Samsung Galaxy M30s, üç arka kamera ve 6.000 mAh pile sahip olacak

Daha önce Samsung Galaxy M30s'in bazı teknik özelliklerini öğrenmiştik. Şimdi ise cihazla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı. Akıllı telefon 2400 x 1080 piksel çözünürlükte 6.4 inç FHD+ ekran taşıyacak. Gücünü ise şirketin kendi Exynos 9610 yonga setinden alacağı belirtiliyor.

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Samsung Galaxy M30s'in biri 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı, diğeri ise 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip iki versiyonu olacak. Bununla birlikte akıllı telefonun kamera konfigürasyonu hakkında da bir takım bilgiler var.

Üçlü arka kamera sistemi

Cihazın önünde 16 megapiksel selfie kamerası görev yapacak. Arka tarafında ise 48 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel derinlik sensörü ve 8 megapiksel ultra geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera sistemi yer alacak.

Samsung Galaxy M30s'un ayrıca 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile geleceğini söyleyelim. Android Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak telefonun ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-m30s-specs-triple-camera-6000mah-battery/