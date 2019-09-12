Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı

Güney Koreli teknoloji devi Samsun'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı bütçe dostu akıllı telefon modeli Galaxy M10s'nin teknik özellikleri ortaya çıktı.
1 sa.
296
12
4
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji devi Samsung'un Galaxy M10s adında bütçe dostu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Gsmarena sitesinde yayınlanan sızıntılar ise cihazın teknik detaylarını öğenmemize yetiyor.

140 dolardan satılacak

Sızan bilgilere göre Samsung Galaxy M10s 6.4 inçlik devasa bir AMOLED ekranla gelecek. Cihazın 13 MP + 5 MP çift arka kamera ve 8 MP çözünürlükte selfie kamerasının olacağı belirtilirken, 4.000 mAh gibi hiç de fena olmayan bir pil kapasitesi sunacağı ifade ediliyor.
Daha önceki bir Geekbench testleri, Galaxy M10s modelinin Exynos 7885 yonga seti kullanacağını, ayrıca 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geleceğini ortaya çıkarmıştı. MicroUSB yerine USB-C tipi bağlantı noktasıyla gelmesi beklenen cihazın fiyatının ise 140 dolar olacağı söyleniyor.


https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m10s_specs_leak__exynos_7885_and_4000mah_battery-news-39155.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
osmanuss 8 dk. yeni yorumcu
orta şeker alınabilecek cihaz olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Felix Klein 42 dk. yeni yorumcu
Pahalı telefon almak için artık neden görmüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 47 dk.
Ram 4 olsaymış keşke
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Red_devil33 49 dk.
Bu fiyata rakipsiz olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 dk. STM, 38 ülkeden 64 drone pilotunu bir araya getiriyor 32 dk. Elon Musk'ın devasa roketi Starship, ilk kez uzaya çıkmaya hazırlanıyor 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı Sonraki iPhone 11 Pro modelinin Geekbench puanı belli oldu 2 sa. Xiaomi'den yeni rekor: Redmi Note serisi telefon satışları 100 milyonu aştı 2 sa. Civilization VI güncellemesi nükleer kıyametli battle royale modunu getirdi 3 sa. DDR4 belleklerde 6GHz sınırı geçildi 3 sa. Firefox’un dâhili VPN özelliği beta sürümüne sunuldu 4 sa. AMD’nin yol harita slaytı sızdı: RDNA 2 yolda 5 sa. 32 kullanıcıya kadar bağlantı sunan Alcatel 4G modem tanıtıldı 5 sa. AMD boost frekans sorununa yönelik beta BIOS yayınladı 5 sa. Juul adlı elektronik sigara şirketi FDA tarafından kınandı 6 sa. Redmi'nin ilk televizyonu 15 dakikada 15.000'den fazla sattı 6 sa. Honor 20 üst seviye fiyat etiketiyle raflarda 17 sa. Mount & Blade II: Bannerlord'un Multiplayer Betasını Oynadık 17 sa. IFA 2019'da XPG yüksek performans standını geziyoruz 17 sa. Kapaklı telefon döndü | Nokia 2720 Flip ön inceleme 18 sa. 110 ışık yılı uzaklıktaki gezegenin atmosferinde 'su buharı' keşfedildi 19 sa. Alcatel Smart Tab 7 giriş seviyesine odaklanacak 21 sa. Şimdi de yaşlılar için akıllı saat 22 sa. PS Store'da Japon oyunlarına büyük indirimler 23 sa. Agora 2019 Fotoğrafçılık Yarışması finalistleri oyunuzu bekliyor 23 sa. Razer'dan iPhone 11 için termal soğutma teknolojisine sahip kılıf Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor
DonanımHaber
Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı
DonanımHaber
Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor
DonanımHaber
Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
Bölüm Sonu Canavarı
PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
Bölüm Sonu Canavarı
Londra’da yaşıyorum sorularınızı alabilirim
DH Forum
Boşuna sünnet olduğunu fark etmek
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim