Google Fotoğraflar'da paylaşılan bağlantıya tüm kullanıcıların erişebildiği ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Google Fotoğraflar servisi kullanıcılara bulut tabanlı bir depolama sistemi sağlıyor ve fotoğraflara her yerden erişebilme ve yükleme imkanı tanıyor. Kullanıcıların fotoğraf albümleri oluşturmaları ve bunları özel arkadaşları veya aileleriyle de paylaşmalarının mümkün olduğu bu hizmette hiç akla gelmeyecek bir uygulama olduğu ortaya çıktı.
Kişiye özel bağlantı gönderilmiyorGüvenlik araştırmacısı Robert Wiblin konuyla ilgili olarak hazırladığı bir blog yazısında, kullanıcılara Google Fotoğraflar kullanılarak paylaşılan bağlantıların özel olmadığını kanıtladı. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bu hizmeti kullanarak arkadaş veya ailenizle fotoğraflarınızı paylaşıyorsanız, gönderdiğiniz bağlantı kişiye özel değil, tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde gönderiliyor. Yani bu bağlantı kimin eline geçerse, o kişi fotoğrafınızı görüntüleyebiliyor. Google bu durumu web sitesinden açıklamış olsa bile, kullanıcılar açısından yanıltıcı olduğunu söylemek mümkün.
Örneğin Google Drive kullanarak bir dosyayı arkadaşınızla paylaşırsanız, bu bağlantı başka birinin eline geçse bile o dosyaya erişmesi mümkün olmuyor. Google'ın aynı özelliği Fotoğraflar servisinde neden uygulamadığı merak konusu olurken, Wiblin kullanıcılara buradan paylaşım yapmamalarını ve özel fotoğraflarını Google Drive kullanarak paylaşmalarını öneriyor.
https://medium.com/@robertwiblin/google-photo-is-making-your-photos-semi-public-and-you-probably-dont-realise-6fcc74e40ac6 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Google ile bu daha da kolaylaştı. Amaç da bu değil miydi zaten?
İlk defa Google Fotoğraflar kullanırken gizliliğimden endişe ediyorum. Ayarları hatalı olabilir, bir yerden zafiyet vermiş olabilirim diye.
Ohooo google drive mantığı böyle zaten.
Zaten fotoğraf paylaşırken kişiye özel paylaşım olduğunu belirten hiçbirşey yok ki, paylaş diyorsunuz size özel bir paylaşım linki oluşturuyor, o linke ulaşan herkes resimleri başka bir güvenlik önlemi olmadan görebilir bence gayet normal.
Öyle yeni bulunmuş bilinmeyen birşey yok.
Dropbox falan usd ile hizmet verdiğinden fiyatlar uçuk
Böyle 100 gb yi
15-20 liraya veren kaliteli ve güvenli bir sağlayıcı
Bu her Huawei haberinde Google yalayanlara kapak olsun
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