Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un mobil stratejisi, yılda iki Galaxy S modeli ve bir Galaxy Note modeli piyasaya sürmek üzerine kuruluydu. Gelen son bilgilere göre bu rakam 2019'da beşe yükselecek.

Galaxy Note serisi tablet ebatlarına doğru gidiyor

Samsung cihazlar konusunda iyi bir sicile sahip olan twitter hesabı Ice Universe, şirketin 2019'da piyasaya süreceği cihazlarla ilgili bilgiler paylaştı. Sızan bilgilere göre önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy Note 10, devasa bir 6.75 inçlik ekranla gelebilir. Bu da cihazın, Galaxy Note 9'dan bile daha büyük bir ekranla donatılacağı anlamına geliyor.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1077010921086640128

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Yaklaşanile ilgili de bilgiler paylaşan Ice Universe, S10 Lite'ın, S10'un, S10+'ınve 5G destekli S10 modelinin iseekranla piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Gittikçeulaşmaya başlayan akıllı telefonbüyümeye ne kadar devam edeceğini ise kestirmek zor.