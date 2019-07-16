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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy Note 10'a güç verecek Exynos işlemci belli oldu

Önümüzdeki ay tanıtılacak Samsung Galaxy Note 10'un Exynos'lu versiyonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Amiral gemisi telefon Exynos 9825 yonga setinden güç alacak.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung Galaxy Note 10 önümüzdeki ay düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Amiral gemisi telefonun bazı bölgelerde Qualcomm geri kalanlarda ise Samsung'un Exynos yonga seti ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son benchmark testleri bu konuya ışık tutacak bazı detayları ortaya çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar'da paylaşılan bağlantıya tüm kullanıcıların erişebildiği ortaya çıktı"
Geekbench'i ziyaret eden Samsung Galaxy Note 10'un Exynos 9825 yonga setiyle güçlendirildiği görülüyor. Bildiğiniz üzere bu yılın başlarında piyasaya sürülen Galaxy S10'da Exynos 9820 seti kullanılmıştı. Bu da yeni amiral gemisi için işlemci anlamında ufak bir yükseltmenin söz konusu olacağını gösteriyor.

Snapdragon 855 mi yoksa Snapdragon 855+ mı?

Yonga setleri arasında ne kadar büyük fark var henüz bilmiyoruz. Dolayısı ile öğrenebilmemiz için biraz daha beklememiz gerekecek.
Bu arada Galaxy Note 10'un Qualcomm modelinde Snapdragon 855 mi yoksa yeni tanıtılan Snapdragon 855+ mı kullanılacağı daha netleşmedi. Tüm detaylar 7 Ağustos tarihinde düzenlenecek tanıtım etkinliğinde belli olacak.

https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13903574 Yorum Yaz
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