Samsung Galaxy M30 modeli 27 Şubat tarihinde tanıtılacak

Super AMOLED ekran ve üç arka kamera
Galaxy M30 modeli serinin diğer telefonlarından farklı olarak 6.4 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca paylaşılan resmi görselde üç arka kameraya sahip olacağı da öğrenildi. Ana kamera 13 MP, yardımcı kameraların her ikisi de 5 MP çözünürlüğünde. Bu yardımcı kameralardan biri derinlik algılama, diğeri ise geniş açı sensörü olarak görev alacak. Ön tarafa geçtiğimizde su damlası çentik (Infinity U) içerisine konumlandırılmış 13 MP ön kamera bizleri karşılıyor. Exynos 7904 yonga seti, 5000 mAh batarya, 4 GB RAM ve Android 8.1 işletim sistemi gibi noktalarda ise M20 modeliyle aynı donanıma sahip olması bekleniyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı?"
Samsung Galaxy M20 ülkemizde 1799 TL gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sunuldu. Galaxy M30 modelinin de geleceğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Akıllı telefonun fiyatı hakkında net bir bilgi şu an için bulunmuyor.
https://www.sammobile.com/2019/02/17/galaxy-m30-launch-february-27-triple-rear-camera/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
önü arkası yok 5 MP kamera olmaz yukarıda 2000 tl veririm demiştim bunu görünce 1500 tl vermem
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