Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı

Katlanabilir telefonlar sızıntı olmaktan çıkıp raflardaki yerlerini almaya başladılar. Gördüğümüz ilk katlanabilir telefonlardan biri ise Samsung’a ait. Galaxy Fold isimli bu model içe doğru katlanan ekran ile geliyor. Kullanıcıların aklını en çok kurcalayan sorulardan biri de uzun süreli kullanımlarda katlanabilir telefonların zarar görmesi ihtimali. Samsung bu konuya açıklık getirmek için yeni bir video yayınladı.

Galaxy Fold 200.000 katlanmaya dayanabiliyor

Galaxy Fold’un özel cihazlarla katlandığı videoya ek olarak bazı değerler de verildi. Firmanın belirtiğine göre Galaxy Fold 200.000 defa katlanmaya dayanabiliyor. Yani günde 100 kere cihazı katlayıp açsanız bile beş yıl boyunca sıkıntı yaşamadan Galaxy Fold’u kullanabileceksiniz. Samsung’un hazırladığı özel cihaz Galaxy Fold’u bir hafta içerisinde 200.000 defa katlayıp açabiliyor. Videosuna da haberimizin sonundan ulaşabilirsiniz.

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Kısacası Galaxy Fold’u gönül rahatlığıyla katlayıp açabiliyorsunuz. Özellikle 2000 dolar civarındaki oldukça yüksek fiyatını düşündüğümüz zaman cihazın dayanıklılık konusunda soru işaretleri barındırmaması oldukça önemli.

https://news.samsung.com/global/video-new-form-factor-new-rules-watch-the-galaxy-folds-folding-test