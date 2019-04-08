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Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak

Samsung, Ağustos ayında merakla beklenen Galaxy Note 10'u piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yayınlanan yeni bir rapora göre amiral gemisi telefonun dört farklı varyantı olacak.
1 ay
19,1b
1
29
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2019, Samsung'un rekor sayıda akıllı telefon çıkardığı bir yıl olacak gibi görünüyor. Daha Nisan ayındayız ve Güney Koreli şirket şu an dört Galaxy S10 modeli de dahil olmak üzere dünya genelinde 10 cihaz tanıttı. Şimdi ise Galaxy Note 10'un dört farklı varyantı olacağına dair haberler geliyor.
Ayrıca Bkz. "Lenovo Z6 Pro'nun Snapdragon 855 ile güçlendirileceği kesinleşti"
Yayınlanan yeni bir rapora göre Note 10'un iki 5G, iki de LTE modeli olacak. ETNews’e göre, LTE varyantları 6.28 inç ve 6.75 inç ekranlarla piyasaya sürülecek. Küçük varyant üç arka kamera ile donatılırken büyükte dörtlü kamera sistemi yer alacak. Ayrıca 5G'li varyantların LTE versiyonlarına çok benzeyeceği, ana farkın 5G modem olacağı bildiriliyor.

8 Ağustos'ta tanıtılabilir

Galaxy Note 10'un 5G bağlantısını destekleyen versiyonları tasarım açısından ufak tefek değişiklikler içerecek. Ayrıca ekran boyutları 6.28 inç kadar küçük olmayabilir. ETNews ayrıca Samsung’un Note 10'u 8 Ağustos’ta tanıtılacağını söylüyor. Önceki raporlarda Note 10'un tuşsuz bir tasarıma sahip olacağı ve Ağustos sonu ya da Eylül başında satışa sunulacağı iddia edilmişti.

http://www.etnews.com/20190408000386 Yorum Yaz
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Whippoorwill 1 ay en beğenilen
5 tane yapın. Birisi Türkiye'ye özel olsun.
Snapdragon 430,
Ön kamera olmasın,
Arka kamera bir tane olsun,
Ram 2 GB olsa yeter,
Hafıza 16 GB olsa süper olur ama 8 GB'de kabul,
Kaleme gerek yok zira masraf olmasın.
5 tane yapın. Birisi Türkiye'ye özel olsun.Snapdragon 430,Ön kamera olmasın,Arka kamera bir tane olsun,Ram 2 GB olsa yeter,Hafıza 16 GB ...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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.T. 1 ay borukuzen
Hemen hemen bütün kullandığım samsung cihazlar için düşüncelerimi söylüyorum: Samsung'da yazılım işi hep günü kurtarmaya yönelik olmuştur, yani yazılımla öne çıkalım, cezbedelim ya da cihazlar için ortak bir yazılım geliştirip sürüm ilerleterek mükemmelliğe ulaştıralım, işte bunlardan çok bir cihaz yaptık bunun fonksiyonlarını bir şekilde nasıl çalıştırırız, bugün çalışsın yarını önemli değil felsefesi üzerine dayalıdır samsung'da yazılım işi, yakın gelecekte de değişeceğini zannetmiyorum.
Hemen hemen bütün kullandığım samsung cihazlar için düşüncelerimi söylüyorum: Samsung'da yazılım işi hep günü kurtarmaya yönelik olmuştur, yani yazılımla öne ç...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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ilkersezer85 1 ay
Note 8 kullandım sağlamdı stabildi falan derken önce amoled yanığı oldu, gönderdik garantiye güç bela ekran değiştirdiler. Sıfır müşteri memnuniyeti. Sonra şarj soketi arızalandı. Yüzüm gülmedi anliycanız sattık bu seferde mecburen note 9 aldım. Türkiye Samsung beş kuruş etmez. Satalım uzaktan izleyelim ellerimizi ovuşturalım bozulursa herşeyi garanti dışı bırakırız kafasındalar. Yiyosa Amerikada Avrupada yapsın bunu Samsung, ülkede kanun nizam olmayınca istedikleri gibi at koşturuyorlar oda ayrı bir konu.. Şimdi Note 9 kullanıyorum Note 8'in sorunsuz hali gibi. Stabil hızlı falan dilimi ısırıyorum Allah servisin eline düşürmesin derken geçenlerde not almak için kalemi kullanayım dedim. Kalemi elime aldım kırıldı aradım servisi garanti dışıymış. Fiyat 275 tl yurtdışında ücretsiz değiştiriyorlarmış. Almak istersen 28 usd tr fiyatının yarısı nerdeyse. Ama biz daha zengin olduğumuzdan daha fazla ödüyoruz. İşte bunlar hep illuminati amk diyip susuyorum..
Note 8 kullandım sağlamdı stabildi falan derken önce amoled yanığı oldu, gönderdik garantiye güç bela ekran değiştirdiler. Sıfır müşteri memnuniyeti. Sonra şar...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
R0llingMan 1 ay
9.000 TL H.O
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serafon 1 ay
Nasıl olsa deatek vermeyeceğiz istediğimiz kadar çıkartalım
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Marrusia 1 ay
99 tane model cikarmak gercekten karli mi ?
S10e,S10,S10Plus,S10 5G bu 4 modelden 100.000 birim uretilse S10 ve S10 plus satsa digerleri cok az satsa 1000 mesela 99900 birim cop olmuyor mu bana mantiksiz geliyor tek model olur onu satarsin kafa karistirmaktan baska birsey degil bence reklamlardada S10e ve S10+ reklami var adamlar S10'a neredeyse hic deginmiyor muhtemelen S10 kar marji en dusuk model
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Askaparta 1 ay
Yaşlı ve çok beklentisi olmayan insanlar için de bekliyoruz Samsung.
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ilkersezer85 1 ay
Note 8 kullandım sağlamdı stabildi falan derken önce amoled yanığı oldu, gönderdik garantiye güç bela ekran değiştirdiler. Sıfır müşteri memnuniyeti. Sonra şarj soketi arızalandı. Yüzüm gülmedi anliycanız sattık bu seferde mecburen note 9 aldım. Türkiye Samsung beş kuruş etmez. Satalım uzaktan izleyelim ellerimizi ovuşturalım bozulursa herşeyi garanti dışı bırakırız kafasındalar. Yiyosa Amerikada Avrupada yapsın bunu Samsung, ülkede kanun nizam olmayınca istedikleri gibi at koşturuyorlar oda ayrı bir konu.. Şimdi Note 9 kullanıyorum Note 8'in sorunsuz hali gibi. Stabil hızlı falan dilimi ısırıyorum Allah servisin eline düşürmesin derken geçenlerde not almak için kalemi kullanayım dedim. Kalemi elime aldım kırıldı aradım servisi garanti dışıymış. Fiyat 275 tl yurtdışında ücretsiz değiştiriyorlarmış. Almak istersen 28 usd tr fiyatının yarısı nerdeyse. Ama biz daha zengin olduğumuzdan daha fazla ödüyoruz. İşte bunlar hep illuminati amk diyip susuyorum..
1 Yanıt Yanıtla +7
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Penah000000 1 ay ilkersezer85
peki note 9 da amoled yanığı yokmu? temiz ekranmı, kaç aydır kullanıyon?
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DH Misafiri 1 ay
Şu an Note 4 ile yazıyorum hala taş gibi telefon. Bundan sonra Note 7 FE alirim beni 10 sene götürür :)
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Darknesia 1 ay
Tahminimce en büyük modeli katlanabilir olarak gelecek. Diğerleri ise biri 5G'li, biri normal boyda, bir tanesi de küçük boy olma ihtimali çok yüksek. Dedi dersiniz :)
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b@d0 1 ay
Note 8 gibisi bir daha gelmez...
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Penah000000 1 ay b@d0
evet 1 ton amoled yanıkları ile evet ;)
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dt1907 1 ay
özellikler ne olcakmış.zoom özelliği yüksek kaliteli olması lazım fotoğraf konusunda özellikle gece cekiminde baya iyi birşeyler yapması lazım.yoksa huawei çıtayı yükseltti.
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cumur 1 ay
4 yetmez 10 yap A serisi gibi
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