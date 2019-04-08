Samsung dört farklı Galaxy Note 10 modeli çıkaracak

2019, Samsung'un rekor sayıda akıllı telefon çıkardığı bir yıl olacak gibi görünüyor. Daha Nisan ayındayız ve Güney Koreli şirket şu an dört Galaxy S10 modeli de dahil olmak üzere dünya genelinde 10 cihaz tanıttı. Şimdi ise Galaxy Note 10'un dört farklı varyantı olacağına dair haberler geliyor.

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Yayınlanan yeni bir rapora göre Note 10'un iki 5G, iki de LTE modeli olacak. ETNews’e göre, LTE varyantları 6.28 inç ve 6.75 inç ekranlarla piyasaya sürülecek. Küçük varyant üç arka kamera ile donatılırken büyükte dörtlü kamera sistemi yer alacak. Ayrıca 5G'li varyantların LTE versiyonlarına çok benzeyeceği, ana farkın 5G modem olacağı bildiriliyor.

8 Ağustos'ta tanıtılabilir

Galaxy Note 10'un 5G bağlantısını destekleyen versiyonları tasarım açısından ufak tefek değişiklikler içerecek. Ayrıca ekran boyutları 6.28 inç kadar küçük olmayabilir. ETNews ayrıca Samsung’un Note 10'u 8 Ağustos’ta tanıtılacağını söylüyor. Önceki raporlarda Note 10'un tuşsuz bir tasarıma sahip olacağı ve Ağustos sonu ya da Eylül başında satışa sunulacağı iddia edilmişti.

http://www.etnews.com/20190408000386