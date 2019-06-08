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Samsung Galaxy Fold önümüzdeki ay satışa çıkabilir

Samsung’un ekran sorunları sebebiyle ertelenen katlanabilir Galaxy Fold modeli için yeni tarih hala verilmedi. Samsung yöneticilerinden biri Temmuz ayına işaret ediyor.
19 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy Fold önümüzdeki ay satışa çıkabilir
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Katlanabilir akıllı telefon yarışına ilk katılan firmalardan biri olmak isteyen Samsung, Galaxy Fold modelini S10 serisi ile birlikte tanıtmıştı. Daha sonrasında yurt dışındaki basın mensuplarına denemeleri için örnekler gönderildi. Cihazlar dağıtılalı bir gün olmadan ekran problemleri gündeme geldi. Firma tarafından geri toplanan Galaxy Fold'un yeni çıkış tarihi hala belirsiz. Güney Koreli bir kaynağın ulaştığı Samsung yöneticisi Temmuz ayına işaret ediyor.

Birkaç hafta içerisinde duyuru yapılabilir

Samsung’un sorunları tespit ettiği, hatta çözdüğüne dair bilgileri daha öncesinde sizlere aktarmıştık. Hal böyle olunca geçtiğimiz ay içerisinde Galaxy Fold için yeni çıkış tarihi verilir diye bekleniyordu. Maalesef firma sessizliğini korudu. Bugün ise kaynak direkt olarak Samsung yöneticisi olduğundan dolayı Temmuz çıkış tarihinin doğru çıkma ihtimali oldukça yüksek. Birkaç hafta içerisinde yeni tarihin açıklanması bekleniyor.

Hatta farklı kaynaklar Samsung Galaxy Fold’un Haziran ayı içerisinde bile raflara dönebileceğini belirtiyor. Kısacası Samsung tarafındaki hareketlenmelerden anlaşıldığı kadarıyla en geç Temmuz ayında Galaxy Fold’u yeniden görme şansı yakalayacağız.

Ayrıca Bkz. "Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net olarak görüldü"

Katlanabilir telefon dendiğinde akla gelen firmalardan bir diğeri Huawei oluyor. Ancak ABD ile yaşanan problemlerden dolayı Huawei Mate X modeli geri planda kaldı. Bu da Samsung’un geciken Galaxy Fold modeli için yaşadığı baskıların azalmasına sebebiyet verdi. Son olarak Galaxy Fold’un her ülke için farklı çıkış tarihi ile gelebileceğini de hatırlatalım.


https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_fold_might_be_coming_in_july-news-37455.php Yorum Yaz
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teknokaptan 10 sa.
Cikabilir ???? Tanitabilir???? Gelebilir???? Gidebilir ??? Gibi haberleri sirf Ana sayfa dolsun diye yapmayin. Artık benim gibi bir çok kişide bu saçma sapan haberler yüzünden başlığa bakar bakmaz hadi ordan diyip geçiyor.
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Fenomenon 10 sa.
Herkes soğudu zaten fold'dan
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khaos 15 sa.
Samsung u bazı konularda intel e benzetiyorum apple hariç ne sony ne htc yi kendine rakip görmüyordu ki muhtemelen çinli şirketleri de küçümsedi piyasaya hakim olduğu dönemleri teknoloji geliştirme anlamında çok ciddiye almadı Bugün gelinen noktada elinde nerdeyse hiç bir firmanın olmadığı kadar teknoloji/üretim avantajlarına rağmen vizyon eksikliğinin bedelini ödemeye başladı ki umarım bir an önce huawei piyasaya döner ve samsung u gerçekten geçer yoksa ben sunarsam tüketici onu alır/ister hadsizliği hastalığından apple ve samsung kurtulamaz.
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darkaura 18 sa.
apple urunlerini sevmesemde kullanmasamda bir konuda haklarini yemem, yeni bir teknolojiyi iyice test edip olgunlastirmadan, son kullaniciya uygun hale getirmeden piyasaya surmuyorlar. bu yuzden kullanici appledan yenilik geldiginden korkmadan heyecan icinde hemen alip benimsiyor. applein yenilikleri daha hizli adapte edebilmeside bu yuzden. baska bir firma radikal urun cikardiginda teredutte kaliyorsun. alirim bir sorunu cikar elimde kalirmi diye kafada sorular. tabi apple yenilik yapmayi unutali uzun seneler oldu. oda ayri hikaye.
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cumur 18 sa. darkaura
iyide apple bu ürünün geleceği olmadığını ima ediyor tablet satışları baltalanmasin diye apple i bu konuda ayrı tutun bence
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cumur 19 sa.
yine aynı mantıkla sadece ekranı saglamlastirip çıkaracakalrsa hiç çıkarmamaları daha sağlıklı olur fazla bi iyileştirme yapıldığını düşünmüyorum şahsen
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nefendim 19 sa.
Resimler görünmüyor. Editör
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