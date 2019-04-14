Samsung Galaxy M40, Wi-Fi sertifikasıyla görüldü

Samsung’un ülkemizde de sunduğu Galaxy M serisi, özellikle fiyatına kıyasla barındırdığı özelliklerle kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Bu serinin en güçlü modeli olan Galaxy M30 henüz Türkiye’ye gelmese de M20 modelinin firmaya önemli bir başarı kattığını şimdiden söyleyebiliriz. Bugün ise Galaxy M40 hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı.

Serinin en üst modeli

Bildiğiniz gibi Galaxy M serisi şimdilik M10, M20 ve M30 modellerinden oluşmakta. Galaxy M40 da bu üç modelin üstüne yerleşerek serinin en güçlü modeli lakabını kendisine alacaktır. Ancak cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bilgimiz olmadığından dolayı şimdilik net bir şey söylemek mümkün değil. Wi-Fi sertifikası sayesinde ortaya çıkan Galaxy M40’ın, Wi-Fi ac desteği ve Android 9 Pie işletim sistemi ile geleceğini görüyoruz.

Galaxy M30'un 6.4 inç boyutunda Super AMOLED ekrana sahip olduğunu düşündüğümüz de M40’ın aynı veya daha büyük boyutlu yine Super AMOLED panelle geleceğini belirtebiliriz. Ayrıca yonga seti tercihi de Exynos 7904 olarak kalabilir. Kısacası cihazın hangi noktada kendini ayrıştıracağı belli değil.

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Galaxy J serisini sonlandıracağını söyleyen Samsung, görünen o ki orta sınıfı M ve A serisi cihazlara bırakacak. Her ne kadar A serisi cihazlar teknik özellik noktasında daha dolu olsalar da fiyatları oldukça yüksek olabiliyor. Bu da Samsung severler için M modellerinin önemini daha çok artırıyor. Galaxy M40 aynı fiyat/performans çizgisini korunmaya devam edecektir.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_m40_shows_up_in_wifi_alliance_certification_database-news-36540.php