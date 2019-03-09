Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Fold için deri kılıf üretecek

Firmaların katlanabilir telefonlarını tanıtmasıyla birlikte, aksesuar tarafı da değişime uğramak zorunda kaldı. Katlanabilirliği engellemeden cihazın hem iç hem dış ekranının rahat bir şekilde kullanılmasını sağlamak önemli bir mesele. Firmalar da kendi ürettikleri kılıflarla yeni çözüm arayışındalar.

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İki farklı renkte deri kılıf

Huawei, Mate X modelini tanıtırken özel olarak geliştirdiği bir kılıfı da sergiledi. Ancak Galaxy Fold için bu tarz bir resmi aksesuar göremedik. Sadeece Spigen tarafından hazırlanmış farklı kılıf modelleri ortaya çıktı. Bugün ise Samsung’un Galaxy Fold için deri kılıf hazırladığı öğrenildi. Kılıfın siyah ve beyaz olmak üzere iki renk seçeneği bulunacak. Ayrıca deri yapısı sayesinde esneklik sunacağı düşünülüyor. Tahmini fiyat etiketinin 50 dolar civarında olması bekleniyor. Galaxy Fold’un neredeyse 2000 dolarlık bir akıllı telefon olduğu düşünüldüğünde bu fiyatın çok da abartalı olmadığı söylenebilir.

Katlanabilir telefonların sektörde kılıf üretimine varana kadar değişiklik başlattığı bir gerçek. Zaman geçtikçe diğer kılıf üreticilerinden de daha işlevsel ve korunaklı katlanabilir akıllı telefon kılıfları gelecektir. Son olarak haberimizde kullanılan kılıf görselinin dış ekranın gözükmemesinden de anlaşılacağı üzere temsili olduğunu belirtelim.

https://www.gsmarena.com/samsung_will_make_a_leather_case_for_the_galaxy_fold_not_included_in_the_box-news-35928.php