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Samsung Galaxy Note 10 delikli ekran ve dikey kamera sistemi ile gelecek

Ağustos ayında sahneye çıkması beklenen Samsung Galaxy Note 10'un detayları netleşiyor. Merakla beklenen akıllı telefonun tasarımı konusunda bazı yeni bilgiler ortaya çıktı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
7,6b
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11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Yılın en çok beklenen akıllı telefonlarından biri olan Samsung Galaxy Note 10 ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce cihazın teknik özellikleri internete düşmüş ve konsept görselleri yayınlanmıştı. Galaxy Note 10'un Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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Yayınlanan yeni bir rapor amiral gemisi telefonun bir dizi tasarım değişikliği ve yeni özelliğe sahip olacağını ortaya koydu. @Onleaks Twitter hesabı tarafından elde edilen son bilgilere göre Galaxy Note 10 serisi dikey arka kamera ve delikli ekranla gelecek. Ön kamera da ekrandaki deliğin içerisinde gömülü olacak.

İki farklı boyutta gelecek

Bildiğiniz üzere Galaxy S10 serisi 15 W'lık şarj teknolojisi ile gelmişti. Galaxy Note 10'un ise 50 W hızlı şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Eğer bu doğruysa Güney Koreli şirket yeni cihazda sert bir yükseltme yapmış olacak. Akıllı telefonun sadece 35 dakikada şarj edebilen 4.500 mAh kapasiteli bir pile sahip olması bekleniyor.
Galaxy Note 10'un dikey olarak konumlandırılmış arka kamera sistemi ile geleceğine yönelik bilgiler var. Ayrıca iki farklı boyutta piyasaya süreceği belirtiliyor. Bunlardan biri normal phablet, diğeri ise daha küçük bir varyant olacak. Genel olarak Galaxy Note 10 serisinin iki 4G ve iki 5G versiyonu olmak üzere dört model olarak çıkacağı söyleniyor.

https://twitter.com/OnLeaks/status/1130504920107540482 Yorum Yaz
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madmahmutd 2 hf. en beğenilen
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khaos 2 hf.
S10 plus 5g nin kalemlisi olacak ne kamera ne de pil konusunda bir gelişme beklemeyin huawei de bir şekilde aradan çıktığına göre samsung dan artık bir gelişme/farklılaşma gelmez.
S10 plus 5g nin kalemlisi olacak ne kamera ne de pil konusunda bir gelişme beklemeyin huawei de bir şekilde aradan çıktığına göre samsung dan artık bir gelişme/...
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DH Misafiri 1 hf.
P30 Pronun çakması gibi bişey nerdeyse
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mekan54 2 hf.
Güzel telefon olmuş 😀
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dt1907 2 hf.
fotoğraf cekimlerini geliştirmeli.özelliklede gece cekimi ve makro cekimler zoom cekimleri gibi cünkü rakipleri bu konularda gecti samsung u.
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svs 2 hf.
8500-9000 gibi bir fiyatla gelir herhalde.
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MultiCore 2 hf.
Huawei'ye yapılan darbeden sonra Note10 ile 1000$'ı epeyce aşacak gibi. (Geçen sene Note 9 999$dan gelmişti)
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Guest-BA224EDD2 2 hf.
Daha köşeli, biraz daha büyük ve kalemli bir s10 olacak işte. Neyi zorluyorsunuz ki? Her şeye haber yapmaya gerek var mı?
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Mesutzgvn 2 hf.
Ekranın ortasında black hole var.
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khaos 2 hf.
S10 plus 5g nin kalemlisi olacak ne kamera ne de pil konusunda bir gelişme beklemeyin huawei de bir şekilde aradan çıktığına göre samsung dan artık bir gelişme/farklılaşma gelmez.
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madmahmutd 2 hf. en beğenilen
Renkleri görünce aklıma lokum geldi

Lokumdaki renklerle aynı

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esmerbuyucu 2 hf.
Delikli note defteri, Huawei kamera dizilimi 😂
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samsung, akıllı telefon ve
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