Samsung Galaxy Note 10 5G'nin depolama seçenekleri ortaya çıktı

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım başladı. Doğal olarak Galaxy Note 10 serisi ile ilgili sızıntılar da artmış durumda. Bu kez Galaxy Note 10 5G'nin depolama seçenekleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

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Şirketin hem Galaxy Note 10 hem de Galaxy Note 10 Plus'ın 5G versiyonunu çıkarması bekleniyordu ancak SamMobile'ın yeni raporuna göre sadece Galaxy Note 10 Plus'ın 5G özellikli modeli olacak ve toplamda üç farklı depolama seçeneğiyle sunulacak.

Fiyatı cep yakacak

Galaxy Note 10 5G'nin en üst modelinde 1 TB depolama alanı yer alırken daha uygun fiyatlı versiyonlar 512 GB ve 256 GB kapasite ile piyasaya sürülecek. Ayrıca cihazın microSD kart yuvasına sahip olup olmadığını da bilmiyoruz.

Akıllı telefonun fiyat etiketi henüz belirsizliğini korusa da oldukça yüksek olacağını tahmin etmek zor değil. Standart modeller Avrupa'da 999 euro'dan başlayan fiyatlarla satılacak. Buna göre 5G varyantının 1 TB'lık versiyonu 1.500 euro civarında bir fiyatla piyasaya sürülebilir.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-note-10-5g-256gb-512gb-1tb-storage-options