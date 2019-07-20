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Samsung Galaxy Fold, endüstri uzmanlarının dayanıklılık testinden geçti

Güney Kore'den gelen en yeni haberlere göre, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold en son dayanıklılık testlerinden başarıyla geçti ve şimdi piyasaya sürülmeye hazır.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold, Güney Kore'deki endüstri kaynaklarına göre piyasaya sürülmeye hazır görünüyor. Yapılan açıklamalar, Seul Ulusal Üniversitesi ve KAIST'teki endüstri profesyonellerinden ve profesörlerden oluşan bir grup teknoloji uzmanının katlanabilir akıllı telefonu test ettiği ve sonucun olumlu olduğu yönünde.

Ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil

Konuyla ilgili en son gelişme, Samsung Display başkan yardımcısı Kim Seong-cheol'un geçtiğimiz ay katlanabilir akıllı telefon Galaxy Fold'un seri üretimine hazır olduğunu söylemesiyle yaşanmıştı. Nisan ayında toplatılan ve revizyona giren Galaxy Fold'un, final testlerini de başarıyla geçtiği açıklanırken, piyasaya ne zaman sürüleceğine dair bir bilgi ise henüz paylaşılmış değil.
Galaxy Fold'un tekrar piyasaya sürülmeden önce, cihaza yeni bir lansman yapılması da gündemde. Samsung 7 Ağustos tarihinde Galaxy Note 10 tanıtımı yapacağı için, iki akıllı telefonun aynı dönemde görücüye çıkarılmasının riskli olabileceği belirtiliyor. Gelen haberler ise Samsung'un Huawei'den önce katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya süreceği yönünde. Ancak tarih büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor.

https://www.droid-life.com/2019/07/19/report-galaxy-fold-ready-for-launch-following-latest-durability-tests/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuckulteli 51 dk.
Bir önceki tanıtımda gösterdikleri ürünü piyasaya süremeden yeni bir başka modelin tanıtımını yapmaları enteresan olacak.. Sanki Fold'u hiç tanımamış gibi mi davranacaklar?
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Imarex 1 sa. yeni yorumcu
Umarım tasarımınıda düzeltmişlerdir
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smart1978 1 sa.
Jerry den saglamlik testi gecerse belki bakariz :)
youtube.com/...
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interwap 1 sa.
Endüstri uzmanları dayanıklılığa tam not verir, son kullanıcı tarumar eder.
1 karıştan halıya düşen telefonun ekranının kırılması gibi.
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