet' 1 ay Amiral gemisi Redmi Pro 2'nin basın görseli yayınlandı 1 ay İsrailli şirket tarih yazmaya çok yakın: Beresheet, Ay yörüngesine yerleşti 1 ay Birleşmiş Milletlerden dev fırtınalara bile dayanabilen yüzer şehir konsepti 1 ay Apple'dan sürpriz indirim: HomePod'un fiyatı 299 dolara düştü 1 ay Skype grup sohbet limiti 50 kişiye çıkarıldı 1 ay RØDE Wireless GO kablosuz mikrofon çok iddialı 1 ay Valve’in AB ülkelerindeki bölge kilidi uygulamasını kaldırması istendi 1 ay Google en iyi yapay zeka uzmanlarından birini daha Apple’a kaptırdı 1 ay Lenovo Z6 Pro'nun kutu görselleri yayınlandı 1 ay Yeni zamlar kapıda | Türkiye'de internet 2019 1 ay Yeni Mercedes B Serisi Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay GALAX’ın RTX 2080 Ti modeliyle 2.94 GHz’de 17 dünya rekoru kırıldı 1 ay Dogecoin Huobi'de listelendi 1 ay Araştırmalara göre kahve tüketimi ile akciğer kanseri arasında ilişki olabilir 1 ay Ford'un duyurduğu hibrit modellerden 5 tanesi Türkiye'de üretilecek 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy A90'ın kayar-döner kamera tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Sonraki Nvidia mobil GTX 1660 Ti ve GTX 1650 hazırlığında 1 ay Android Q ile “Bilinmeyen uygulamaları yükle” izni her seferinde sıfırlanıyor 1 ay Xiaomi yedi farklı Redmi modelinden desteği çekti 1 ay ABD’de Çinli iki üniversite öğrencisi Apple’a neredeyse 1 milyon dolarlık kazık attı 1 ay Windows 10 için Xbox Oyun Çubuğu, Spotify ve daha fazlasıyla artık çok daha işlevsel 1 ay Meizu 16s modeli detaylanıyor 1 ay Samsung'un geliri geçen yıla göre %60 düştü 1 ay 2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satan 10 otomobil markası 1 ay Xbox oyun fiyatlarına dev zam! 1 ay Poco F1 modeli 4K 60fps video ve Game Turbo desteği kazandı 1 ay Twitter sohbetlerinde etiket dönemi 1 ay Universal Pictures’tan Samsung için HDR10+ içerikler geliyor 1 ay Apple AirPods karşısına bir rakip de Amazon’dan geliyor 1 ay Yenilenebilir enerji üretimi artarken, fosil yakıtlara olan talep bir türlü azalmıyor 1 ay Snapchat mini oyunlar resmen başladı 1 ay Jeff Bezos, 35 milyar dolarlık anlaşmayla eşinden boşanıyor 1 ay Lexar dünyanın en hızlı 1TB taşınabilir SSD modelini duyurdu 1 ay Ford Mustang'ten ilham alan elektrikli SUV'un adı "Mustang Mach-E" olabilir 1 ay Google Duplex, iOS ve Android telefonların kullanımına açılıyor 1 ay Kısa Devre | AMD sessizliğini bozmak üzere! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim