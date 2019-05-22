Küçük boyutlu Samsung Galaxy Home geliyor

Uygun fiyatlı akıllı hoparlörlere rakip
Akıllı hoparlör dendiğinde Amazon Echo ve Google Home hakimiyetini görüyoruz. Bu hakimiyetin temel sebebi 50 doların altındaki fiyatlarıyla Amazon Echo Dot ve Google Home Mini modelleri. Samsung’un Galaxy Home akıllı hoparlörlerinin fiyatı açıklanmasa da bu tarz mini hoparlörlere göre pahalı olacağı malum. FCC sertifikasında görülen yeni model, firmanın uygun fiyatlı akıllı hoparlörlerle rekabet edebilmesini sağlayabilir.
Sertifikadaki görsellere bakıldığında Galaxy Home ile benzer tasarım çizgilerini görüyoruz. AKG logosu ve ses tuşları üst kısımda yerlerini koruyor. Tahmin edebileceğiniz gibi aynı büyük model gibi bu model de Bixby sesli asistan desteğiyle gelecek. Şu an için öğrenilen tek özelliği ise Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneğine sahip olması.
Samsung, Galaxy Home’un raflara çıkması için işaret ettiği tarihi 2019’un ilk yarısı olarak güncellendi. Galaxy Home ile birlikte mini modeli de görür müyüz bilinmiyor. Ancak firmanın oldukça geç kaldığını söylemeliyiz.
https://www.engadget.com/2019/05/21/samsung-galaxy-home-mini-fcc-filing/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle