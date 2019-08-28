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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak

Samsung yakında M serisi telefonlarının arasına yeni bir model ekleyecek. Galaxy M30s olarak adlandırılan telefonun teknik özellikleri konusunda bazı yeni detaylar ortaya çıktı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Daha önce Samsung Galaxy M30s'in bazı teknik özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise cihazla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı. Akıllı telefon 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.4 inç FHD+ ekran taşıyacak. Gücünü ise şirketin kendi Exynos 9610 yonga setinden alacağı belirtiliyor.
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Samsung Galaxy M30s'in biri 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı, diğeri ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip iki versiyonu olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun kamera konfigürasyonu hakkında da bir takım bilgiler var.

Üçlü arka kamera sistemi

Cihazın önünde 16 megapiksel selfie kamerası görev yapacak. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak.
Samsung Galaxy M30s'un ayrıca 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini söyleyelim. Android Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.


https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-m30s-specs-triple-camera-6000mah-battery/ Yorum Yaz
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onboardx 22 dk.
Bu samsung nokia dan mi aldı nedir pazarlama stratejisini.Bu kadar modeli üretmek pazarlamak kolay değil.
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freedomfighter 33 dk.
ve de leş bir işlemciye sahip olacak. madem 5000-6000'mah güce sahip bataryalar yapabiliyorsunuz neden kullanıcılara işkence çektiriyorsunuz. iyi donanıma sahip yüksek pil taşıyan telefon satınız.
Yok pile önem veren kullanıcıymış, yok kameraya önem veren kullanıcıymış böldüler herkesi. Tamam ucuz telefonu yine ucuza sat evlidir öğrencidir para ayıramıyordur onlar alsın ama en pahalıya sattığın telefonda bence 6000mah'a çıkabiliyorsan koyman lazım o bataryayı o binlerce liralık telefonlara. sinirlendim bir an
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foreveriphone 42 dk.
Oyun oynamayan adamı ihya eder
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sniper23 51 dk.
Eğer bu batarya ve özellikler ile uygun fiyat ile gelirse orta segmentte epey iyi noktaya oturur.
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