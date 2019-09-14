Samsung Galaxy M30s, Avrupa'da da piyasaya sürülecek

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında Galaxy M30s'i Hindistan'da piyasaya sürecek. Akıllı telefonun bazı Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağı bildirildi. Teknik özelliklerinin büyük bir kısmı internete sızdırılan cihaz 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.4 inç Super AMOLED ekran ile gelecek.Ayrıca Bkz. "Sony Xperia 1 modeli yeni yazılım güncellemesi aldı"
Akıllı telefonun Exynos 9611 işlemciyle güçlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca biri 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı, diğeri ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip iki versiyonu olacak. Bununla birlikte 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını söyleyelim.
Üçlü arka kamera sistemiCihazın önünde 16 megapiksel selfie kamerasının görev yapacağı belirtiliyor. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak. Samsung Galaxy M30s'in 18 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-m30s-will-also-reportedly-launch-in-europe-after-india/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle