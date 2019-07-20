Samsung Galaxy Fold, endüstri uzmanlarının dayanıklılık testinden geçti

Teknoloji devi Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, Güney Kore'deki endüstri kaynaklarına göre piyasaya sürülmeye hazır görünüyor. Yapılan açıklamalar, Seul Ulusal Üniversitesi ve KAIST'teki endüstri profesyonellerinden ve profesörlerden oluşan bir grup teknoloji uzmanının katlanabilir akıllı telefonu test ettiği ve sonucun olumlu olduğu yönünde.

Ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil

Konuyla ilgili en son gelişme, Samsung Display başkan yardımcısı Kim Seong-cheol'un geçtiğimiz ay katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'un seri üretimine hazır olduğunu söylemesiyle yaşanmıştı. Nisan ayında toplatılan ve revizyona giren Galaxy Fold'un, final testlerini de başarıyla geçtiği açıklanırken, piyasaya ne zaman sürüleceğine dair bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.

https://www.droid-life.com/2019/07/19/report-galaxy-fold-ready-for-launch-following-latest-durability-tests/

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Galaxy Fold'un tekrar piyasaya sürülmeden önce, cihaza yeni biryapılması da gündemde. Samsungtarihindetanıtımı yapacağı için, iki akıllı telefonun aynı dönemde görücüye çıkarılmasınınolabileceği belirtiliyor. Gelen haberler ise Samsung'un Huawei'den önce katlanabilir akıllı telefonunuyönünde. Ancak tarih büyük birolmaya devam ediyor.