Google Fotoğraflar'da paylaşılan bağlantıya tüm kullanıcıların erişebildiği ortaya çıktı

Google Fotoğraflar servisi kullanıcılara bulut tabanlı bir depolama sistemi sağlıyor ve fotoğraflara her yerden erişebilme ve yükleme imkanı tanıyor. Kullanıcıların fotoğraf albümleri oluşturmaları ve bunları özel arkadaşları veya aileleriyle de paylaşmalarının mümkün olduğu bu hizmette hiç akla gelmeyecek bir uygulama olduğu ortaya çıktı.

Kişiye özel bağlantı gönderilmiyor

https://medium.com/@robertwiblin/google-photo-is-making-your-photos-semi-public-and-you-probably-dont-realise-6fcc74e40ac6

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Güvenlik araştırmacısıkonuyla ilgili olarak hazırladığı bir blog yazısında, kullanıcılara Google Fotoğraflar kullanılarak paylaşılan bağlantıların özel olmadığını kanıtladı. Bu da şu anlama geliyor. Eğer bu hizmeti kullanarak arkadaş veya ailenizle fotoğraflarınızı, gönderdiğiniz bağlantı, tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde gönderiliyor. Yani bu bağlantı kimin eline geçerse, o kişi fotoğrafınızı. Google bu durumu web sitesinden açıklamış olsa bile, kullanıcılar açısındanolduğunu söylemek mümkün.Örneğinkullanarak bir dosyayı arkadaşınızla paylaşırsanız, bu bağlantı başka birinin eline geçse bile o dosyaya erişmesi. Google'ın aynı özelliği Fotoğraflar servisinde neden uygulamadığı merak konusu olurken, Wiblin kullanıcılara buradanve özel fotoğraflarını Google Drive kullanarak paylaşmalarını öneriyor.