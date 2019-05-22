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Küçük boyutlu Samsung Galaxy Home geliyor

Samsung’un geçtiğimiz sene tanıttığı Samsung Galaxy Home akıllı hoparlörünün satışına hala başlanmadı. Ancak FCC sertifikası daha küçük boyutlu yeni bir versiyonu gösterdi.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
1,5b
1
Müzik / Ses Sistemleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Küçük boyutlu Samsung Galaxy Home geliyor
Tam Boyutta Gör
Samsung’un akıllı hoparlörü Galaxy Home neredeyse bir sene önce tanıtıldı. Ancak cihazın satışlarına hala başlanmadı. Samsung geçtiğimiz Nisan ayında Galaxy Home’un raflardaki yerini alacağını söylemişti. Bu tarih de geride kaldı ama Galaxy Home’dan hala ses soluk yok. Bugün ortaya çıkan FCC sertifikasında ise daha küçük boyutlu Samsung Galaxy Home modeli görüldü.

Uygun fiyatlı akıllı hoparlörlere rakip

Akıllı hoparlör dendiğinde Amazon Echo ve Google Home hakimiyetini görüyoruz. Bu hakimiyetin temel sebebi 50 doların altındaki fiyatlarıyla Amazon Echo Dot ve Google Home Mini modelleri. Samsung’un Galaxy Home akıllı hoparlörlerinin fiyatı açıklanmasa da bu tarz mini hoparlörlere göre pahalı olacağı malum. FCC sertifikasında görülen yeni model, firmanın uygun fiyatlı akıllı hoparlörlerle rekabet edebilmesini sağlayabilir.

Sertifikadaki görsellere bakıldığında Galaxy Home ile benzer tasarım çizgilerini görüyoruz. AKG logosu ve ses tuşları üst kısımda yerlerini koruyor. Tahmin edebileceğiniz gibi aynı büyük model gibi bu model de Bixby sesli asistan desteğiyle gelecek. Şu an için öğrenilen tek özelliği ise Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneğine sahip olması.

Samsung, Galaxy Home’un raflara çıkması için işaret ettiği tarihi 2019’un ilk yarısı olarak güncellendi. Galaxy Home ile birlikte mini modeli de görür müyüz bilinmiyor. Ancak firmanın oldukça geç kaldığını söylemeliyiz.


https://www.engadget.com/2019/05/21/samsung-galaxy-home-mini-fcc-filing/ Yorum Yaz
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