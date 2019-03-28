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Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı

Samsung Galaxy Fold modelinin binlerce defa katlandığı test videosu yayınlandı. Firmanın belirttiğine göre Samsung Galaxy Fold 200.000 katlanmaya dayanabiliyor. Detaylar ve video haberimizde.
1 ay
5,1b
1
15
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı
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Katlanabilir telefonlar sızıntı olmaktan çıkıp raflardaki yerlerini almaya başladılar. Gördüğümüz ilk katlanabilir telefonlardan biri ise Samsung’a ait. Galaxy Fold isimli bu model içe doğru katlanan ekran ile geliyor. Kullanıcıların aklını en çok kurcalayan sorulardan biri de uzun süreli kullanımlarda katlanabilir telefonların zarar görmesi ihtimali. Samsung bu konuya açıklık getirmek için yeni bir video yayınladı.

Galaxy Fold 200.000 katlanmaya dayanabiliyor

Galaxy Fold’un özel cihazlarla katlandığı videoya ek olarak bazı değerler de verildi. Firmanın belirtiğine göre Galaxy Fold 200.000 defa katlanmaya dayanabiliyor. Yani günde 100 kere cihazı katlayıp açsanız bile beş yıl boyunca sıkıntı yaşamadan Galaxy Fold’u kullanabileceksiniz. Samsung’un hazırladığı özel cihaz Galaxy Fold’u bir hafta içerisinde 200.000 defa katlayıp açabiliyor. Videosuna da haberimizin sonundan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Koçsistem ve Samsung arasında stratejik iş birliği"

Kısacası Galaxy Fold’u gönül rahatlığıyla katlayıp açabiliyorsunuz. Özellikle 2000 dolar civarındaki oldukça yüksek fiyatını düşündüğümüz zaman cihazın dayanıklılık konusunda soru işaretleri barındırmaması oldukça önemli.


https://news.samsung.com/global/video-new-form-factor-new-rules-watch-the-galaxy-folds-folding-test Yorum Yaz
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faniseyler 1 ay en beğenilen
böyle kırılmayan ekranlar vardı da niye şimdiye kadar hiçbir katlanmayan telefonda kullanılmadı.
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TetraYazilim 1 ay
Çok saçma bir tasarım, 2 telefonu birleştirmişler gibi. Mate X bence çok daha iyi.
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fuckulteli 1 ay
Gerçek dünya daha sert, daha acımasız.
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swordmaster 1 ay
fazla tutacağını sanmıyorum. çok kaba duruyor. ayrıca bu kadar büyük ekran ihtiyacı olan tablet almayı tercih edecektir. çok nadir ikisini tek cihazda kullanayım diyen olur birde en yenisi bende olsun diyenler.
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Mustafa Oğuzhan Aydemir 1 ay
Vaoooow mu demeliyiz şimdi
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shkoksal 1 ay
Kocaman telefon, estetik sıfır
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suti0 1 ay
Ekran ortasında potluk göremedim ben.
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savasserter 1 ay
Temperli ekran koruyucu üreticileri bu işe hiç sevinmeyecek
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TetraYazilim 1 ay
Çok saçma bir tasarım, 2 telefonu birleştirmişler gibi. Mate X bence çok daha iyi.
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Whippoorwill 1 ay
Daha vakti var belli ki. Bu bir kilometre taşı. Devamında daha olgun hale gelmiş şekilde kullanılabilir elbette.
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Spider_hip 1 ay
Valla izlerken bir şey olacak diye içim acıdı güzelim telefonlara :)
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sadrag 1 ay
Hayran kalmamak elde değil..
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FreeRun 1 ay
daha katlanırken çok yere düşücek o çok
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