Samsung, Galaxy J1 modelini Avrupa'da satışa sunuyor

Teknik özelliklerini hatırlayacak olursak oldukça mütevazı bir cihaz olan Galaxy J1, 4.3 inçlik 480x800 piksel çözünürlükte ekran yer alırken, çift çekirdekli 1.2GHz saat hızında çalışan işlemci barındırıyor. Sistem belleği ise 512 MB'da tutulurken dahili depolama için 4 GB alan sunuluyor. Cihazda bunun dışında 5MP çözünürlükte arka kamera, 2MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, GPS, WiFi, Bluetooth 4.0, 3G desteği 1850mAh gücünde çalışan bir batarya yer alıyor.

Avrupa'da satışına başlanan giriş seviyesi akıllı telefon şimdilik 120 Euro karşılığında Hollanda'dan veya 135 Euro karşılığında Almanya'dan satın alınabiliyor.