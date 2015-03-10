Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, Galaxy J1 modelini Avrupa'da satışa sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,2b
1
16
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung, Galaxy J1 modelini Avrupa'da satışa sunuyor
Samsung yeni giriş seviyesi modeli Galaxy J1'i Ocak ayında duyurmuş ve Asya bölgesinde satışa sunmuştu. Daha sonra J1'in 4G versiyonu duyuruldu ancak bu cihazın satışına henüz başlanmadı. Şirket ise şimdi daha önce Asya bölgesinde satmaya başladığı telefonu Avrupa bölgesinde de satışa çıkarıyor.

Teknik özelliklerini hatırlayacak olursak oldukça mütevazı bir cihaz olan Galaxy J1, 4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, çift çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan işlemci barındırıyor. Sistem belleği ise 512 MB'da tutulurken dahili depolama için 4 GB alan sunuluyor. Cihazda bunun dışında 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G desteği 1850mAh gücünde çalışan bir batarya yer alıyor. 
Avrupa'da satışına başlanan giriş seviyesi akıllı telefon şimdilik 120 Euro karşılığında Hollanda'dan veya 135 Euro karşılığında Almanya'dan satın alınabiliyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Merhaba arkadaşlar j1 almak isteyen pişman olmaması için tavsiye etmiyorum.Bu kadar yavaş donan tlf olmaz artık s3 mini kullanıyordum j1 aldım çok yavaş donuyor devamlı.s3 mini daha iyi buna göre
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Telefon 500 lira.120 lira olduğunu nerden çıkardınız? Biz aldık güzel telefon.Samsung galakxy serisiyle hemen hemen aynı.Sadece hafızası az.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Alan kitle nene dede
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bontequie 4 yıl
Beyler bu j1 de farklı bir işletim sistemi olması lazım adını hatırlamıyorum o yüzden bu özellikler var
tıpkı windows android ios gibi xxx adında bir işletim sistemi barındırıyor
yanlışım varsa düzeltin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolwes 4 yıl
avrupada tutulucagını sanmıyorum operatörler çorba parasına aylık faturaya yansıtarak z3 s5 6 veriyor bu özelliklerle avrupada satış yapabilicegini sanmıyorum zaten adamların gelirleri tavan amerikadanda bahsetmiyoruz söz konusu avrupa hani şu ingiltere italya isviçre hollanda gibi ülkeleri bünyesinde barındıran birlik adamlarda evsiz yok lan bizim üst gelirlimiz orda fakir fukara mk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 4 yıl
Adamlar orda en az 2500-4000 euro arası ortalama maaş alıyorlar.Ve 120 euroya telefon alabiliyorlar.Bir de böyle bakmak lazım olaya.

Düşünsene 3000 tl maaşın var ve bu telefonu TR de 120 TL ye alıyosun.Düşünemedin değil mi?


Onu da geç zaten bu telefonun belirli bir alıcı kitlesi mutlaka vardır.Yaşlılar,anne,baba,dede vsvs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferyurt 4 yıl
iyi bu ay almanya ya berline gidorum bir tane alırım .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Starrk35 4 yıl
Galaxy s2 ile oldukça benzer, dahili hafıza dışında ki sonuç olarak s2 bundan da iyi donanım olarak. Samsung'un kaybettiği nokta bu işte. Bu cihazı çıkaracağına verse güncellemeleri eski amiral gemilerine, bak o zaman satışları düşüyor mu. Yani şu firmaların başındaki pazarlama ve satış müdürlerinin mantığını çok merak ediyorum..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fakirdepocu 4 yıl Starrk35
uLiqUioRRa*
Galaxy s2 ile oldukça benzer, dahili hafıza dışında ki sonuç olarak s2 bundan da iyi donanım olarak. Samsung'un kaybettiği nokta bu işte. Bu cihazı çıkaracağına verse güncellemeleri eski amiral gemilerine, bak o zaman satışları düşüyor mu. Yani şu firmaların başındaki pazarlama ve satış müdürlerinin mantığını çok merak ediyorum..

S2 günümüzdeki ihtiyaçlarımız karşılamaz artık. Bu yeni telefon az da olsa karşılar.

Sonuçta samsung da bir ticari bir şirket daha fazla para kazanmak ister. Sadece amiral gemileriyle olmaz bu işler( aslında olur ama samsung yapamaz.)
Samsung un klasik bir mantığı var. Kullanıcın istekleri birbirinden farklılık gösterebilir bu yüzden her kullanıcıya hitap etmek lazım. Şimdi foto çekmeyen adama 16 mp lik kameralı bir telefonu satmanın mantığı ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoMMaNDeRCX 4 yıl
Yaw burada ne kadar cahil cühela tipler var. Herkes bir telefona 3000-4000 TL verecek kadar zengin değil yada kendine göre aptal değil.200Tl 300Tl para vereyim işimi Görsün yeter diyor adam için bir internet sayfasını 0.00005 snde açmış yada 1 snde açmış Önemi yok yeterki iş Görsün haliyle Hermalın bir alıcısı vardır burda ahkam kesip durmayın çok bilmiş Takım'ı.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fakirdepocu 4 yıl CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX
Yaw burada ne kadar cahil cühela tipler var. Herkes bir telefona 3000-4000 TL verecek kadar zengin değil yada kendine göre aptal değil.200Tl 300Tl para vereyim işimi Görsün yeter diyor adam için bir internet sayfasını 0.00005 snde açmış yada 1 snde açmış Önemi yok yeterki iş Görsün haliyle Hermalın bir alıcısı vardır burda ahkam kesip durmayın çok bilmiş Takım'ı.

+1 ama fiyatını haketmeyen bir telefonsa eleştirmekde en doğal hakkımız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Biraz ara versinler. Her an yeni modeli çıkıyor. Ayrıca 512 ram mi kaldı. Gelişmemiş ülkede bile almazlar kaldı ki avrupa da satilsin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fakirdepocu 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Biraz ara versinler. Her an yeni modeli çıkıyor. Ayrıca 512 ram mi kaldı. Gelişmemiş ülkede bile almazlar kaldı ki avrupa da satilsin

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 4 yıl
100 Euroya Xperia E4G var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetay74 4 yıl
re-branding akıyor yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Wi Fi +16 caneycaney +13 javaprof +10 ecs_elite_group +10 khytr89 +9 WB +9 deoks +8 AirSupport +8 AqRaMa +7 KaleyDeskop +7
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2177 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, samsung ve avrupa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Lenovo'dan, Asus ZenFone 2'ye rakip telefon: P90 video ön inceleme 4 yıl Piranha ile yeni telefonlar ve yerli üretimi konuştuk 4 yıl Lenovo'nun iPhone 6 klonu telefonu S90'ı inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
MİLLENİCOM’DA TAAHHÜTSÜZ, KOTASIZ,
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim