Samsung Galaxy Fold önümüzdeki ay satışa çıkabilir

Katlanabilir akıllı telefon yarışına ilk katılan firmalardan biri olmak isteyen Samsung, Galaxy Fold modelini S10 serisi ile birlikte tanıtmıştı. Daha sonrasında yurt dışındaki basın mensuplarına denemeleri için örnekler gönderildi. Cihazlar dağıtılalı bir gün olmadan ekran problemleri gündeme geldi. Firma tarafından geri toplanan Galaxy Fold'un yeni çıkış tarihi hala belirsiz. Güney Koreli bir kaynağın ulaştığı Samsung yöneticisi Temmuz ayına işaret ediyor.

Birkaç hafta içerisinde duyuru yapılabilir

Samsung’un sorunları tespit ettiği, hatta çözdüğüne dair bilgileri daha öncesinde sizlere aktarmıştık. Hal böyle olunca geçtiğimiz ay içerisinde Galaxy Fold için yeni çıkış tarihi verilir diye bekleniyordu. Maalesef firma sessizliğini korudu. Bugün ise kaynak direkt olarak Samsung yöneticisi olduğundan dolayı Temmuz çıkış tarihinin doğru çıkma ihtimali oldukça yüksek. Birkaç hafta içerisinde yeni tarihin açıklanması bekleniyor.

Hatta farklı kaynaklar Samsung Galaxy Fold’un Haziran ayı içerisinde bile raflara dönebileceğini belirtiyor. Kısacası Samsung tarafındaki hareketlenmelerden anlaşıldığı kadarıyla en geç Temmuz ayında Galaxy Fold’u yeniden görme şansı yakalayacağız.

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Katlanabilir telefon dendiğinde akla gelen firmalardan bir diğeri Huawei oluyor. Ancak ABD ile yaşanan problemlerden dolayı Huawei Mate X modeli geri planda kaldı. Bu da Samsung’un geciken Galaxy Fold modeli için yaşadığı baskıların azalmasına sebebiyet verdi. Son olarak Galaxy Fold’un her ülke için farklı çıkış tarihi ile gelebileceğini de hatırlatalım.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_fold_might_be_coming_in_july-news-37455.php