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Samsung Galaxy M30 modeli 27 Şubat tarihinde tanıtılacak

Samsung’un uygun fiyatıyla dikkatlerini üzerine çeken serisine M30 isimli yeni bir model dahil oluyor. M30 diğer modellerden farklı olarak Super AMOLED ekrana ve üç arka kameraya sahip.
3 ay
6,9b
1
19
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung Galaxy M30 modeli 27 Şubat tarihinde tanıtılacak
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Samsung tarafından ülkemizde de satışlarına başlanan M serisi, uygun fiyatlı bir çözüm olarak karşımıza çıktı. Bu serinin M10 ve M20 modellerinin ardından daha üst seviye özelliklere sahip M30 hakkında bazı sızıntılar görülmüştü. Bugün ise Samsung Hindistan’ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Galaxy M30’un 27 Şubat tarihinde tanıtılacağı öğrenildi.

Super AMOLED ekran ve üç arka kamera

Galaxy M30 modeli serinin diğer telefonlarından farklı olarak 6.4 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ayrıca paylaşılan resmi görselde üç arka kameraya sahip olacağı da öğrenildi. Ana kamera 13 MP, yardımcı kameraların her ikisi de 5 MP çözünürlüğünde. Bu yardımcı kameralardan biri derinlik algılama, diğeri ise geniş açı sensörü olarak görev alacak. Ön tarafa geçtiğimizde su damlası çentik (Infinity U) içerisine konumlandırılmış 13 MP ön kamera bizleri karşılıyor. Exynos 7904 yonga seti, 5000 mAh batarya, 4 GB RAM ve Android 8.1 işletim sistemi gibi noktalarda ise M20 modeliyle aynı donanıma sahip olması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı?"

Samsung Galaxy M20 ülkemizde 1799 TL gibi oldukça rekabetçi bir fiyatla satışa sunuldu. Galaxy M30 modelinin de geleceğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Akıllı telefonun fiyatı hakkında net bir bilgi şu an için bulunmuyor.


https://www.sammobile.com/2019/02/17/galaxy-m30-launch-february-27-triple-rear-camera/ Yorum Yaz
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cryzboy43 3 ay en beğenilen
hala rekabetcı fıyat denmış ayıp ama - hindistanda perakende fiyatına vergi koy yine 1500 etmiyor 1800 den çıkmış yanına 250 lira çek yine 200 liralık kod veriliyor yani fiyatın şişirme olduğu belli buna rağmen rekabetçi fiyat diyorsunuz ....
hala rekabetcı fıyat denmış ayıp ama - hindistanda perakende fiyatına vergi koy yine 1500 etmiyor 1800 den çıkmış yanına 250 lira çek yine 200 liralık kod veril...
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Alpha Centauri 1 ay
m30 pil testlerinde iyi görünüyor yeni lenovo p2 geliyor
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travellerrr 1 ay
Türkiye ye ne zaman gelecek. Batarya performansı çok iyi gibi karşılaştırmalarda
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Redunay 3 ay
Oraya çentik koyana kadar üst çerçeveyi alt çerçeveyle eşitleyip kamerayı oraya yine sığdırabilirdi ama yok yapmaz çünkü bu aralar su damlası çentik saçmalığı moda.
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bjkyener 3 ay
yıl olmuş 2019 5 MP kamera mı olur o kadar kısmışlar ki 20 yıl öncesindeki 3 MP kamera koysaydılar
önü arkası yok 5 MP kamera olmaz yukarıda 2000 tl veririm demiştim bunu görünce 1500 tl vermem
GM9 Pro Bu telefondan daha iyi
Xiaomi Redmi Note 7 1200 tl küsüre satılan telefona bakın
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TearsForFears 3 ay bjkyener
O 5 mp kameralar derinlik sensörü ve geniş açı.
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K E N 3 ay
Beğenmedim özelliklerini, yeni telefona geçecekler için heyecan uyandıracak telefon değil.
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TearsForFears 3 ay
Keşke gereksiz kamera ekleyeceklerine adam gibi tek kamera koyup gpu yu yükseltseler. Şöyle snapdragon 660 ile 710 arasında bir performans sunabilse. 2000 den fazla verilmez. 1900 e snapdragon 710 lu meizu x8 var. Bataryası için 2k verilebilir ama 2k dan fazlası israf
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xTheXx 3 ay TearsForFears
SD 710 da iyi bir işlemci değil hocam. SD 710 a sahip 3 farklı markadan telefon kullandım. 3 ünde de frame atlamaları oldukça belirgindi. Mate 20 lite, meizu 16x ve Mi8 se... Bence sd710 sadece pazarlama başarısıdır öteye gitmez. Bu işlemciye sahip telefonu almaktansa sd835 li telefon almak çok daha mantıklı olur...
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Survivalist 3 ay
M20 faciasından sonra (bknz TFT ekran) daha iddalı bir fiyatla gelmesini bekliyorum
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cryzboy43 3 ay en beğenilen
hala rekabetcı fıyat denmış ayıp ama - hindistanda perakende fiyatına vergi koy yine 1500 etmiyor 1800 den çıkmış yanına 250 lira çek yine 200 liralık kod veriliyor yani fiyatın şişirme olduğu belli buna rağmen rekabetçi fiyat diyorsunuz ....
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5510gokhan 3 ay cryzboy43
aynen öyle, telefonda da aracılar cukkalıyor operatörler özellikle, neden sonra internetten alış veriş yapılan siteler yüzde 10-20 iskonto çakıyor? çünkü aracılar aşırı kar marjı ile satıyor.
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Alpha Centauri 3 ay
fiyatı uygun tutarlarsa çok satar
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gecmisten gelen muallim 3 ay
Sırf batarya için alınabilir işlemci fena değil AnTuTu 100k üzerinde olması bir kaç sene sıkıntısiz kullanmaya yeter tabiki 2000 tl civarı bir fiyattan gelirse alınabilirligi yuksek olur
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