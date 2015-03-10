Samsung, Galaxy J1 modelini Avrupa'da satışa sunuyor

Samsung yeni giriş seviyesi modeli Galaxy J1'i Ocak ayında duyurmuş ve Asya bölgesinde satışa sunmuştu. Daha sonra J1'in 4G versiyonu duyuruldu ancak bu cihazın satışına henüz başlanmadı. Şirket ise şimdi daha önce Asya bölgesinde satmaya başladığı telefonu Avrupa bölgesinde de satışa çıkarıyor.
Teknik özelliklerini hatırlayacak olursak oldukça mütevazı bir cihaz olan Galaxy J1, 4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, çift çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan işlemci barındırıyor. Sistem belleği ise 512 MB'da tutulurken dahili depolama için 4 GB alan sunuluyor. Cihazda bunun dışında 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G desteği 1850mAh gücünde çalışan bir batarya yer alıyor.
Avrupa'da satışına başlanan giriş seviyesi akıllı telefon şimdilik 120 Euro karşılığında Hollanda'dan veya 135 Euro karşılığında Almanya'dan satın alınabiliyor.
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tıpkı windows android ios gibi xxx adında bir işletim sistemi barındırıyor
yanlışım varsa düzeltin
Düşünsene 3000 tl maaşın var ve bu telefonu TR de 120 TL ye alıyosun.Düşünemedin değil mi?
Onu da geç zaten bu telefonun belirli bir alıcı kitlesi mutlaka vardır.Yaşlılar,anne,baba,dede vsvs.
S2 günümüzdeki ihtiyaçlarımız karşılamaz artık. Bu yeni telefon az da olsa karşılar.
Sonuçta samsung da bir ticari bir şirket daha fazla para kazanmak ister. Sadece amiral gemileriyle olmaz bu işler( aslında olur ama samsung yapamaz.)
Samsung un klasik bir mantığı var. Kullanıcın istekleri birbirinden farklılık gösterebilir bu yüzden her kullanıcıya hitap etmek lazım. Şimdi foto çekmeyen adama 16 mp lik kameralı bir telefonu satmanın mantığı ne?
+1 ama fiyatını haketmeyen bir telefonsa eleştirmekde en doğal hakkımız
+1