Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un mobil stratejisi, yılda iki Galaxy S modeli ve bir Galaxy Note modeli piyasaya sürmek üzerine kuruluydu. Gelen son bilgilere göre bu rakam 2019'da beşe yükselecek.
Galaxy Note serisi tablet ebatlarına doğru gidiyor
Samsung cihazlar konusunda iyi bir sicile sahip olan twitter hesabı Ice Universe, şirketin 2019'da piyasaya süreceği cihazlarla ilgili bilgiler paylaştı. Sızan bilgilere göre önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Note 10, devasa bir 6.75 inçlik ekranla gelebilir. Bu da cihazın, Galaxy Note 9'dan bile daha büyük bir ekranla donatılacağı anlamına geliyor.Yaklaşan Galaxy S serisi ile ilgili de bilgiler paylaşan Ice Universe, S10 Lite'ın 5.75 inç, S10'un 6.11 inç, S10+'ın 6.44 inç ve 5G destekli S10 modelinin ise 6.66 inçlik ekranla piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Gittikçe tablet ebatlarına ulaşmaya başlayan akıllı telefon ekranlarının büyümeye ne kadar devam edeceğini ise kestirmek zor.
https://twitter.com/UniverseIce/status/1077010921086640128 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bana kalırsa 7 inç olsun, uygun ekran gövde oranıyla cebe de girer ekran da büyük olduğu için her türlü oyunda videoda işte çok güzel görüntü olur.
boyutları incelemek isteyenler için link: epey.com/...