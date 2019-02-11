Samsung Galaxy M30 tasarımı sızdırıldı

Samsung’un akıllı telefon pazarıyla ilk kez buluşturduğu ve fiyat-performans dengesiyle beğeni toplayan Galaxy M serisi yakın zamanda üçüncü üyeye kavuşacak. Galaxy M30 seriyi biraz daha üst seviyeye taşıyacak.
Galaxy M30 özellikleri ve fiyatı
Galaxy M30 modelinde 6.38 inçlik 2220 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran yer alıyor. V çentik tasarımı ile telefon yine agresif bir ekran-kasa oranına sahip durumda.Ayrıca Bkz. "Take Two oyun içi gelirlerini arttırdı"
Galaxy M30 modeli Exynos 7904 yonga setinden gücünü alıyor. 2 adet Cortex-A73 çekirdeği 1.8GHz saat frekansında çalışırken 6 adet Cortex-A53 çekirdeği de 1.6GHz frekansına sahip. Grafik tarafında Mali-G71 MP2 var. Sisteme 4GB/6GB RAM ve 64GB/128GB depolama seçenekleri eşlik ediyor.
Telefonun arka kısmında 3 kamera yer alıyor. 13MP+5MP+5MP şeklinde sıralanan kombinasyonda muhtemelen ana kamera, geniş açı ve derinlik sensörü yer alacak. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde.
5000mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süresi sunacak olan Galaxy M30 yine Hindistan’da Mart ayı başında tanıtılacak. Fiyatının ise 200$-250$ arasında olması bekleniyor.
https://www.gizmochina.com/2019/02/11/samsung-galaxy-m30-design-leak-reveals-triple-rear-cameras-and-front-appearance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
A9 varken bu satmaz.
Hele S10'un arkasını hiç beğenmedim.
Bunu da beğenmedim.
cdn2.gsmarena.com/...
2018 yılında çıkan bir cihaz. M serisi ile samsung değişik bir segmente adım attı. J serisini de A serisini de yokedecek sanırım.
Fiyatı ise denildiği gibi 200 euro olursa samsung gibi bir markadan alabileceğimiz en iyi fp telefon olacak. Galaxy a7 2018 den daha güzel ve daha ucuz bir telefon olacak. g71 mp2 kullanılmış a7 2018 de g71 tek çekirdekliydi. Bu performansa ne kadar yansıyacak merak ediyorum.
Telefonun en vurucu özelliği ips ekran ve 5000 mah bataryası olacak.
150 euroluk m20 de: cat 12 modem, 4/64 gb depolama, 13 mp f/1.9 + 5 mp kamera, 5000 mah batarya vardı. m30 un daha iyi olacağı düşünülürse ortaya gerçekten güzel bir telefon çıkacaktır. Umarım hızlı şarj desteği olur yoksa 5000 batarya 3-4 saatte anca dolar.
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