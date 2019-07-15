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Samsung Galaxy Note 10 5G'nin depolama seçenekleri ortaya çıktı

Önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy Note 10 serisi ile ilgili detaylar netleşiyor. Amiral gemisi telefonun 5G özellikli versiyonu üç farklı depolama seçeneği ile sunulacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım başladı. Doğal olarak Galaxy Note 10 serisi ile ilgili sızıntılar da artmış durumda. Bu kez Galaxy Note 10 5G'nin depolama seçenekleri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 10'un Avrupa fiyatı ve raflara çıkış tarihi ortaya çıktı"
Şirketin hem Galaxy Note 10 hem de Galaxy Note 10 Plus'ın 5G versiyonunu çıkarması bekleniyordu ancak SamMobile'ın yeni raporuna göre sadece Galaxy Note 10 Plus'ın 5G özellikli modeli olacak ve toplamda üç farklı depolama seçeneğiyle sunulacak.

Fiyatı cep yakacak

Galaxy Note 10 5G'nin en üst modelinde 1 TB depolama alanı yer alırken daha uygun fiyatlı versiyonlar 512 GB ve 256 GB kapasite ile piyasaya sürülecek. Ayrıca cihazın microSD kart yuvasına sahip olup olmadığını da bilmiyoruz.
Akıllı telefonun fiyat etiketi henüz belirsizliğini korusa da oldukça yüksek olacağını tahmin etmek zor değil. Standart modeller Avrupa'da 999 euro'dan başlayan fiyatlarla satılacak. Buna göre 5G varyantının 1 TB'lık versiyonu 1.500 euro civarında bir fiyatla piyasaya sürülebilir.

https://www.sammobile.com/news/exclusive-galaxy-note-10-5g-256gb-512gb-1tb-storage-options Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 sa.
UFS 3.0 ile gelecekse iyi bir gelisme. Dahili depolama baslangici 128 olmamasi da akla hafiza karti hicbirinde olmayacagi da ifade ediyor gibi .
Bence dogru adim. En hizli hafiza kartlari bile gercek hizlarini gosteremiyordu :/
Illa harici depolama isteyen cok daha da hizlanmis dahili hafizasina harici bellek veya SSD veya hard diskleri de takabilir OTG adaptoru veya data type-c kablosu ile ...
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kullanici123456 1 sa.
1 TB hafıza iyimiş. Bilgisayarlar gün geçtikçe çöp olmaya devam ediyor.
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Red_devil33 2 sa.
İlk not çıktığı zaman 8 gb depolama alanı vardı nerden nereye . Artık 32 gb nin altında bir telefon almak hiç mantıklı degil. Çünki uygulamaların içi reklam dolduğu için tekbaşına tıktok uygulaması 1 gb yer kaplıyor.
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terimer 2 sa. Red_devil33
32 GB'lik depolama alani sunan pek bir amiral gemisi telefon kalmadi artik. Note 10 serisi ile minimum depolama alani 256 GB olacak artik.
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