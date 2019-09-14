Samsung Galaxy M30s, Avrupa'da da piyasaya sürülecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung çok yakında Galaxy M30s'i Hindistan'da piyasaya sürecek. Akıllı telefonun bazı Avrupa ülkelerinde de satışa sunulacağı bildirildi. Teknik özelliklerinin büyük bir kısmı internete sızdırılan cihaz 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.4 inç Super AMOLED ekran ile gelecek.

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Akıllı telefonun Exynos 9611 işlemciyle güçlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca biri 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı, diğeri ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip iki versiyonu olacak. Bununla birlikte 6.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını söyleyelim.

Üçlü arka kamera sistemi

https://www.sammobile.com/news/galaxy-m30s-will-also-reportedly-launch-in-europe-after-india/

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Cihazın önündeselfie kamerasının görev yapacağı belirtiliyor. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşansistemi yer alacak. Samsung Galaxy M30s'intarihinde tanıtılması bekleniyor.