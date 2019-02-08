Skype'ın görüntülü arama özelliğine, bulanık arka plan seçeneği geliyor

Skype ile görüntülü görüşme yaparken arka planın görünmesini istemiyor musunuz? Microsoft bu isteğinizi gerçekleştirebileceğiniz bir güncelleme sunuyor. Şirket Skype'nın artık görüntülü görüşme yaparken arka planın bulanık hale getirebileceğini açıkladı. Böylece kameranın odağı sadece görüşme yapan kişide olacak.

Yapay zeka destekli

Skpye'taki arka plan bulanıklığı özelliği, birkaç ay önce piyasaya sürülen Microsoft Teams'deki arka plan bulanıklığına çok benziyor. Kullanıcılar artık dağınık odalarını veya istemedikleri kişilerin kamerada görünmesinin önüne geçebilecekler. Yapılan açıklamalara göre görüşmenin arka planı yumuşak bir şekilde bulanıklaştırılacak.

https://blogs.skype.com/news/2019/02/06/introducing-background-blur-in-skype/

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Microsoft bu işlemintespit edebilen eğitilmiş bir yapay zeka kullanılarak yapılacağını belirtiyor. Bu teknolojinintespit edebilecek kadar eğitildiği ifade edilirken, birçok kişi tarafından kullanılacağı düşünülüyor. Testleri devam eden bu özellik önümüzdeki günlerdesunulacak.