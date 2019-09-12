Samsung Galaxy M10s modelinin teknik özellikleri sızdı

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy M10s adında bütçe dostu bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı biliniyordu. Gsmarena sitesinde yayınlanan sızıntılar ise cihazın teknik detaylarını öğenmemize yetiyor.

140 dolardan satılacak

Sızan bilgilere göre Samsung Galaxy M10s 6.4 inçlik devasa bir AMOLED ekranla gelecek. Cihazın 13 MP + 5 MP çift arka kamera ve 8 MP çözünürlükte selfie kamerasının olacağı belirtilirken, 4.000 mAh gibi hiç de fena olmayan bir pil kapasitesi sunacağı ifade ediliyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m10s_specs_leak__exynos_7885_and_4000mah_battery-news-39155.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Daha önceki bir Geekbench testleri, Galaxy M10s modelininyonga seti kullanacağını, ayrıcavedepolama alanıyla geleceğini ortaya çıkarmıştı. MicroUSB yerinetipi bağlantı noktasıyla gelmesi beklenen cihazın fiyatının iseolacağı söyleniyor.