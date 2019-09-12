Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Samsung'un Galaxy M10s adında bütçe dostu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Gsmarena sitesinde yayınlanan sızıntılar ise cihazın teknik detaylarını öğenmemize yetiyor.
140 dolardan satılacak
Sızan bilgilere göre Samsung Galaxy M10s 6.4 inçlik devasa bir AMOLED ekranla gelecek. Cihazın 13 MP + 5 MP çift arka kamera ve 8 MP çözünürlükte selfie kamerasının olacağı belirtilirken, 4.000 mAh gibi hiç de fena olmayan bir pil kapasitesi sunacağı ifade ediliyor.Daha önceki bir Geekbench testleri, Galaxy M10s modelinin Exynos 7885 yonga seti kullanacağını, ayrıca 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanıyla geleceğini ortaya çıkarmıştı. MicroUSB yerine USB-C tipi bağlantı noktasıyla gelmesi beklenen cihazın fiyatının ise 140 dolar olacağı söyleniyor.
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