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Samsung Galaxy Buds'a Note 10 ile uyumlu yeni renk seçeneği geliyor

Samsung önümüzdeki ay Galaxy Note 10 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket 7 Ağustos'ta Galaxy Buds kablosuz kulaklığının Note 10 ile uyumlu renge sahip yeni bir versiyonunu da tanıtacak.
54 dk.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Ağustos ayında Galaxy Note 10 serisini tanıtmanın dışında kablosuz Galaxy Buds kulaklığı için yeni bir renk seçeneği sunmaya hazırlanıyor. İnternete düşen görsele bakılırsa yeni renk çeşidi Galaxy Note 10 ile uyumlu bir görünüm sunacak.
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Ne yazık ki Galaxy Buds'ın yenileneceğini umut edenlerin bu beklentisi gerçeğe dönüşmeyecek. Renk dışında hiçbir değişiklik yok gibi görünüyor. Yanardöner renge sahip kulaklıkların yanında gümüş renkte şarj kutusu bulunuyor.

AKG imzalı USB Type-C kulaklık da çıkacak

Galaxy Note 10'a uygun şekilde tasarlanan yeni Galaxy Buds'ın 150 euro (167 dolar) gibi bir fiyat etiketi taşıyacağı belirtildi. Bu arada şirketin amiral gemisi telefon için AKG markalı yeni bir kulak içi kulaklık da çıkaracağı söyleniyor.
USB Type-C üzerinden telefona bağlanacak olan bu kulaklık aynı zamanda Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip olacak. Samsung'un 7 Ağustos'ta düzenleyeceği lansman etkinliğinde bu kulaklıklarla ilgili tüm detayları öğreneceğiz.

https://www.samsung.com/fr/wearables/galaxy-buds-r170/SM-R170NZSAXEF/buy/ Yorum Yaz
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