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Google Fotoğraflar'da paylaşılan bağlantıya tüm kullanıcıların erişebildiği ortaya çıktı

Arama devi Google'ın en çok kullanılan hizmetlerinden biri olan Google Fotoğraflar servisinde, özel olarak paylaşıldığı sanılan bağlantılara tüm kullanıcılar erişebiliyor. İşte detaylar.
2 sa.
1,3b
40
12
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Fotoğraflar'da paylaşılan bağlantıya tüm kullanıcıların erişebildiği ortaya çıktı
Google Fotoğraflar servisi kullanıcılara bulut tabanlı bir depolama sistemi sağlıyor ve fotoğraflara her yerden erişebilme ve yükleme imkanı tanıyor. Kullanıcıların fotoğraf albümleri oluşturmaları ve bunları özel arkadaşları veya aileleriyle de paylaşmalarının mümkün olduğu bu hizmette hiç akla gelmeyecek bir uygulama olduğu ortaya çıktı.

Kişiye özel bağlantı gönderilmiyor

Güvenlik araştırmacısı Robert Wiblin konuyla ilgili olarak hazırladığı bir blog yazısında, kullanıcılara Google Fotoğraflar kullanılarak paylaşılan bağlantıların özel olmadığını kanıtladı. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bu hizmeti kullanarak arkadaş veya ailenizle fotoğraflarınızı paylaşıyorsanız, gönderdiğiniz bağlantı kişiye özel değil, tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde gönderiliyor. Yani bu bağlantı kimin eline geçerse, o kişi fotoğrafınızı görüntüleyebiliyor. Google bu durumu web sitesinden açıklamış olsa bile, kullanıcılar açısından yanıltıcı olduğunu söylemek mümkün.

Örneğin Google Drive kullanarak bir dosyayı arkadaşınızla paylaşırsanız, bu bağlantı başka birinin eline geçse bile o dosyaya erişmesi mümkün olmuyor. Google'ın aynı özelliği Fotoğraflar servisinde neden uygulamadığı merak konusu olurken, Wiblin kullanıcılara buradan paylaşım yapmamalarını ve özel fotoğraflarını Google Drive kullanarak paylaşmalarını öneriyor.

https://medium.com/@robertwiblin/google-photo-is-making-your-photos-semi-public-and-you-probably-dont-realise-6fcc74e40ac6 Yorum Yaz
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DjiNN 2 sa. en beğenilen DH Misafiri
Yalnız bu durum zaten bilinen bir gerçek. Ne zaman ki bir resim paylaşacaksınız, yada döküman paylaşacaksınız o zaman google size bunu belirtiyor. Bak kardeş bu linki eline geçiren herkes bu veriye ulaşır diye. Bunun neresini yeni anlamışlar ki. Acaba kullanıcılar tıkladıkları kutucukları okumaktan mı aciz?
Yalnız bu durum zaten bilinen bir gerçek. Ne zaman ki bir resim paylaşacaksınız, yada döküman paylaşacaksınız o zaman google size bunu belirtiyor. Bak kardeş bu...
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SEO-Uzmanı 9 dk.
yine hep arka kapı nedense hep açık kalıyor !?
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Serdar 20 dk.
Hiçbir bilgi, bilgisayardan ayrıldığı andan itibaren güvende olamaz. Erişimi zorlaşır sadece.
Google ile bu daha da kolaylaştı. Amaç da bu değil miydi zaten?
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fuckulteli 25 dk.
(Google) Güvenlik ve gizlilik ayarlarını biraz karışık buluyorum. Hangi albüm gizli, hangi albüme bağlantı ile ulaşılabiliyor basitçe göremiyorum. (yıllar önce Facebook'da oluşturduğum albümlerin gizlilik ayarlarını yapmak öyle basit ki, albüm gizli ise bağlantı adresi verilse bile görüntülenemiyor. {fotoğraf bağlantısı hariç} )
İlk defa Google Fotoğraflar kullanırken gizliliğimden endişe ediyorum. Ayarları hatalı olabilir, bir yerden zafiyet vermiş olabilirim diye.
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sistemli adam 1 sa.
Sanalda asla tam güvenlik söz konusu olamaz. Özeliniz özel kalsın.
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astegon 1 sa.
E bu vardı ki.
Ohooo google drive mantığı böyle zaten.
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Aeris 1 sa.
Ortaya çıktı derken?
Zaten fotoğraf paylaşırken kişiye özel paylaşım olduğunu belirten hiçbirşey yok ki, paylaş diyorsunuz size özel bir paylaşım linki oluşturuyor, o linke ulaşan herkes resimleri başka bir güvenlik önlemi olmadan görebilir bence gayet normal.
Öyle yeni bulunmuş bilinmeyen birşey yok.
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DH Misafiri 1 sa.
Canon İrista var alternatif olarak. En azından fotoğraf için.
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alimmm78 2 sa.
icloud ve google photos dışında alternatif var mıdır
Dropbox falan usd ile hizmet verdiğinden fiyatlar uçuk
Böyle 100 gb yi
15-20 liraya veren kaliteli ve güvenli bir sağlayıcı
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DH Misafiri 2 sa.
Günaydın, yeni mi anladınız.
Bu her Huawei haberinde Google yalayanlara kapak olsun
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DjiNN 2 sa. DH Misafiri
Yalnız bu durum zaten bilinen bir gerçek. Ne zaman ki bir resim paylaşacaksınız, yada döküman paylaşacaksınız o zaman google size bunu belirtiyor. Bak kardeş bu linki eline geçiren herkes bu veriye ulaşır diye. Bunun neresini yeni anlamışlar ki. Acaba kullanıcılar tıkladıkları kutucukları okumaktan mı aciz?
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WB 2 sa.
Hep diyorum, hic bir google servisini kullanmayin, android dahil..
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DjiNN 2 sa. WB
Alternatif alalım?
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