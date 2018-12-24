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Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir

Samsung'un yaklaşan Galaxy S10 serisi ile ilgili haberler sızmaya devam ederken, bir haber de Note 10'dan geldi. Gelen bilgilere göre akıllı telefon 6.75 inçlik devasa bir ekranla gelecek.
4 ay
9,9b
2
31
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un mobil stratejisi, yılda iki Galaxy S modeli ve bir Galaxy Note modeli piyasaya sürmek üzerine kuruluydu. Gelen son bilgilere göre bu rakam 2019'da beşe yükselecek.

Galaxy Note serisi tablet ebatlarına doğru gidiyor

Samsung cihazlar konusunda iyi bir sicile sahip olan twitter hesabı Ice Universe, şirketin 2019'da piyasaya süreceği cihazlarla ilgili bilgiler paylaştı. Sızan bilgilere göre önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Note 10, devasa bir 6.75 inçlik ekranla gelebilir. Bu da cihazın, Galaxy Note 9'dan bile daha büyük bir ekranla donatılacağı anlamına geliyor.
Yaklaşan Galaxy S serisi ile ilgili de bilgiler paylaşan Ice Universe, S10 Lite'ın 5.75 inç, S10'un 6.11 inç, S10+'ın 6.44 inç ve 5G destekli S10 modelinin ise 6.66 inçlik ekranla piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Gittikçe tablet ebatlarına ulaşmaya başlayan akıllı telefon ekranlarının büyümeye ne kadar devam edeceğini ise kestirmek zor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1077010921086640128 Yorum Yaz
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mohmla 4 ay en beğenilen
yahu niye herkes takıyo buna bu kadar? applecıların o çok beğendiği iphone 8 plus. 5.5 inç ekranıyla 6.4 inçlik note 9 dan sadece 3 (yazıyla üç) milimetre daha kısaydı? en olarak da daha genişti üstelik? neden iphone un 5.5 inçlik telefonu 158 mm uzunluğunda olunca herkes ''abi süfer yea apple yapmış yea'' diye dolanırken note 9 3 milimetre daha uzun olup ekranı 6.4 inç yapnca herkes ''oaaa yuh ama yani'' moduna giriyor? yeminlen fiyatı artırmayıp gramajı azaltan firmalra kanıp ehonomi çok eyi hiçbişeyin fiyatı artmıyo diyen tiplerden bi farkınız yok. varsa yoksa ezber sözler. gördün mü 6.75 inç yapıştır oaa ama çok büyük..
bana kalırsa 7 inç olsun, uygun ekran gövde oranıyla cebe de girer ekran da büyük olduğu için her türlü oyunda videoda işte çok güzel görüntü olur.
boyutları incelemek isteyenler için link: epey.com/...
yahu niye herkes takıyo buna bu kadar? applecıların o çok beğendiği iphone 8 plus. 5.5 inç ekranıyla 6.4 inçlik note 9 dan sadece 3 (yazıyla üç) milimetre daha...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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deoks 4 ay
Komik olan ise adının hala "cep" telefonu olması.
1 Yanıt Yanıtla +17
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DH Misafiri 4 ay
5,8 inç ekran bence ideal olanı.
2 Yanıt Yanıtla +5
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alperünek 2 ay yeni yorumcu
Samsung Galaxy 9 ile 10 arasında çok büyük bir fark var mı? Değiştirmeye değer mi?
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Pi 4 ay
Gayet yerinde bence. Not serisi neden var? Rahatca notumu alayim, cizim duzenleme vs yapayim diyen insan icin var. Kucuk isteyen benzer s bilmem kaci alir.
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serafon 4 ay
Oturduğun yerden telefonu uzatarak tv min düğmesine yetişene kadar uzayacak. Arada bir yerde rulo yapma özelliğini ekleyecekler.
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-MoDeStUs- 4 ay
Artık işin baya baya boku çıktı gibi.Bu işin sonu vardır sanırım.Ekran kasa oranıda %100 e dayandı nerdeyse.Ordanda kazanç olamaz artık.Bundan sonrada katlanır ekranla 2 kata çıkacak gibi.
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alp0007 4 ay
Bazıları büyük sever.
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maxmania 4 ay
aynı donanım farklı ekran boyutu seçeneği gelsin. küçük ekranlı telefon istiyorum, donanımı giriş seviyesinde oluyor. bir tek sony bu işi fazla kırpmadan yapıyordu, pop kültür manyakları onların da ayarını bozdu.
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El_domingo 4 ay
adam gibi 5" aklı başında bir telefon yapında rahat rahat kullanalım..insan kullanacak kardeşim bu cihazları insan...


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huseyincarnege 4 ay
tablet yap samsung sende kurtul bizde
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DH Misafiri 4 ay
İyice saçmalaştı şu ekran boyutları. Kullanıcıya sormak, anket yapmak hiç yok, kafalarına göre boyut, kafalarına göre çentik, ekranda delik vb.
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mokinto 4 ay DH Misafiri
DH Misafiri
İyice saçmalaştı şu ekran boyutları. Kullanıcıya sormak, anket yapmak hiç yok, kafalarına göre boyut, kafalarına göre çentik, ekranda delik vb.

Doğru diyorsunuz da, kim şu an kullandığı ekrandan küçüğünü kullanır? Çok az. Şu katlanan trlegon işi makul fiyata gelse onu bile alırım. Artık kitabı bile telefondan okuyorum zira :)
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marseltalon 4 ay
32 inç istiyorum.
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samsung, galaxy note 10 ve
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