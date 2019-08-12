Twitter'a tweetlere verilen yanıtları takip edebilmenize olanak tanıyan yeni bir özellik geliyor

Eğer sıkı bir Twitter kullanıcısı iseniz, ilgi çekici bir tweet gördüğünüz, bu tweet hakkında diğer kullanıcıların tepkilerini merak ettiğiniz ve atılan tweetleri düzenli halde okumak istediğiniz pek çok zaman oluyordur.

Ancak bugüne dek bunu yapabilmek için sık sık sayfayı yenilemeniz gerekiyordu. Twitter, bu durumdan muzdarip kullanıcılarını hayli sevindirecek bir duyuru yaptı.

Test süreci başlatılmış olan yeni özellik ile kullanıcılar ilgilerini çeken tweetlerin yanıtlarını takip edebilecekler ve her yeni yanıtta bildirim alabilecekler.

Test süreci hem iOS hem de Android cihazları için başlatılmış durumda. Eğer test sürecinin bir parçasıysanız, ekranın sağ üst köşesinde bir zil simgesi görmeniz gerekiyor. Zil simgesinin üzerine dokunduğunuzda ekranın altında bir menü ve menüde üç farklı seçenek beliriyor.

Bu seçeneklerden birincisi tweete gelen tüm yanıtlar için bildirim almanızı, ikinci seçenek yalnızca belirli bir kullanıcının yanıtları için bildirim almanızı ve üçüncü seçenek ise hiçbir bildirim almamanızı sağlıyor.

Yeni özelliğin kaç kullanıcı ile test edildiği ve test sürecinin ne kadar süreceği konusunda ise şu an herhangi bir fikrimiz yok.

https://www.phonearena.com/news/Twitter-tests-new-notification-system-for-users_id118150